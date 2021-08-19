Победители премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде 2021»

Ведущими церемонии вручения премии «Что где есть в Нижнем» стали: ресторанный критик и член экспертного совета премии Катерина Смирнова и Денис Леонтенков. На вечере собрались финалисты и номинанты: главные герои ресторанной жизни города и самые сильные гастрономического мира.

Победители премии — рестораны, шеф-повара, сомелье и бармены в шестнадцати номинациях — получили наградные тарелки с символикой журнала «НН.Собака.ru».