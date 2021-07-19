Где с кем есть: как работает экспертный совет ресторанной премии «Что где есть»

Труд ресторанного критика непрост – слишком вкусное меню, слишком щедрые порции, чересчур радушные повара – опасности подстерегают на каждом шагу. Все тяготы дегустационной жизни вкусил ресторанный обозреватель и создатель проекта «Соль» Иван Глушков вместе с локальными экспертами премии "Что где есть в Нижнем Новгороде" от НН.Собака.ru. Прочувствовать их муки выбора можно, посмотрев наш фотоотчет с первого тура по заведениям-финалистам премии.
В некоторые рестораны приходишь как в музей. «Парк Культуры» этим летом заслужил отдельную номинацию за потрясающую экспозицию картин Аси Феоктистовой. Впрочем, за пищу духовную мы баллов не прибавляем.
Эксперты за работой.
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Если вы думали, что это было просто – знайте, вы ошибаетесь. Трудно выбирать лучших из лучших, еще сложнее делать это в компании настоящих фуди. Но покой нам только снится – впереди приезд Романа Лошманова и Екатерины Киселевой, еще больше ресторанов и еще больше хорошей еды. Следите за обновлениями и оставайтесь на связи!
фото: Всеволод Григорьев
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