«Искусственное»: новая выставка в ЦЕХе, которую спроектировал ИИ

Выставка состоит из двух частей: основная экспозиция и интерактивные фиджитал-работы, с которыми сможет повзаимодействовать любой зритель («испытать на себе силу искусственного интеллекта»!).

Художники осмысляют симбиоз человека и ИИ, используя нейросети как инструмент для расширения традиционных художественных техник и подходов до генеративного искусства, которое стирает грань с реальностью.

Сама выставка спроектирована при помощи искусственного интеллекта через процесс генерации пространства и дискуссии с нейросетью.

На экспозиции будут представлены работы dreamlaser, Андрея Максимова из inv4r3d, Даниила Карамушкина, Кристины Сидоровой.