«Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»: выставка-базар в Пакгаузах

Эрмитаж, Третьяковка, ГМИИ им. Пушкина и другие крупные музеи страны предоставили более ста работ из своих собраний для масштабного выставочного проекта НГХМ, посвященного феномену ярмарки. «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» — безотказно действующая модель выхода из мировоззренческого кризиса любой глубины. Идем в Пакгаузы смотреть, помимо прочего, на рекламные баннеры начала прошлого века и «ворованную шубу» Шаляпина.
Основной состав экспонатов утвержден лично виднейшим российским искусствоведом Аркадием Ипполитовым (это его последний проект в Нижнем). Среди них работы Ильи Репина, Виктора Васнецова, Константина Маковского, Филиппа Малявина, Игоря Грабаря, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Сергея Судейкина, Николая Сапунова и других мастеров XIX-XX веков.
Один из центральных экспонатов проекта — икона покровителя Нижегородской ярмарки преподобного Макария Желтоводского. Она создана выдающимся русским иконописцем Симоном Ушаковым в 1661 году.
На выставке можно увидеть первые рекламные баннеры, торговые вывески прошлых столетий. Всего три, так как найти их проблематично — почти все висели на улицах и потеряли «товарный вид». Но переход от картинок к тексту после указа 1914 года о запрете живописных вывесок проследить получится.
Застройкой экспозиции занимался архитектор Евгений Асс. Он вдохновлялся Ново-Сухаревским рынком, это проект архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.
«Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» готовили в течение года сотрудники Нижегородского государственного художественного музея совместно со специалистами из крупнейших музеев страны. Больше всего времени отняло согласование. Но оно очевидно того стоило.
Роман Жукарин, директор НГХМ: «Мы говорим не столько про Нижегородскую ярмарку, сколько про феномен ярмарочной культуры в целом. Погружаем зрителя в быт, актуальный на протяжении нескольких столетий. Поэтому здесь интересная застройка, походящая на базарные ряды. Каждый блок проекта посвящен конкретному направлению. Например, есть целый раздел про купечество, в нем работы Щукина, Морозова, Кустодиева. Это очень важная часть русской жизни с начала 19 века.
Выставка получилась грандиозная, масштабная, яркая, интересная. Такая, какой ее задумывал куратор Аркадий Викторович Ипполитов. Я уверен, она должна вызвать положительные эмоции у нижегородцев и гостей города — у всех, кто любит и ценит нашу страну. А еще она должна стать одним из главных федеральных выставочных проектов России в 2024 году. По составу участников, по идее, по количеству работ все, безусловно, так».
Эксклюзив: впервые в Нижнем экспонируется крупноформатный портрет Федора Шаляпин. Он изображен на фоне ярмарки в «ворованной шубе» (Шаляпин так шутил, потому что выбрал самую дорогую в магазине). Автор работы — Борис Кустодиев.
Текст: Анастасия Андреянова
Фото: Мария Атяпшева
Комментарии (0)