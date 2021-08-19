Победители премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде 2021»

Церемония награждения победителей ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» прошла в пространстве DKRT. Открытое голосование завершилось, был сформирован шорт-лист финалистов из которого фуди — наш экспертный совет выбрал лучшие блюда и проекты города. Редакция «НН.Собака.ru» поздравляет всех победителей и номинантов премии и гордится всем, что они делают для гастрономического развития Нижнего!
Ведущими церемонии вручения премии «Что где есть в Нижнем» стали: ресторанный критик и член экспертного совета премии Катерина Смирнова и Денис Леонтенков. На вечере собрались финалисты и номинанты: главные герои ресторанной жизни города и самые сильные гастрономического мира.
Победители премии — рестораны, шеф-повара, сомелье и бармены в шестнадцати номинациях — получили наградные тарелки с символикой журнала «НН.Собака.ru».
Лучшая летняя веранда
Лучший молодой шеф
Дмитрий Дмитриенко (Mitrich)
Лучшая паназия
«Цейлон»
Лучший коктейль-бар
Лучшие завтраки
Легенда ресторанного нижнего
Лучшая локальная кухня
Лучшее место для романтического ужина
Открытие года
Лучшее место для танцев
Лучший семейный ресторан
Лучшая кофейня
Лучший Бармен
Руслан Салахутдинов «Горячо. Азия»
Лучший сомелье
Кирилл Сулима Vinedo
Потеря года
Berёzka Bar
Выбор Фуди
Совсем скоро будет опубликован фотоотчет с церемонии вручения ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде». Пока можно ознакомиться с интервью от «НН.Собака.ru» с экспертным советом:
-
Фотоотчет с первого тура по заведениям-финалистам премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде 2021» с ресторанным обозревателем и создателем проекта «Соль» — Иваном Глушковым.
-
Интервью с ресторанным обозревателем журнала GQ, создателем проекта «Соль» и деканом лектория Novikov school — Иваном Глушковым.
-
Интервью с журналистом и литератором, бывшим главным редактором сайта «Еда.ру» и автором популярного телеграм-канала «Вечерний Лошманов» — Романом Лошмановым.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.