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Обнародован шорт-лист премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»

Больше месяца читатели «НН.Собака.ru» выбирали претендентов на победу в ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде». Рестораторы города активно призывали своих гостей голосовать на сайте проекта, а пользователи социальных сетей делились ссылками на свои любимые места. По итогам голосования сформировались тройки финалистов в каждой номинации.

Мы изучили случаи недобросовестного голосования и сняли фиктивные голоса. 

 

Шорт-лист ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»:

ЗАВЕДЕНИЯ

 

Открытие года

Terrapia

Monica

Red Wall

 

Лучшая кофейня

«Черточка»

«Темп»

Skuratov Coffee

 

Лучший коктейль-бар

«Медные трубы»

V Bar

Franky

 

Лучшая летняя веранда

«Парк Культуры»

«Цейлон»

Skoba

 

Лучшее место для танцев

Rozas

Niko1560

Ribs

 

Лучший семейный ресторан

«Пастарама»

«Самурай»

«Гранат»

 

Лучшее место для романтического ужина

«Парк Культуры»

Vinedo

Terrapia

 

Легенда ресторанного Нижнего

«Виталич»

«Библиотека»

«Селедка и кофе»

 

Потеря года

Berёzka Bar

Tiffani

Mitch

ЛЮДИ

 

Лучший молодой шеф до 35 лет

Дмитрий Дмитриенко Mitrich

Дарья Афанасова «Цейлон»

Дмитрий Данилов Negroni

 

Лучший бармен

Павел Климов V Bar

Иван Сыркин «Медные трубы»

Руслан Салахутдинов «Горячо. Азия»

 

Лучший сомелье

Роман Кириллов «Юла Pizza»

Кирилл Сулима Vinedo

Екатерина Смычёк Time for Wine

КУХНЯ И БЛЮДА

 

Лучшие завтраки

«Темп»

Monica

«Английское посольство»

 

Лучшая паназия

«Цейлон»

Onne poke

«Горячо. Азия»

 

Лучшая локальная кухня

«Парк Культуры»

«Матрешка»

Red Wall

 

На последнем этапе фуди – самые активные завсегдатаи ресторанов и эксперты – закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии. Первый эксперт, который приедет в наш город и пройдет по ресторанам-претендентам на победу – Иван Глушков.

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