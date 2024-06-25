От Барби до «Бабы в желтом»: самые интересные выставочные проекты в Нижнем прямо сейчас

Каникулы в студии «Тихая»

Лето, но художники-резиденты «Тихой» работают. И каждую среду в 19:00 водят экскурсии-знакомства. Подробно рассказывают о творческих стратегиях и показывают свои произведения. Например, уже 26 июня можно будет поближе познакомиться с Алексеем Старковым (узнаем, почему он долгое время был гостевым художником и только недавно стал резидентом), 3 и 10 июля — с Андреем Оленевым, 17 и 31 июля — с Артемом Филатовым (он вообще там самый главный), 7 и 21 августа — с Антоном Мороковым, 14 и 28 августа — с Леной Лисицей.

Кроме того! 29 июня в 14:00 Лена Лисица проведет обзорную экскурсии по открытому хранению и мастерским (проситесь в гости к Александру Лаврову)

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