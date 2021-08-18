Роман Лошманов: «Общепит развивается, когда на нем люди деньги зарабатывают.»

Какую динамику в развитии фуд-индустрии Нижнего Новгорода вы видите?

Я вижу, что появилось много очень хороших мест, и, главное, все они разные. Возьмем для примера кофейни. Еще лет 10 назад было непредставимо, что в городе будет так много хорошего кофе, будут свои собственные обжарщики, бариста с горящими глазами. Появились люди, для которых бариста – это не транзитная профессия, а дело если не всей жизни, то хотя бы главных ее лет. Люди увлечены своим делом, и это очень здорово! То же самое с винными барами: одним хочется их открывать, а другим хочется туда ходить.

Такие перемены к лучшему происходят по всей стране?

Качество еды растет по всей стране, особенно в больших и средних городах. В каждом городе ресторанный бизнес развивается по-своему. В Нижнем есть в том числе рестораны, которые не стесняются хвалиться купеческим залихватским шиком — например, «Парк культуры». Там есть и водка-бар, и виды на Волгу, и какой-то хрусталь немыслимый светится, картины, добротная хорошая еда. Растет качество еды даже в тех нишах, которые всем давно знакомы: азиатские рестораны, итальянская кухня. В Нижнем Новгороде, например, давно работает «Пастарама», где качественную итальянскую еду поставили на хорошие коммерческие рельсы. Или «Моника», в которой я побывал впервые, ресторан в торговом центре… Ну какие в торговых центрах обычно рестораны? Там, как правило, не особенно стараются, лишь бы человека после покупок накормить. А в «Монику» с ее видом, отличной пиццей, пастой и гениальными десертами, можно зайти не зависимо от шоппинга, а приехать специально. Это все часть глобальных подвижек к лучшему.

Вы любите писать о необычных локальных продуктах, которые пробуете в регионах. Чем, по вашему, славна Нижегородская область?

Арзамасский лук. Гусей там уже не осталось, а лука полно. Вообще Нижегородская область не сильно отличается от Владимирской или Рязанской по продуктам. Понятно, с тем же Ростовым у Нижнего разница будет огромной, но с соседями… Та же картошка, мясо, рыба речная. Мы не во Франции живем, где регионы исторически развивались так, будто это отдельные страны. У нас и климатические условия примерно одинаковые в Центральной России. В этом нет ничего плохого, просто это факт.

Если нет ярких локальных продуктов, то стоит ли шефам в принципе «копать» в эту сторону?

Их не то чтобы нет, их полно. Просто люди их не замечают, потому что продукты эти – часть среды. Чтобы эта среда развивалась, важно ей помогать. Поддерживать локальных производителей и фермеров надо потому, что это рабочие места, деньги, за счет которых изменяется жизнь вокруг. Люди, занятые любимым делом, преобразуют среду и никуда не хотят уезжать, потому что им и здесь хорошо.

Хороших продуктов достаточно. Например, в прошлом году в Нижнем Новгороде я поразился, попробовав белый квас марки «Старинный квас». Продукт вроде бы традиционный, но заново открытый. Люди, которые ходят по магазинам, все пробуют, знают все эти интересные продукты. Хорошо бы, чтобы те же повара пропагандировали свои продуктовые находки, рассказывали о них аудитории.

Сейчас модно искать традиционные, забытые рецепты. Как вы относитесь к этому увлечению «исторической кухней»?

Мне кажется, неправильно искать забытые рецепты без размышления о том, а может, они были справедливо забыты? Может, люди перестали это есть, потому что им перестало нравиться? Можно, конечно, строить сказки, воссоздавать вкусы, но понятно, что в итоге такое историческое блюдо будет совершенно другим: за счет другой техники, технологии, продуктов. Мне гораздо интереснее традиционные рецепты, которые живы в массовой кулинарной культуре. Есть, например, живой, хоть и не очень давний, послевоенный рецепт; я о нем впервые узнал от своих арзамасских тетушек — окрошка с килькой в томатном соусе. Такую делают в Нижегородской области в общепите — я ел ее в прошлом году в кафе в Выксе. Там причем была кроме кильки и вареная колбаса. А в Воскресенском районе делают открытые рыбные пироги: тесто, лук, рыба — иногда прямо с костями. Я наслушался про такие пироги в местном музее, а купил один прямо на центральной площади в ларечке, где были пирожки и сосиски в тесте. Такая ватрушка с луком и копченой скумбрией — исторический рецепт, который изменяется и живет и поэтому нужен.