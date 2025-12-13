Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Что где есть и пить в Москве: составили гастрономический, культурный и совриск-гид по самым звездным отелям столицы!

Раздать 31 декабря slavic-bimbo-кор на Красной площади, а потом отсыпаться в композиторских люксах на кинг-сайз-кроватях!  На афтепати бежим на премьеру в «Таганку», чтобы после почилить в бассейне с кристаллами.

The Carlton, Moscow
Stella di Mosca
«Mövenpick Москва Таганская»
Soluxe Hotel Moscow
«Сафмар Аврора Люкс»
«Swissôtel Красные Холмы»
MŸS boutique hotel 5*

The Carlton, Moscow

Раздаем slavic-bimbo-кор в шапке-боярке на фоне кремлевских башен и серебряной ложечкой крутим фуэте в муссе с фиалками — встречаем Новый год как селебрити.
Фото предоставлены пресс-службой отеля The Carlton. Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля The Carlton. Moscow

ЗВОН ХРУСТАЛЯ ПОД ЗВЕЗДАМИ КРЕМЛЯ

Отель The Carlton, Moscow с рекордно длин­ным цилиндрическим козырьком (90 метров!) с порога предлагает гостям мощные впечат­ления. Старожилы помнят, как прежде у ис­токов Тверской улицы, на месте эффектного здания (оммаж русскому классицизму), гро­моздилось унылое 22-этажное строение из железобетона — советская гостиница «Инту­рист». Сегодня же лобби, просторные бальные залы, Champagne Bar на­крыло лавиной богемского хру­сталя с позолотой. Кристаллы Swarovski ушли на 15-метро­вый бассейн. Для встречи с ис­кусством достаточно просто спуститься на минус второй — в Cube.Moscow, инновационное пространство, где представле­ны сразу 15 галерей и всегда от­крыты выставки актуальных масте­ров современной арт-сцены... Но самый «каратный бриллиант» в короне «Его Вели­чества Carlton» — иконические виды из окон: на кремлевские башни, Манежную площадь и самую парадную улицу города.

ИМПЕРАТОРСКИЙ ЛЮКС ДЛЯ ЛИОН-БИШОНОВ

В номерах — хрустальные лампы, комоды, украшенные маркетри, натуральные ткани и работы российских художников на стенах. По узорчатому полу (оммаж мозаичному пар­кету в Георгиевском зале Кремля!) импера­торского люкса прошлись и европейские мо­нархи, и Джоли-Питт, и Наталья Водянова. Были все! А некоторые даже с питомцами. Самый пет-френдли-отель страны первым пустил к себе няшных лион-бишонов, аффен­пинчеров и бишонов-фризе (до 10 кг!). 

Фото предоставлены пресс-службой отеля The Carlton. Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля The Carlton. Moscow

 СИБАС ГРАВЛАКС И ЧАЙ С КУГЛОФОМ

В О2 Restaurant (под куполом на крыше) под­нимаемся не только за селфи на фоне руби­новых звезд, но и за средиземноморской кух­ней. Пробуем сибас гравлакс с соусом leche de tigre и печеным луком-пореем, фиш-энд-чипс в варианте haute couture, крокеты из цы­пленка с фуа-гра — в авторской интерпрета­ции нового шефа Ивана Маркова. Без права на ошибку меню открывают за­куски — с уже подобранны­ми к ним винами от сомелье Милены Семеновой. За кок­тейль-пультом стоит Фи­липп Глушаков, миксуя классику («Рэд 25», «Ко­ролева Вишни») и новые вкусы — «Сирокко», «МонакО2». Фирменный де­серт йогуртовый мусс с лепест­ками фиалки от шеф-кондитера Нины Надолинской запомнится на­долго. На чайную церемонию (в чашечках из императорского фарфора!) спускаемся в лоб­би — чтобы под звуки фортепиано отве­дать куглоф амаретто и фисташковый скон.

Фото предоставлены пресс-службой отеля The Carlton. Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля The Carlton. Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля The Carlton. Moscow

РАШНКОР ПОД КУРАНТЫ

Вечером 31 декабря готовимся к народ­ным гуляньям а-ля рюс на Красной пло­щади. Заплетаем косы и спешим раздать slavic-bimbo-кор в меховой шапке Oscar de la Renta, как у Рианны, и обязательной нор­ковой шубе (в идеале от Фиби Файло!). Но сначала — феерия-шоу под стеклянным ку­полом ресторана О2: гостей в новогоднюю ночь ждет праздничный авторский сет-ужин из 6 курсов от Ивана Маркова, без­лимитное шампанское и коктейли от бар­менов-резидентов, зажигательные DJ-сеты и перформанс от театра «Ромэн».

Что смотреть по соседству
Выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения» в Пушкинском музее (многие из работ выставки выставлены впервые!).
До 15 марта

Stella di Mosca 

Погружаемся в атмосферу великой красоты: пробуем итальянские (и не только!) специалитеты, нежимся в джакузи на крыше с видом и косплеим ревущие 1920-е в новогоднюю ночь!

В ИСКУССТВЕ — ЖИТЬ!

В отель Stella di Mosca едут за впечатлени­ями! Концепцию разрабатывало миланское бюро Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV) — в портфолио легендарного дизайн-дуэта не­мало «звездных» поинтов (например, бу­тик Rolex в Милане или сеть отелей Bvlgari). Исторические фасады на Большой Никит­ской и вдоль Среднего Кисловского переул­ка бережно восстановили по фотографиям и архивным документам. Внутри — «про­странство, свет и эмоции» («три кита» совре­менного итальянского дизайна по версии Ан­тонио Читтерио). За эмоции сегодня в ответе искусство: лобби-лаунж с баром и би­блиотекой украшают работы Его­ра Острова (мастер растровой живописи!). В номерах рез­вятся все «три кита»: мягкий ламповый свет, просторные спальни с коврами ручной ра­боты из дикого шелка, мини-бар, отделанный натураль­ной кожей... Рука сама тянется откупорить «Дом Периньон» и включить «Великую красоту» Паоло Соррентино.

ДЖАКУЗИ НА КРЫШЕ И ВАННЫЕ МЕЧТЫ

Фильм «Где-то» Софии Копполы мог быть снят в президентском люксе (визитная кар­точка Stella di Mosca!). Тут позволяет и раз­мах (255 метров!), и лаунж-зона с биоками­ном и обитыми бархатом креслами, и пять террас с панорамами на старую Москву. Вид лучше — только с крыши отеля, где любоваться звездами можно прямо из бур­лящего джакузи под открытым небом! Ван­ная со слэбами из оникса апельсинового цвета во всю стену понравится даже Кейт Мосс (как бы она ни нахваливала свою ван­ную в Котсволдсе).

ГАСТРОТУР ПО ИТАЛИИ И АВТОРСКИЙ ШОКОЛАД

За кухню ресторана IL Ristorante отвеча­ет опытный шеф Мануэль Пизу (успел по­работать в серьезных отелях курорта Пор­то-Черво и ресторанах Монте-Карло!). Для гостей Stella di Mosca Пизу (родом из Сар­динии) регулярно формирует сезонные сеты «путешествие по Италии» (от ризот­то с порчини до южного томатного супа из морепродуктов). Лучшее начало дня — завтрак в IL Ristorante с видом на уют­ный дворик-сад в стиле палаццо. Садим­ся ближе к огромным французским окнам и неспешно наслаждаем­ся бриошью с авокадо, грав­лаксом из лосося и соусом беарнез, круассаном с кам­чатским крабом или блина­ми с тартаром из тунца. За дополнительным источни­ком эндорфинов (и новогод­ними подарками!) — в бу­тик шоколадного искусства La Cioccolateria. Какао с прове­ренных плантаций в Центральной и Южной Америке, Африке и Океании от­бирает шеф-кондитер отеля.

РЕВУЩИЕ 192О-Е ПЛЮС КАРТА ЖЕЛАНИЙ

В новогоднюю ночь Stella di Mosca погру­зится в атмосферу ар-деко 1920-х. Безудержный фокстрот и чарльстон, шампан­ское рекой, бенгальские огни — карта желаний на год готова! С первыми ударами курантов гости смогут подняться на крышу отеля, откуда кремлевские башни особен­но хорошо видно. В праздничном меню — устрицы розовая джоли, икорный бар, са­халинские гребешки и средиземноморский лобстер от Мануэля Пизу.

Что смотреть по соседству
Центр «Зотов» и музей AZ представляют проект об истории журнала «А-Я» (архитектурное решение выставки разрабатывал Александр Бродский!). 
До 18 января 
 «Mövenpick Москва Таганская»
В «Mövenpick Москва Таганская» зависаем на препати в баре перед походом в театр и пробуем чудо-коктейли, вспоминая шедевры Шагала. Стоя у окна, любуемся видами на старую Москву времен Годунова и Высоцкого.
Фото предоставлены пресс-службой отеля «Mövenpick Москва Таганская»

СНАЧАЛА В ТЕАТР, ПОТОМ В МОНАСТЫРЬ

От ремесленного прошлого Таганки остались лишь летописи времен Бориса Годунова — сейчас здесь театральный кластер, намолен­ное место (с храмом Никиты Мученика на Таганском холме) и мекка советской номен­клатуры (высотка на Котельниках — лидер по количеству знаменитых жильцов). Отель «Mövenpick Москва Таганская» встал «особ­няком» на Земляном валу, на месте бывшей Гончарной слободы. Дизайн-концепт опреде­лило окружение: архбюро Front Architecture откланялись и старорусским умельцам (в от­делке пола керамической плиткой), и теа­тральным соседям (в шаговой доступности ГИТИС и Театр на Таганке). В лобби сце­нический вайб раздали с помощью эффект­ных деталей: крупный акцентный светильник с теплым светом над ресепшн, барная стойка с металлической инсталляци­ей — идеальное место для театрального препати. Если соберетесь прогуляться с пользой — начните с му­зея Владимира Высоцкого, оттуда спуститесь с Таганско­го холма к сталинской высотке на набережной, а там и до парка «Зарядье» и Кремля — рукой подать!

СОФИТЫ ДЛЯ СЪЕМКИ И ВИГВАМ ДЛЯ ПРЯТОК

Под любые лайф-сценарии в отеле есть люксы и сьюты: для нежных свиданий, име­нинников или спа-девичника. В меню для молодоженов включен рейл для свадебных платьев, софиты для съемки, кресло для мейкапа и даже наволочки Mr & Mrs. C аль­фа-бэбис заезжаем в номера налегке — в их зубастом чемодане Sprayground только лю­бимые плюшевые звери! Остальное уже приготовлено: от базовых халата, ванночки, горшка — до стильного вигвама для пряток и экологичных игрушек.

БЕРЕМ КОКТЕЙЛЬ «НАД ГОРОДОМ» И ЛЕТАЕМ!

Шеф-повар ресторана Shagal Юрий Богомо­лов (с амбициями худрука) собирает аншла­ги на горячие премьеры из сезонных продук­тов и фирменный сет из швейцарских блюд в четыре подачи: тартар из говяжьих стейков с пышной картофельной соломкой, «Риз Кази­мир», телятина по-цюрихски и швейцарский морковный торт. В десертном меню кондите­ры ресторана рекомендуют попробовать де­серт «Северный» без сахара и глютена и десерт «Лимонный» с цитрусовой кислинкой и эстетичной подачей. Цитируя великого мастера аван­гарда, бармены отеля создают «такой мир, где не перестаешь всему удивляться». Авторские коктейли отсылают к музей­ным шедеврам: «Половина чет­вертого» на клубничном апероле и «Над городом» с ликером мара­скино и клубникой.

БЕЗЛИМИТ НА СЧАСТЬЕ

Инсайдеры бьюти-индустрии знают, что сре­ди московских спа-локаций при отелях The Wave SPA занимает почетное место. Предла­гаем протестить самую популярную процеду­ру в меню — балийский массаж от аутентич­ных мастеров, а затем почилить у просторного бассейна или прогреться в финской сауне или хаммаме (своим постояльцам «Mövenpick Мо­сква Таганская» предоставляет безлимитный доступ). И жизнь удалась!

Что смотреть по соседству
На «Таганке» премьера! По инициативе сестер Михалковых Кирилл Вытоптов поставил семейный спектакль «Три поросенка. Ой».
13 декабря

Soluxe Hotel Moscow

Новогодние предсказания из fortune cookie точно сбудутся — если они из Soluxe Hotel Moscow! Открываем портал в древний (и не только) Китай, ловим энергию ци и заедаем все это королевскими эрингами в соусе XO.
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow

 ВСЕ ПО ФЭНШУЮ И ЭНЕРГИЯ УДАЧИ

Флагманский пятизвездочный отель группы Soluxe (часть многофункционального ком­плекса китайского делового центра «Парк Хуамин») находится в экологически благо­приятном районе Москвы (вокруг киломе­тры парков Ботанического сада и ВДНХ). Фасад здания смотрит на восток (притяги­вая положительную энергию восходяще­го солнца!), ведь это первый отель в столи­це, выстроенный по всем правилам учения фэншуй. В аутентичности проекта можно не сомневаться — даосские практики организа­ции пространства осваивали вместе с китай­ским архитектурным научно-иссле­довательским институтом. Удачу гостям сулят уже с порога: про­сторное, полное воздуха и све­та лобби, здесь же фонтан и водные дорожки (символы богатства и гармонии!). Пан­но «Пурпурный воздух идет с Востока», синие кристаллы на панелях в лобби — к успеш­ным сделкам. Потоки энергии ци стекаются прямиком в конференц-зону исполинских размеров (4600 ме­тров!) с 15 залами разных конфигураций.

Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow

ПОРТАЛ В ДРЕВНИЙ КИТАЙ И ВАУ-ЛЮКСЫ

Масштабом поражают и светлые люк­сы (от 70 до 170 кв. метров!) с пано­рамными видами на город, и ки­тайский парк «Хуаминюан», примыкающий к отелю. Слов­но отдельная вселенная и портал в Древний Китай — парк мгновен­но отключает от московского шума и суеты. Мраморные мосты через пей­зажные ручьи, «поющие» камни, галереи с черепицей, расписанной вручную, — поч­ти все материалы привезены из Поднебес­ной! Медитируем у пруда Линлун, а потом сквозь арку Цзыюнь («Пурпурное облако») выходим к мраморному мосту Басянь, на­званному так в честь восьми мудрецов ки­тайской мифологии. Все они обрели в итоге бессмертие и стали покровителями Китая.

Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow

КРУАССАНЫ — АУТ! ГЁДЗА С КРЕВЕТКАМИ — ИН!

Завтрак в ресторане Niccolo точно не стоит игнорировать. Пышные паровые булочки бао, дим-самы с хитрыми начинками, битые огур­цы и гёдза с креветками, а также воз­душные сырники, аппетитные блинчики и хлеб из собствен­ной пекарни — шеф-повар отеля замиксовал в меню утренние специалитеты Вос­тока и Запада. Забываем на время о калориях и идем в лобби-бар Maffeo за нежней­шим муссом с экзотическими фруктами и коллекцией отбор­ных элитных чаев со всего мира.

Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow

ПЛЮШЕВАЯ ПАНДА И ЛИМОННЫЙ МАДЛЕН

Новогодние праздники встречайте по-семейному — бронируйте люксы «Пион», «Гранд Пион», «Жасмин» или «Амбассадор» с елками и подарками для маленьких будд (до 6 лет): плюшевым пандой, палаткой с вау-фичами и сладким угощением. А праздничный ужин — хрестоматийное оливье с цыпленком и раковыми шейками, салат с копченой уткой магре и десерт «Русская сказка» с лимонным мадлен и желе из тыквы и апельсина — заказывайте прямо в номер!

Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Фото предоставлены пресс-службой отеля Soluxe Hotel Moscow
Что смотреть по соседству
Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллек­ции Государственного Русского музея». 115 шедевров в пави­льоне № 1 «Центральный» на ВДНХ.
До 1 февраля

 «Сафмар Аврора Люкс»

Выгуливаем наряды из ЦУМа, слушаем, как звучит гранит в композиторских люксах, идем в баню по-рязановски — в отеле «Сафмар Аврора Люкс» Новый год не на продажу, а на классическом вайбе.  
Фото предоставлены пресс-службой отеля «Сафмар Аврора Люкс»
Фото предоставлены пресс-службой отеля «Сафмар Аврора Люкс»

 УТРОМ ТРЕЙД, ВЕЧЕРОМ – ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙД

Слава главной фэшн-магистрали столицы у Петровки в ДНК уже больше двух веков. ЦУМ, ГУМ, Петровский пассаж, «Столеш­ка» — все на расстоянии по-московски вытя­нутой руки. «Готовым блузкам» из Петровско­го пассажа посвящал строки еще Маяковский, от Ильфа и Петрова узнали, что там же по­мещался аукционный зал. Пять звезд отеля «Сафмар Аврора Люкс» (бывший «Марриотт Ройал Аврора») ярко горят на торговой арте­рии, перемигиваясь с кремлевскими звездами (до Красной площади пешком от отеля 15 ми­нут!). Специалисты «Творческой мастерской архитектора Александра Локтева» в отделке фасада использовали майоликовые изразцы, литой камень, ковку, а также сохранили свод­чатые подвалы XVIII века, которые остались от палат князей Кантакузенов.

ЛЮКСЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОРОВ И ИНТЕРЬЕРЫ ПО КЛАССИКЕ

В композиторских люксах «Чайковский», «Бородин» и «Глинка» «под ключ» сработала австрийская компания Robert Wolte & Partner (специализируется на оснащении и ренова­ции отелей!), под чутким руководством вла­дельца Роберта Вольта, ценителя русской классики. Добротная австрийская мебель из бука с ручками из филиппинского перламу­тра, дубовый паркет и бельгийские ковры, со­тканные по авторским принтам. Под стать ре­пертуару — парадные интерьеры и картины из цветного стекла по сюжетам «Лебединого озера», «Пиковой дамы», «Князя Игоря» — в старинной витражной технике художни­ка и ювелира Луиса Комфорта Тиффани (сын того самого Чарльза Тиффани, которого знает каждая невеста). По-филармонически ярко горят люстры и лампы из венецианского стекла. В ванных комнатах «звучит» итальян­ский мрамор «Бьянко Каррара» и бразиль­ский гранит «Азул Макаубас».

Фото предоставлены пресс-службой отеля «Сафмар Аврора Люкс»

ХАЛЯЛЬ НА ЗАВТРАК И ОКРА ДЛЯ СЛИМФИТА

Шеф-повар ресторана «Аврора» Игорь Шепелев собрал в новом меню лобби-ба­ра блюда ближневосточной кухни. На за­втрак (а-ля карт!) непременно попробовать аппетитную шакшуку и овощное мезе. На обед или на основательный перекус — сыт­ный люля-кебаб на горячей пите или ара­ис — котлету из сочного и пряного говяжье­го фарша с кружочками огурцов и томатов, перцем чили, медом и кинзой. Знакомить го­стей с богатой палитрой мировых гастроно­мий — традиция «Сафмар Аврора Люкс», которая насчитывает более 25 лет (!).

Фото предоставлены пресс-службой отеля «Сафмар Аврора Люкс»

ДАНЬ ТРАДИЦИИ И СПА НА АФТЕПАТИ

Если все экзотические варианты встречи Нового года уже протестированы, пора вер­нуться к классике — в бане! Пусть даже как Лукашин — в главную ночь года мож­но все! (А что не Сандуны в этот раз, так даже в оригинале они — мосфильмовские). В отеле банный комплекс с национальны­ми колоритами — турецкий хаммам, фин­ская сауна и русская баня. В Expert Spa Tverskaya тестируем массаж (профессио­налов приглашают из Таиланда и Индоне­зии!) и уходовые спа-программы от Thalgo и Anne Semonin. На афтепати — перво­январский бранч и непременный заплыв в бассейне — с джакузи и гидромассажем.

Что смотреть по соседству
Фольклорный авангард «Сказки Пушкина» от режис­сера Роберта Уилсона в Теа­тре наций.
27–30 декабря

 «Swissôtel Красные Холмы»

С высоты 140 метров любуемся Златоглавой, смакуя коктейли, и заряжаемся энергией по швейцарскому рецепту — все в «Swissôtel Красные Холмы»!
Фото предоставлены пресс-службой отеля «Swissôtel Красные Холмы»

 УВИДЕТЬ МОСКВУ И ЖИТЬ!

Ни на шаг не отклоняясь от курса, заданно­го швейцарским брендом, 20 лет «Swissôtel Красные Холмы» парит в небе над Павелец­кой площадью. Команда Юрия Гнедовско­го из «Товарищества театральных архитек­торов» проектировала отель как доминанту делового комплекса «Риверсайд», куда вхо­дят и бизнес-центры, и Дом музыки (типич­ный пример московской застройки 2000-х). Финальное слово за лока­цией — стрелка Кремлевского острова, где встречаются Мо­сква-река и Водоотводный канал. С высоты 140 метров и панорамы в 360 градусов видно все! И Кремль, и храм Василия Блаженного, и все семь высоток, «Москву-Сити» и Останкинскую телебашню.

ВСЕЛЕНСКИЙ ПОКОЙ И ИСКУССТВО ЭГЛОМИЗЕ

Много воздуха, света и почти межгалакти­ческого пространства — компания BBGM Architects & Interiors (профи в гостинич­ном премиум-дизайне) оформила номе­ра (всего 236!) в современном лаконичном стиле. Урбанистические виды из огромных окон в пол с лихвой компенсируют сдер­жанные по цвету интерьеры, а еще — неожиданные арт-акценты. Весь­ма в тему — бронзовая скульптура «Москва-река» Тараса Левко (его работы украшают и сам комплекс «Красные Холмы») — в постоян­ной экспозиции в лобби. Портре­ты и пейзажи в технике эгломизе, а еще работы из серии «Сталинский ампир» (посвящена «дворцам комму­низма» — семи сталинским высоткам) Владимира Клавихо-Телепнева (великий мастер режиссерской фотографии!) вполне музейно оттеняют гостевые зоны.

ПОЛЕТЫ НАЯВУ

Набираем высоту под мотивирующий сло­ган отеля «Life is a Journey. Live It Well!». Стартуем с лобби-бара отеля LightBar — образцовый пятичасовой чай и иде­альный креман для аперитива. Выше элегантный ресторан Acapella — предлагает со­временную русскую и меж­дународную кухню в ав­торской интерпретации шеф-повара отеля Алексан­дра Загребина. И наконец, поднимаемся над городом на 34-й этаж, чтобы своими глаза­ми увидеть легенду — «эверест» барной жизни столицы City Space Bar & Restaurant. Садимся поближе к окну и, медитируя на ночную Москву, заказы­ваем коктейли, созданные командой име­нитых миксологов бара. В эти новогодние дни согреваемся новинками — миксами «Ноктюрн», «Золотой колос», «Солнечный камень», «Эспейс» и «Эмбер».

ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Вдохновляющие виды творят чудеса не только в Швейцарии. На это намекает про­грамма Vitality от Swissôtel Hotels & Resorts, обещающая долгий заряд жизненной энер­гии ее последователям. Аэробика или йога прямо в номере, фитнес-маршруты на све­жем воздухе, здоровое меню с индивиду­альным подходом, от которого не отказа­лась бы даже зож-гуру Гвинет Пэлтроу. Кажется, есть все шансы подзарядить уставшие батарейки!

Что смотреть по соседству
По-чеховски ироничных Бортич и Пересильд в спек­такле «Вишневый сон» в Те­атральном проекте «а39».
22, 23, 24 декабря

 MŸS boutique hotel 5*

В MŸS boutique hotel 5* сладкий сон на кровати кинг-сайз , шелест книжных страниц под звуки камина, завтраки для теплого северного утра с хюгге-акцентом.
Фото предоставлены пресс-службой MŸS boutique hotel 5*
Фото предоставлены пресс-службой MŸS boutique hotel 5*

ШВЕДСКИЙ КОМФОРТ И УЮТ НА ЧИСТЫХ

Место с сериальным прошлым, где когда-то находились палаты князя Голицына, а Есенин познакомился со своей будущей женой (в их честь теперь названы люксы в отеле), превратилось в декорации для московской версии шведско­го funkis (функционализма). Дизайн-отель в Кривоколен­ном получился нордически лаконичным: в современный интерьер утилитарно вписа­лись исторические артефак­ты (гвозди, балки перекрытий, кирпичи), найденные во время реставрационных работ. В шахте лифта можно увидеть за стеклом живой мох — целую мини-экосистему, намекающую на скандинавское уважение к природе. В лоб­би на цокольном этаже гостей встречает за­жженный камин — как символ того самого труднопереводимого со шведского mÿs — что- то вроде «нам тут уютно и тепло».

Фото предоставлены пресс-службой MŸS boutique hotel 5*

ЗАВЕТЫ БРОДСКОГО И НОКТЮРН НА ФЛЕЙТЕ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

В номерах (их всего 30) все такое флаффи-обволакивающее — от ортопедических матрасов, убаюкивающих пледов, эко­шампуней до теплого света артовых светильников, сделанных из дере­вянных элементов усадьбы, — тера­певтичнее разве что томики совре­менной поэзии, которые заботливо разложили в каждом номере отеля. Так, глядишь, и название изменят — на «Литературный бутик-отель MŸS», следуя идее Иосифа Бродского, который манифестировал: «Стихи в каждый номер отеля рядом с Библией»!

ОТВАРЫ И БАББЛЗ ПОД «ЛЕСНУЮ ИДИЛЛИЮ»

На завтрак никакого «шведского стола» (оче­редной миф про скандинавские порядки!). По меню заказываем френч-тост «Хюгге» (уютную бриошь с лимонным кре­мом) и овсянку с грушей или же кукурузную поленту с яйцом и лососем — для теплого се­верного утра. В новом гастро­бистро MŸS завтраки пода­ют весь день! Чем освежить голову 1 января — бодрящим напитком морс Skal или пу­зырьками петната по методу анцестраль — подскажут миксо­логи MŸS, создавшие специальное меню фирменных авторских напитков с уникальными вкусовыми сочетаниями.

Фото предоставлены пресс-службой MŸS boutique hotel 5*
Фото предоставлены пресс-службой MŸS boutique hotel 5*
Фото предоставлены пресс-службой MŸS boutique hotel 5*

ДИСКОНТ ЗА КНИГУ И ЛИТЕРАТУРНАЯ МОСКВА

Библиофильский вайб в отеле раздают бук­вально и поштучно. В лобби представлена вся подшивка «Литературной газеты» (авторитет­ное издание и важный интеллектуальный ба­рометр!) и имеется доступ к онлайн-фондам библиотеки Некрасова. Даже действует акция «Книга в чемодане» — скидка на проживание в обмен на книгу о Москве на чекине! Так по­степенно будет полниться отельная библиоте­ка фолиантов о столице, начало которой поло­жили раритетные книги из частных коллекций Бориса Микитича и Натальи Романовой (имен­но она открыла музей Булгакова в «нехоро­шей квартире» на Большой Садовой). На бук-афтепати не забыть заглянуть на Покровку (это рядом) — в первый и пока единственный в го­роде руин-бар «Дом, в котором…» (чтобы по­дивиться на интерьер и вспомнить одноимен­ный роман-фэнтези Мариам Петросян!).

Что смотреть по соседству
Арт-кластер «Хохловка» в боярских палатах с анде­граундным вайбом! Ресторан Blanc, мастерские и магазины, пре- и афтепати
