Что где есть и пить в Москве: составили гастрономический, культурный и совриск-гид по самым звездным отелям столицы!

ДИСКОНТ ЗА КНИГУ И ЛИТЕРАТУРНАЯ МОСКВА

Библиофильский вайб в отеле раздают бук­вально и поштучно. В лобби представлена вся подшивка «Литературной газеты» (авторитет­ное издание и важный интеллектуальный ба­рометр!) и имеется доступ к онлайн-фондам библиотеки Некрасова. Даже действует акция «Книга в чемодане» — скидка на проживание в обмен на книгу о Москве на чекине! Так по­степенно будет полниться отельная библиоте­ка фолиантов о столице, начало которой поло­жили раритетные книги из частных коллекций Бориса Микитича и Натальи Романовой (имен­но она открыла музей Булгакова в «нехоро­шей квартире» на Большой Садовой). На бук-афтепати не забыть заглянуть на Покровку (это рядом) — в первый и пока единственный в го­роде руин-бар «Дом, в котором…» (чтобы по­дивиться на интерьер и вспомнить одноимен­ный роман-фэнтези Мариам Петросян!).