Тарковский, Данелия, Рязанов: «НН.Собака.ru» на открытии выставки киноплакатов из коллекции МАММ

Экспозиция в НГХМ включает более 100 оригинальных плакатов к культовым советским фильмам работы важнейших художников-графиков 50-80-х годов. Столь обширное собрание киноплакатов в Нижнем показывают впервые.
Коллекцию собирала петербургская семья Карисаловых и потом целиком передала Мультимедиа Арт Музею. Плакаты выполнены в разных техниках, есть полностью рисованные, есть и созданные на основе фотографий.
Диана Гурова, руководитель отдела международных отношений и регионального развития Мультимедиа Арт Музея: «В 2021 году после первого показа этой коллекции в нашем музее, владельцы подарили ее нам, передали в дар все собрание. Я бы не стала выделять какие-то отдельные плакаты, потому что здесь представлены работы ведущих художников того времени, которые специализировались именно на этом жанре. Думаю, важнее личные пристрастия зрителя, что ему больше нравится, скажем так, что вызывает наибольший интерес».
Наталья Соколова, заместитель генерального директора по выставочной деятельности НГХМ: «Для нас это тоже очень интересный опыт, ведь плакат – отдельный вид изобразительного искусства. С МАММ мы работаем очень давно, это не первый наш совместный проект, но все же еще один новый шаг. Сейчас планируем выставку, посвященную Родченко, скоро расскажем когда и где».
Наталья Панкова, художник: Выставка, конечно, производит впечатление. Она камерная, очень теплая и душевная. И это не просто иллюстрации к фильмам, а видение автора, его ощущение картины. Это особенно заметно сейчас, потому что многие фильмы мы уже хорошо знаем, и у меня, например, совершенно другие образы в голове возникают по их поводу, а когда вижу эти плакаты, понимаю, что это иногда кардинально отличный взгляд на картину. Очень много рисованных работ, много чего сделано явно вручную. Это действительно самостоятельное произведение искусства».
Когда: 21 июня — 28 июля
Где: площадь Минина и Пожарского, 2/2 (2 этаж)
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова
Комментарии (0)