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Искусство

«Искусственное»: новая выставка в ЦЕХе, которую спроектировал ИИ

25 мая в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ откроется выставка «Искусственное». Она исследует природу нейросетей и их взаимодействие с естественной средой, телом и архитектурой.

Выставка состоит из двух частей: основная экспозиция и интерактивные фиджитал-работы, с которыми сможет повзаимодействовать любой зритель («испытать на себе силу искусственного интеллекта»!).
Художники осмысляют симбиоз человека и ИИ, используя нейросети как инструмент для расширения традиционных художественных техник и подходов до генеративного искусства, которое стирает грань с реальностью. 

Сама выставка спроектирована при помощи искусственного интеллекта через процесс генерации пространства и дискуссии с нейросетью.
На экспозиции будут представлены работы dreamlaser, Андрея Максимова из inv4r3d, Даниила Карамушкина, Кристины Сидоровой.

мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ (Нижполиграф, улица Варварская, 32)
до 21 июля

  

Текст: Анна Горбунова
Фото: предоставлено организаторами

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