«Наглая копия», метаморфозы Кена и прототип Барби за 100 тысяч рублей

Александр Лавров, основатель Игрушечного музея:

«Когда-то в Германии издавалась газета Bild Zeitung, для которой художник Райнхард Бойтин рисовал комиксы, в них девушка по имени Лили флиртовала с мужчинами – абсолютно недетская была тема. Продавали таких кукол в табачных киосках взрослым женщинам. Рут Марианна Хэндлер (изобретательница Барби. – Прим. редактора) приехала в Германию погостить и нагло скопировала Лили. Уже в 1959 году была представлена Барби. А в 1960 году появился Кен. Рут была хорошим маркетологом, например придумала продавать одежду для кукол отдельно. Кстати, права она в итоге выкупила у художника, и всего-то за 20 тысяч долларов».