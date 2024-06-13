«Наглая копия», метаморфозы Кена и прототип Барби за 100 тысяч рублей

В Игрушечном музее Александра Лаврова на Большой Покровской открылась выставка «Барби 90-е». Художник и резидент студии «Тихая» создал экспозицию, в которой самой почтенной кукле уже за 70.
Самая дорогая (и старая) в коллекции – немецкая кукла Лили из 1950-х годов. Прародительницу всех Барби Александр Лавров приобрел за 100 тысяч рублей у коллекционера Дарины Кантарович, которая еще в 2013 году планировала создать игрушечный музей, но в столице.
Александр Лавров, основатель Игрушечного музея:
«Когда-то в Германии издавалась газета Bild Zeitung, для которой художник Райнхард Бойтин рисовал комиксы, в них девушка по имени Лили флиртовала с мужчинами – абсолютно недетская была тема. Продавали таких кукол в табачных киосках взрослым женщинам. Рут Марианна Хэндлер (изобретательница Барби. – Прим. редактора) приехала в Германию погостить и нагло скопировала Лили. Уже в 1959 году была представлена Барби. А в 1960 году появился Кен. Рут была хорошим маркетологом, например придумала продавать одежду для кукол отдельно. Кстати, права она в итоге выкупила у художника, и всего-то за 20 тысяч долларов».
«По нашей коллекции можно проследить, как в том числе менялся Кен – первых бойфрендов Барби рисовали с Алена Делона. В 1960-х одежду шили для кенов с большими, модными тогда, воротниками. Потом стали делать кукол загорелыми и более мужественными».
«Музеев Барби в России мало, а коллекционеров очень много. Обычно это частные экспозиции. У нас такой есть на Бурнаковской. Там огромная коллекция кукол. Можно прийти и посмотреть бесплатно».
Где: ул. Большая Покровская, 8
Когда: до 31 декабря
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