От Барби до «Бабы в желтом»: самые интересные выставочные проекты в Нижнем прямо сейчас

Созданные в соавторстве с нейросетью и посвященные опере. Последняя выставка Ипполитова и первая в 3L Gallery. Финал поп-ап экспозиции и разгар концептуального арт-эксперимента. Большая Африка, советская графика, феноменальная ярмарка. Ваца, Александр Лавров, Лена Лисица, Сема Bomse. Близкие (личные!) знакомства с художниками, мастер-классы про искусственное и истинное, рефлексия о потустороннем. В общем, собрали всё. Идем и зовем вас.
Летиша Ки, Африканская кухня, 2022 год
«Перевернутое Сафари» в Арсенале
Совместный проект галереи «Триумф» (Москва) и Волго-Вятского филиала ГМИИ им. Пушкина (Нижний Новгород) — маст визит! Более 250 работ демонстрируют этапы развития современного искусства Африки. Экспозиция знакомит с творчеством российских и африканских художников, показывает сходства культур, развеивает стереотипы. Долгое время Африку ошибочно воспринимали исключительно как единый культурный ландшафт. Здесь ее рассматривают через призму региональных образований и групп с общей историей, языковыми сходствами, экономической и политической интеграцией. Внимание, это первая в России масштабная экспозиция такого рода!
До 4 августа
12+
|Кремль, 6
«Предчувствие оперы» в Арсенале
Еще одна удачнейшая коллаборация лета случилась у Арсенала с Оперным театром. Совместный проект состоит из произведений художника Валерия Кошлякова, который работал над оформлением оперы «Любовь д’Артаньяна». Выставка погружает в постановку Мечислава Вайнберга (премьерные показы пройдут 6 и 7 июля, впервые в Нижнем!) и представляет более 30 эскизов декораций и костюмов в коллажной технике. А еще видеоинсталляции, дополненные звуками с первых репетиций. Среди кураторов — лауреат премии «ТОП 50» Ксения Ануфриева.
До 21 июля
18+
|Кремль, 6
Каникулы в студии «Тихая»
Лето, но художники-резиденты «Тихой» работают. И каждую среду в 19:00 водят экскурсии-знакомства. Подробно рассказывают о творческих стратегиях и показывают свои произведения. Например, уже 26 июня можно будет поближе познакомиться с Алексеем Старковым (узнаем, почему он долгое время был гостевым художником и только недавно стал резидентом), 3 и 10 июля — с Андреем Оленевым, 17 и 31 июля — с Артемом Филатовым (он вообще там самый главный), 7 и 21 августа — с Антоном Мороковым, 14 и 28 августа — с Леной Лисицей.
Кроме того! 29 июня в 14:00 Лена Лисица проведет обзорную экскурсии по открытому хранению и мастерским (проситесь в гости к Александру Лаврову)
16+
|ул. Ульянова, 4В
Инсталляция в Крематории
Каждое лето идем в «Сад имени». Общественный мемориальный комплекс, созданный художниками Артемом Филатовым и Алексеем Корси во внутреннем дворе частного нижегородского крематория. Авторы, отталкиваясь от эволюции отношения к смерти в разные эпохи, создали пространство, которое предполагает новый модус отношения к тематике возвышенного. Все это с отсылками к культуре природных захоронений, традиции развеивания праха и эко-кладбищам.
«Сад имени» задуман как функционирующий ботанический сад и рассчитан на непрерывную трансформацию. Главная особенность — звуковая инсталляция. Но она работает в ручном режиме. Поэтому, если планируете поездку, предупредите автора: +7 903 602 50 62 или обратитесь к администратору крематория: 435 13 33.
Все лето
0+
|ул. Зайцева, 27
«Завтра утром, на рассвете, дом вернется, говорят» в Terminal A
Последние дни в Центре современного искусства работает поп-ап выставка Grabar Gallery. В ней принимают участие художники из Нижнего, Иркутска, Омска, Самары, Москвы: Анна Быстрова, Юлия Вирко, Мила Гущина, Ваца, Артем Ляпин, Анна Марамыгина, Алена Рогатко. Их всех объединяет общий жизненный опыт метаморфозы дома (перемещения, изменения), да, примерно как в стихотворении Агнии Барто. Художники осмысляют события через живопись, графику, керамику и текстильные объекты. Подробнее здесь.
До 26 июня
0+
|Красная Слобода, 9
ARCHIVATE «EXIT» в доме Башкирова
Художники Синий Карандаш, Алексей Старков, Сема Bomse, фотограф Gori do tla и другие (всего 20 артистов из Москвы, Петербурга и Нижнего) в концептуальной выставке современного искусства. Организаторы подготовили насыщенную параллельную программу, поэтому планируйте не только изучение экспозиции, но и посещение лекций, мастер-классов.
До 28 июня
0+
|ул. Большая Печерская, 56
Галерея FUTURO временно закрыта, но...
27 июня в 19:00 художник Эллина Геннадьевна проведет мастер-класс «Искусство и искусственный интеллект: создание с помощью нейросетей». Расскажет об использовании ИИ в художественных практиках на примере проекта «Поляризация» (он был реализован на площадке дома культуры «ГЭС–2» в начале этого года). Практическую часть свяжет с демонстрацией возможностей ИИ в искусстве — познакомит участников с инструментами для создания проектов и работ и продемонстрирует их потенциал для арт-практик.
0+
|ул. Рождественская, 6
«Искусственное» в ЦЕХе*
Выставка, которую спроектировал искусственный интеллект, исследует природу нейросетей и их взаимодействие с естественной средой, телом и архитектурой. Представляет работы Андрея Максимова (inv4r3d), Даниила Карамушкина, Кристины Сидоровой, Юлии Низамутдиновой (Julia Cyberflora), Black april (Слава SAF, Артур Софин), dreamlaser, Kirill Rave, Rinatto L’bank (Ринат Абдрахманов), R.J.S. (Роман и Женя Штейн). Подробнее здесь.
До 21 июля
6+
|ул. Варварская, 6
МАММ в НГХМ
Мультимедиа Арт Музей привез в Нижний свою коллекцию советских киноплакатов. Прямо сейчас на выставке в НГХМ можно увидеть более 100 оригинальных постеров к фильмам 1950-1980-х годов. Среди которых «Девчата», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Мимино», «Асса» и другие. Впервые Столица закатов видит такое количество афиш. Подробнее здесь.
Также в Нижегородском государственном художественном музее есть постоянные экспозиции, например, «Искусство ХХ века, 1900-1920: от символизма к авангарду» (тоже обязательно к посещению!).
До 28 июля
0+
|ул. Минина и Пожарского, 2/2
«Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» в Пакгаузе
Эрмитаж, Третьяковка, ГМИИ им. Пушкина и другие крупные музеи страны предоставили свыше 100 работ из своих собраний для масштабного выставочного проекта НГХМ, посвященного феномену ярмарки. Тут и рекламные баннеры начала прошлого века, и «ворованная шуба» Шаляпина и «Баба в желтом». Основной состав экспонатов утвержден лично виднейшим российским искусствоведом Аркадием Ипполитовым (это его последний проект в Нижнем!). Подробнее здесь.
До 25 августа
6+
|ул. Стрелка, 21И
«Барби 90-е» в Игрушечном музее
Художник и резидент студии «Тихая» Александр Лавров создал экспозицию, в которой самой взрослой кукле уже за 70. Она же и самая дорогая (100 тысяч рублей)! Немка Лили из 1950-х годов — прародительницу всех Барби. Подробнее здесь.
До 31 декабря
0+
|ул. Большая Покровская, 8
«Пространство тишины» в MiL Gallery
Дебютная экспозиция галереи предметного дизайна на Нижегородской Ярмарке, которую рекомендовала Ксения Собчак в своем личном блоге. Выставочный проект галеристов и дизайнеров Марины Бэйзел и Елены Лепейко при участии московской 3L Gallery — для активных горожан. Здесь время, а вместе с ним и мысли, замедляются и замирают. Лаконичные формы арт-объектов успокаивают ум и освобождают внимание для того, чтобы каждый посетить заметил то важное, что обычно ускользает от внутреннего взора.
До 17 августа
0+
|ул. Совнаркомовская, 13
Фото: архив редакции
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