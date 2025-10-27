Границу между Финляндией и Россией могут открыть в ближайшем будущем

Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью телеканалу Yle (цитата по Ilta Sanomat). По словам чиновника, чтобы открыть границу, от российских властей должны поступить гарантии на запрет на въезд нелегальных мигрантов.
Кроме того, Петтери Орпо отметил, что российские пограничные службы должны вернуться к прежней практике, когда обе страны не пропускали через границу людей без надлежащих проездных документов. При этом премьер-министр подчеркнул, что пока таких предпосылок нет.
На данный момент вся восточная граница с Финляндией полностью закрыта для пересечения уже почти два года.
