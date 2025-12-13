Что где есть и пить в Москве: составили гастрономический, культурный и совриск-гид по самым звездным отелям столицы!

Раздать 31 декабря slavic-bimbo-кор на Красной площади, а потом отсыпаться в композиторских люксах на кинг-сайз-кроватях! На афтепати бежим на премьеру в «Таганку», чтобы после почилить в бассейне с кристаллами.
The Carlton, Moscow
Раздаем slavic-bimbo-кор в шапке-боярке на фоне кремлевских башен и серебряной ложечкой крутим фуэте в муссе с фиалками — встречаем Новый год как селебрити.
ЗВОН ХРУСТАЛЯ ПОД ЗВЕЗДАМИ КРЕМЛЯ
Отель The Carlton, Moscow с рекордно длинным цилиндрическим козырьком (90 метров!) с порога предлагает гостям мощные впечатления. Старожилы помнят, как прежде у истоков Тверской улицы, на месте эффектного здания (оммаж русскому классицизму), громоздилось унылое 22-этажное строение из железобетона — советская гостиница «Интурист». Сегодня же лобби, просторные бальные залы, Champagne Bar накрыло лавиной богемского хрусталя с позолотой. Кристаллы Swarovski ушли на 15-метровый бассейн. Для встречи с искусством достаточно просто спуститься на минус второй — в Cube.Moscow, инновационное пространство, где представлены сразу 15 галерей и всегда открыты выставки актуальных мастеров современной арт-сцены... Но самый «каратный бриллиант» в короне «Его Величества Carlton» — иконические виды из окон: на кремлевские башни, Манежную площадь и самую парадную улицу города.
ИМПЕРАТОРСКИЙ ЛЮКС ДЛЯ ЛИОН-БИШОНОВ
В номерах — хрустальные лампы, комоды, украшенные маркетри, натуральные ткани и работы российских художников на стенах. По узорчатому полу (оммаж мозаичному паркету в Георгиевском зале Кремля!) императорского люкса прошлись и европейские монархи, и Джоли-Питт, и Наталья Водянова. Были все! А некоторые даже с питомцами. Самый пет-френдли-отель страны первым пустил к себе няшных лион-бишонов, аффенпинчеров и бишонов-фризе (до 10 кг!).
СИБАС ГРАВЛАКС И ЧАЙ С КУГЛОФОМ
В О2 Restaurant (под куполом на крыше) поднимаемся не только за селфи на фоне рубиновых звезд, но и за средиземноморской кухней. Пробуем сибас гравлакс с соусом leche de tigre и печеным луком-пореем, фиш-энд-чипс в варианте haute couture, крокеты из цыпленка с фуа-гра — в авторской интерпретации нового шефа Ивана Маркова. Без права на ошибку меню открывают закуски — с уже подобранными к ним винами от сомелье Милены Семеновой. За коктейль-пультом стоит Филипп Глушаков, миксуя классику («Рэд 25», «Королева Вишни») и новые вкусы — «Сирокко», «МонакО2». Фирменный десерт йогуртовый мусс с лепестками фиалки от шеф-кондитера Нины Надолинской запомнится надолго. На чайную церемонию (в чашечках из императорского фарфора!) спускаемся в лобби — чтобы под звуки фортепиано отведать куглоф амаретто и фисташковый скон.
РАШНКОР ПОД КУРАНТЫ
Вечером 31 декабря готовимся к народным гуляньям а-ля рюс на Красной площади. Заплетаем косы и спешим раздать slavic-bimbo-кор в меховой шапке Oscar de la Renta, как у Рианны, и обязательной норковой шубе (в идеале от Фиби Файло!). Но сначала — феерия-шоу под стеклянным куполом ресторана О2: гостей в новогоднюю ночь ждет праздничный авторский сет-ужин из 6 курсов от Ивана Маркова, безлимитное шампанское и коктейли от барменов-резидентов, зажигательные DJ-сеты и перформанс от театра «Ромэн».
Выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения» в Пушкинском музее (многие из работ выставки выставлены впервые!).
До 15 марта
Stella di Mosca
Погружаемся в атмосферу великой красоты: пробуем итальянские (и не только!) специалитеты, нежимся в джакузи на крыше с видом и косплеим ревущие 1920-е в новогоднюю ночь!
В ИСКУССТВЕ — ЖИТЬ!
В отель Stella di Mosca едут за впечатлениями! Концепцию разрабатывало миланское бюро Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV) — в портфолио легендарного дизайн-дуэта немало «звездных» поинтов (например, бутик Rolex в Милане или сеть отелей Bvlgari). Исторические фасады на Большой Никитской и вдоль Среднего Кисловского переулка бережно восстановили по фотографиям и архивным документам. Внутри — «пространство, свет и эмоции» («три кита» современного итальянского дизайна по версии Антонио Читтерио). За эмоции сегодня в ответе искусство: лобби-лаунж с баром и библиотекой украшают работы Егора Острова (мастер растровой живописи!). В номерах резвятся все «три кита»: мягкий ламповый свет, просторные спальни с коврами ручной работы из дикого шелка, мини-бар, отделанный натуральной кожей... Рука сама тянется откупорить «Дом Периньон» и включить «Великую красоту» Паоло Соррентино.
ДЖАКУЗИ НА КРЫШЕ И ВАННЫЕ МЕЧТЫ
Фильм «Где-то» Софии Копполы мог быть снят в президентском люксе (визитная карточка Stella di Mosca!). Тут позволяет и размах (255 метров!), и лаунж-зона с биокамином и обитыми бархатом креслами, и пять террас с панорамами на старую Москву. Вид лучше — только с крыши отеля, где любоваться звездами можно прямо из бурлящего джакузи под открытым небом! Ванная со слэбами из оникса апельсинового цвета во всю стену понравится даже Кейт Мосс (как бы она ни нахваливала свою ванную в Котсволдсе).
ГАСТРОТУР ПО ИТАЛИИ И АВТОРСКИЙ ШОКОЛАД
За кухню ресторана IL Ristorante отвечает опытный шеф Мануэль Пизу (успел поработать в серьезных отелях курорта Порто-Черво и ресторанах Монте-Карло!). Для гостей Stella di Mosca Пизу (родом из Сардинии) регулярно формирует сезонные сеты «путешествие по Италии» (от ризотто с порчини до южного томатного супа из морепродуктов). Лучшее начало дня — завтрак в IL Ristorante с видом на уютный дворик-сад в стиле палаццо. Садимся ближе к огромным французским окнам и неспешно наслаждаемся бриошью с авокадо, гравлаксом из лосося и соусом беарнез, круассаном с камчатским крабом или блинами с тартаром из тунца. За дополнительным источником эндорфинов (и новогодними подарками!) — в бутик шоколадного искусства La Cioccolateria. Какао с проверенных плантаций в Центральной и Южной Америке, Африке и Океании отбирает шеф-кондитер отеля.
РЕВУЩИЕ 192О-Е ПЛЮС КАРТА ЖЕЛАНИЙ
В новогоднюю ночь Stella di Mosca погрузится в атмосферу ар-деко 1920-х. Безудержный фокстрот и чарльстон, шампанское рекой, бенгальские огни — карта желаний на год готова! С первыми ударами курантов гости смогут подняться на крышу отеля, откуда кремлевские башни особенно хорошо видно. В праздничном меню — устрицы розовая джоли, икорный бар, сахалинские гребешки и средиземноморский лобстер от Мануэля Пизу.
Центр «Зотов» и музей AZ представляют проект об истории журнала «А-Я» (архитектурное решение выставки разрабатывал Александр Бродский!).
До 18 января
«Mövenpick Москва Таганская»
В «Mövenpick Москва Таганская» зависаем на препати в баре перед походом в театр и пробуем чудо-коктейли, вспоминая шедевры Шагала. Стоя у окна, любуемся видами на старую Москву времен Годунова и Высоцкого.
СНАЧАЛА В ТЕАТР, ПОТОМ В МОНАСТЫРЬ
От ремесленного прошлого Таганки остались лишь летописи времен Бориса Годунова — сейчас здесь театральный кластер, намоленное место (с храмом Никиты Мученика на Таганском холме) и мекка советской номенклатуры (высотка на Котельниках — лидер по количеству знаменитых жильцов). Отель «Mövenpick Москва Таганская» встал «особняком» на Земляном валу, на месте бывшей Гончарной слободы. Дизайн-концепт определило окружение: архбюро Front Architecture откланялись и старорусским умельцам (в отделке пола керамической плиткой), и театральным соседям (в шаговой доступности ГИТИС и Театр на Таганке). В лобби сценический вайб раздали с помощью эффектных деталей: крупный акцентный светильник с теплым светом над ресепшн, барная стойка с металлической инсталляцией — идеальное место для театрального препати. Если соберетесь прогуляться с пользой — начните с музея Владимира Высоцкого, оттуда спуститесь с Таганского холма к сталинской высотке на набережной, а там и до парка «Зарядье» и Кремля — рукой подать!
СОФИТЫ ДЛЯ СЪЕМКИ И ВИГВАМ ДЛЯ ПРЯТОК
Под любые лайф-сценарии в отеле есть люксы и сьюты: для нежных свиданий, именинников или спа-девичника. В меню для молодоженов включен рейл для свадебных платьев, софиты для съемки, кресло для мейкапа и даже наволочки Mr & Mrs. C альфа-бэбис заезжаем в номера налегке — в их зубастом чемодане Sprayground только любимые плюшевые звери! Остальное уже приготовлено: от базовых халата, ванночки, горшка — до стильного вигвама для пряток и экологичных игрушек.
БЕРЕМ КОКТЕЙЛЬ «НАД ГОРОДОМ» И ЛЕТАЕМ!
Шеф-повар ресторана Shagal Юрий Богомолов (с амбициями худрука) собирает аншлаги на горячие премьеры из сезонных продуктов и фирменный сет из швейцарских блюд в четыре подачи: тартар из говяжьих стейков с пышной картофельной соломкой, «Риз Казимир», телятина по-цюрихски и швейцарский морковный торт. В десертном меню кондитеры ресторана рекомендуют попробовать десерт «Северный» без сахара и глютена и десерт «Лимонный» с цитрусовой кислинкой и эстетичной подачей. Цитируя великого мастера авангарда, бармены отеля создают «такой мир, где не перестаешь всему удивляться». Авторские коктейли отсылают к музейным шедеврам: «Половина четвертого» на клубничном апероле и «Над городом» с ликером мараскино и клубникой.
БЕЗЛИМИТ НА СЧАСТЬЕ
Инсайдеры бьюти-индустрии знают, что среди московских спа-локаций при отелях The Wave SPA занимает почетное место. Предлагаем протестить самую популярную процедуру в меню — балийский массаж от аутентичных мастеров, а затем почилить у просторного бассейна или прогреться в финской сауне или хаммаме (своим постояльцам «Mövenpick Москва Таганская» предоставляет безлимитный доступ). И жизнь удалась!
На «Таганке» премьера! По инициативе сестер Михалковых Кирилл Вытоптов поставил семейный спектакль «Три поросенка. Ой».
13 декабря
Soluxe Hotel Moscow
Новогодние предсказания из fortune cookie точно сбудутся — если они из Soluxe Hotel Moscow! Открываем портал в древний (и не только) Китай, ловим энергию ци и заедаем все это королевскими эрингами в соусе XO.
ВСЕ ПО ФЭНШУЮ И ЭНЕРГИЯ УДАЧИ
Флагманский пятизвездочный отель группы Soluxe (часть многофункционального комплекса китайского делового центра «Парк Хуамин») находится в экологически благоприятном районе Москвы (вокруг километры парков Ботанического сада и ВДНХ). Фасад здания смотрит на восток (притягивая положительную энергию восходящего солнца!), ведь это первый отель в столице, выстроенный по всем правилам учения фэншуй. В аутентичности проекта можно не сомневаться — даосские практики организации пространства осваивали вместе с китайским архитектурным научно-исследовательским институтом. Удачу гостям сулят уже с порога: просторное, полное воздуха и света лобби, здесь же фонтан и водные дорожки (символы богатства и гармонии!). Панно «Пурпурный воздух идет с Востока», синие кристаллы на панелях в лобби — к успешным сделкам. Потоки энергии ци стекаются прямиком в конференц-зону исполинских размеров (4600 метров!) с 15 залами разных конфигураций.
ПОРТАЛ В ДРЕВНИЙ КИТАЙ И ВАУ-ЛЮКСЫ
Масштабом поражают и светлые люксы (от 70 до 170 кв. метров!) с панорамными видами на город, и китайский парк «Хуаминюан», примыкающий к отелю. Словно отдельная вселенная и портал в Древний Китай — парк мгновенно отключает от московского шума и суеты. Мраморные мосты через пейзажные ручьи, «поющие» камни, галереи с черепицей, расписанной вручную, — почти все материалы привезены из Поднебесной! Медитируем у пруда Линлун, а потом сквозь арку Цзыюнь («Пурпурное облако») выходим к мраморному мосту Басянь, названному так в честь восьми мудрецов китайской мифологии. Все они обрели в итоге бессмертие и стали покровителями Китая.
КРУАССАНЫ — АУТ! ГЁДЗА С КРЕВЕТКАМИ — ИН!
Завтрак в ресторане Niccolo точно не стоит игнорировать. Пышные паровые булочки бао, дим-самы с хитрыми начинками, битые огурцы и гёдза с креветками, а также воздушные сырники, аппетитные блинчики и хлеб из собственной пекарни — шеф-повар отеля замиксовал в меню утренние специалитеты Востока и Запада. Забываем на время о калориях и идем в лобби-бар Maffeo за нежнейшим муссом с экзотическими фруктами и коллекцией отборных элитных чаев со всего мира.
ПЛЮШЕВАЯ ПАНДА И ЛИМОННЫЙ МАДЛЕН
Новогодние праздники встречайте по-семейному — бронируйте люксы «Пион», «Гранд Пион», «Жасмин» или «Амбассадор» с елками и подарками для маленьких будд (до 6 лет): плюшевым пандой, палаткой с вау-фичами и сладким угощением. А праздничный ужин — хрестоматийное оливье с цыпленком и раковыми шейками, салат с копченой уткой магре и десерт «Русская сказка» с лимонным мадлен и желе из тыквы и апельсина — заказывайте прямо в номер!
Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». 115 шедевров в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ.
До 1 февраля
«Сафмар Аврора Люкс»
Выгуливаем наряды из ЦУМа, слушаем, как звучит гранит в композиторских люксах, идем в баню по-рязановски — в отеле «Сафмар Аврора Люкс» Новый год не на продажу, а на классическом вайбе.
УТРОМ ТРЕЙД, ВЕЧЕРОМ – ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙД
Слава главной фэшн-магистрали столицы у Петровки в ДНК уже больше двух веков. ЦУМ, ГУМ, Петровский пассаж, «Столешка» — все на расстоянии по-московски вытянутой руки. «Готовым блузкам» из Петровского пассажа посвящал строки еще Маяковский, от Ильфа и Петрова узнали, что там же помещался аукционный зал. Пять звезд отеля «Сафмар Аврора Люкс» (бывший «Марриотт Ройал Аврора») ярко горят на торговой артерии, перемигиваясь с кремлевскими звездами (до Красной площади пешком от отеля 15 минут!). Специалисты «Творческой мастерской архитектора Александра Локтева» в отделке фасада использовали майоликовые изразцы, литой камень, ковку, а также сохранили сводчатые подвалы XVIII века, которые остались от палат князей Кантакузенов.
ЛЮКСЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОРОВ И ИНТЕРЬЕРЫ ПО КЛАССИКЕ
В композиторских люксах «Чайковский», «Бородин» и «Глинка» «под ключ» сработала австрийская компания Robert Wolte & Partner (специализируется на оснащении и реновации отелей!), под чутким руководством владельца Роберта Вольта, ценителя русской классики. Добротная австрийская мебель из бука с ручками из филиппинского перламутра, дубовый паркет и бельгийские ковры, сотканные по авторским принтам. Под стать репертуару — парадные интерьеры и картины из цветного стекла по сюжетам «Лебединого озера», «Пиковой дамы», «Князя Игоря» — в старинной витражной технике художника и ювелира Луиса Комфорта Тиффани (сын того самого Чарльза Тиффани, которого знает каждая невеста). По-филармонически ярко горят люстры и лампы из венецианского стекла. В ванных комнатах «звучит» итальянский мрамор «Бьянко Каррара» и бразильский гранит «Азул Макаубас».
ХАЛЯЛЬ НА ЗАВТРАК И ОКРА ДЛЯ СЛИМФИТА
Шеф-повар ресторана «Аврора» Игорь Шепелев собрал в новом меню лобби-бара блюда ближневосточной кухни. На завтрак (а-ля карт!) непременно попробовать аппетитную шакшуку и овощное мезе. На обед или на основательный перекус — сытный люля-кебаб на горячей пите или араис — котлету из сочного и пряного говяжьего фарша с кружочками огурцов и томатов, перцем чили, медом и кинзой. Знакомить гостей с богатой палитрой мировых гастрономий — традиция «Сафмар Аврора Люкс», которая насчитывает более 25 лет (!).
ДАНЬ ТРАДИЦИИ И СПА НА АФТЕПАТИ
Если все экзотические варианты встречи Нового года уже протестированы, пора вернуться к классике — в бане! Пусть даже как Лукашин — в главную ночь года можно все! (А что не Сандуны в этот раз, так даже в оригинале они — мосфильмовские). В отеле банный комплекс с национальными колоритами — турецкий хаммам, финская сауна и русская баня. В Expert Spa Tverskaya тестируем массаж (профессионалов приглашают из Таиланда и Индонезии!) и уходовые спа-программы от Thalgo и Anne Semonin. На афтепати — первоянварский бранч и непременный заплыв в бассейне — с джакузи и гидромассажем.
Фольклорный авангард «Сказки Пушкина» от режиссера Роберта Уилсона в Театре наций.
27–30 декабря
«Swissôtel Красные Холмы»
С высоты 140 метров любуемся Златоглавой, смакуя коктейли, и заряжаемся энергией по швейцарскому рецепту — все в «Swissôtel Красные Холмы»!
УВИДЕТЬ МОСКВУ И ЖИТЬ!
Ни на шаг не отклоняясь от курса, заданного швейцарским брендом, 20 лет «Swissôtel Красные Холмы» парит в небе над Павелецкой площадью. Команда Юрия Гнедовского из «Товарищества театральных архитекторов» проектировала отель как доминанту делового комплекса «Риверсайд», куда входят и бизнес-центры, и Дом музыки (типичный пример московской застройки 2000-х). Финальное слово за локацией — стрелка Кремлевского острова, где встречаются Москва-река и Водоотводный канал. С высоты 140 метров и панорамы в 360 градусов видно все! И Кремль, и храм Василия Блаженного, и все семь высоток, «Москву-Сити» и Останкинскую телебашню.
ВСЕЛЕНСКИЙ ПОКОЙ И ИСКУССТВО ЭГЛОМИЗЕ
Много воздуха, света и почти межгалактического пространства — компания BBGM Architects & Interiors (профи в гостиничном премиум-дизайне) оформила номера (всего 236!) в современном лаконичном стиле. Урбанистические виды из огромных окон в пол с лихвой компенсируют сдержанные по цвету интерьеры, а еще — неожиданные арт-акценты. Весьма в тему — бронзовая скульптура «Москва-река» Тараса Левко (его работы украшают и сам комплекс «Красные Холмы») — в постоянной экспозиции в лобби. Портреты и пейзажи в технике эгломизе, а еще работы из серии «Сталинский ампир» (посвящена «дворцам коммунизма» — семи сталинским высоткам) Владимира Клавихо-Телепнева (великий мастер режиссерской фотографии!) вполне музейно оттеняют гостевые зоны.
ПОЛЕТЫ НАЯВУ
Набираем высоту под мотивирующий слоган отеля «Life is a Journey. Live It Well!». Стартуем с лобби-бара отеля LightBar — образцовый пятичасовой чай и идеальный креман для аперитива. Выше элегантный ресторан Acapella — предлагает современную русскую и международную кухню в авторской интерпретации шеф-повара отеля Александра Загребина. И наконец, поднимаемся над городом на 34-й этаж, чтобы своими глазами увидеть легенду — «эверест» барной жизни столицы City Space Bar & Restaurant. Садимся поближе к окну и, медитируя на ночную Москву, заказываем коктейли, созданные командой именитых миксологов бара. В эти новогодние дни согреваемся новинками — миксами «Ноктюрн», «Золотой колос», «Солнечный камень», «Эспейс» и «Эмбер».
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
Вдохновляющие виды творят чудеса не только в Швейцарии. На это намекает программа Vitality от Swissôtel Hotels & Resorts, обещающая долгий заряд жизненной энергии ее последователям. Аэробика или йога прямо в номере, фитнес-маршруты на свежем воздухе, здоровое меню с индивидуальным подходом, от которого не отказалась бы даже зож-гуру Гвинет Пэлтроу. Кажется, есть все шансы подзарядить уставшие батарейки!
По-чеховски ироничных Бортич и Пересильд в спектакле «Вишневый сон» в Театральном проекте «а39».
22, 23, 24 декабря
MŸS boutique hotel 5*
В MŸS boutique hotel 5* сладкий сон на кровати кинг-сайз , шелест книжных страниц под звуки камина, завтраки для теплого северного утра с хюгге-акцентом.
ШВЕДСКИЙ КОМФОРТ И УЮТ НА ЧИСТЫХ
Место с сериальным прошлым, где когда-то находились палаты князя Голицына, а Есенин познакомился со своей будущей женой (в их честь теперь названы люксы в отеле), превратилось в декорации для московской версии шведского funkis (функционализма). Дизайн-отель в Кривоколенном получился нордически лаконичным: в современный интерьер утилитарно вписались исторические артефакты (гвозди, балки перекрытий, кирпичи), найденные во время реставрационных работ. В шахте лифта можно увидеть за стеклом живой мох — целую мини-экосистему, намекающую на скандинавское уважение к природе. В лобби на цокольном этаже гостей встречает зажженный камин — как символ того самого труднопереводимого со шведского mÿs — что- то вроде «нам тут уютно и тепло».
ЗАВЕТЫ БРОДСКОГО И НОКТЮРН НА ФЛЕЙТЕ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ
В номерах (их всего 30) все такое флаффи-обволакивающее — от ортопедических матрасов, убаюкивающих пледов, экошампуней до теплого света артовых светильников, сделанных из деревянных элементов усадьбы, — терапевтичнее разве что томики современной поэзии, которые заботливо разложили в каждом номере отеля. Так, глядишь, и название изменят — на «Литературный бутик-отель MŸS», следуя идее Иосифа Бродского, который манифестировал: «Стихи в каждый номер отеля рядом с Библией»!
ОТВАРЫ И БАББЛЗ ПОД «ЛЕСНУЮ ИДИЛЛИЮ»
На завтрак никакого «шведского стола» (очередной миф про скандинавские порядки!). По меню заказываем френч-тост «Хюгге» (уютную бриошь с лимонным кремом) и овсянку с грушей или же кукурузную поленту с яйцом и лососем — для теплого северного утра. В новом гастробистро MŸS завтраки подают весь день! Чем освежить голову 1 января — бодрящим напитком морс Skal или пузырьками петната по методу анцестраль — подскажут миксологи MŸS, создавшие специальное меню фирменных авторских напитков с уникальными вкусовыми сочетаниями.
ДИСКОНТ ЗА КНИГУ И ЛИТЕРАТУРНАЯ МОСКВА
Библиофильский вайб в отеле раздают буквально и поштучно. В лобби представлена вся подшивка «Литературной газеты» (авторитетное издание и важный интеллектуальный барометр!) и имеется доступ к онлайн-фондам библиотеки Некрасова. Даже действует акция «Книга в чемодане» — скидка на проживание в обмен на книгу о Москве на чекине! Так постепенно будет полниться отельная библиотека фолиантов о столице, начало которой положили раритетные книги из частных коллекций Бориса Микитича и Натальи Романовой (именно она открыла музей Булгакова в «нехорошей квартире» на Большой Садовой). На бук-афтепати не забыть заглянуть на Покровку (это рядом) — в первый и пока единственный в городе руин-бар «Дом, в котором…» (чтобы подивиться на интерьер и вспомнить одноименный роман-фэнтези Мариам Петросян!).
Арт-кластер «Хохловка» в боярских палатах с андеграундным вайбом! Ресторан Blanc, мастерские и магазины, пре- и афтепати
