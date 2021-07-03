Обнародован шорт-лист премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»

Больше месяца читатели «НН.Собака.ru» выбирали претендентов на победу в ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде». Рестораторы города активно призывали своих гостей голосовать на сайте проекта, а пользователи социальных сетей делились ссылками на свои любимые места. По итогам голосования сформировались тройки финалистов в каждой номинации.
Мы изучили случаи недобросовестного голосования и сняли фиктивные голоса.
Шорт-лист ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»:
ЗАВЕДЕНИЯ
Открытие года
Лучшая кофейня
Лучший коктейль-бар
Лучшая летняя веранда
Лучшее место для танцев
Лучший семейный ресторан
Лучшее место для романтического ужина
Легенда ресторанного Нижнего
Потеря года
Berёzka Bar
Tiffani
Mitch
ЛЮДИ
Лучший молодой шеф до 35 лет
Дмитрий Дмитриенко Mitrich
Дарья Афанасова «Цейлон»
Дмитрий Данилов Negroni
Лучший бармен
Павел Климов V Bar
Иван Сыркин «Медные трубы»
Руслан Салахутдинов «Горячо. Азия»
Лучший сомелье
Роман Кириллов «Юла Pizza»
Кирилл Сулима Vinedo
Екатерина Смычёк Time for Wine
КУХНЯ И БЛЮДА
Лучшие завтраки
Лучшая паназия
Лучшая локальная кухня
На последнем этапе фуди – самые активные завсегдатаи ресторанов и эксперты – закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии. Первый эксперт, который приедет в наш город и пройдет по ресторанам-претендентам на победу – Иван Глушков.
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