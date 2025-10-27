Границу между Финляндией и Россией могут открыть в ближайшем будущем

Кроме того, Петтери Орпо отметил, что российские пограничные службы должны вернуться к прежней практике, когда обе страны не пропускали через границу людей без надлежащих проездных документов. При этом премьер-министр подчеркнул, что пока таких предпосылок нет.

На данный момент вся восточная граница с Финляндией полностью закрыта для пересечения уже почти два года.