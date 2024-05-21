«Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»: выставка-базар в Пакгаузах

Основной состав экспонатов утвержден лично виднейшим российским искусствоведом Аркадием Ипполитовым (это его последний проект в Нижнем). Среди них работы Ильи Репина, Виктора Васнецова, Константина Маковского, Филиппа Малявина, Игоря Грабаря, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Сергея Судейкина, Николая Сапунова и других мастеров XIX-XX веков.

Один из центральных экспонатов проекта — икона покровителя Нижегородской ярмарки преподобного Макария Желтоводского. Она создана выдающимся русским иконописцем Симоном Ушаковым в 1661 году.

На выставке можно увидеть первые рекламные баннеры, торговые вывески прошлых столетий. Всего три, так как найти их проблематично — почти все висели на улицах и потеряли «товарный вид». Но переход от картинок к тексту после указа 1914 года о запрете живописных вывесок проследить получится.

Застройкой экспозиции занимался архитектор Евгений Асс. Он вдохновлялся Ново-Сухаревским рынком, это проект архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.