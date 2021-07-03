Обнародован шорт-лист премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»

Больше месяца читатели «НН.Собака.ru» выбирали претендентов на победу в ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде». Рестораторы города активно призывали своих гостей голосовать на сайте проекта, а пользователи социальных сетей делились ссылками на свои любимые места. По итогам голосования сформировались тройки финалистов в каждой номинации.

Мы изучили случаи недобросовестного голосования и сняли фиктивные голоса.

Шорт-лист ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»: