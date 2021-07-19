Где с кем есть: как работает экспертный совет ресторанной премии «Что где есть»

Если вы думали, что это было просто – знайте, вы ошибаетесь. Трудно выбирать лучших из лучших, еще сложнее делать это в компании настоящих фуди. Но покой нам только снится – впереди приезд Романа Лошманова и Екатерины Киселевой, еще больше ресторанов и еще больше хорошей еды. Следите за обновлениями и оставайтесь на связи!