Тарковский, Данелия, Рязанов: «НН.Собака.ru» на открытии выставки киноплакатов из коллекции МАММ

Диана Гурова, руководитель отдела международных отношений и регионального развития Мультимедиа Арт Музея: «В 2021 году после первого показа этой коллекции в нашем музее, владельцы подарили ее нам, передали в дар все собрание. Я бы не стала выделять какие-то отдельные плакаты, потому что здесь представлены работы ведущих художников того времени, которые специализировались именно на этом жанре. Думаю, важнее личные пристрастия зрителя, что ему больше нравится, скажем так, что вызывает наибольший интерес».

Наталья Соколова, заместитель генерального директора по выставочной деятельности НГХМ: «Для нас это тоже очень интересный опыт, ведь плакат – отдельный вид изобразительного искусства. С МАММ мы работаем очень давно, это не первый наш совместный проект, но все же еще один новый шаг. Сейчас планируем выставку, посвященную Родченко, скоро расскажем когда и где».