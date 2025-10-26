Детям до 14 лет запретят выезд за границу без загранпаспорта с 2026 года

В МВД России уточнили, что новое требование будет действовать независимо от того, сопровождает ли ребенка кто-либо из родителей или другое лицо.

Согласно изменениям, свидетельство о рождении больше не будет основанием для оформления авиабилетов в страны ближнего зарубежья — Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Для поездок теперь потребуется загранпаспорт.

«С 20 января 2026 года для выезда из России несовершеннолетним в возрасте до 14 лет потребуется загранпаспорт. Свидетельство о рождении исключается из перечня основных документов, удостоверяющих личность гражданина России при выезде за границу РФ. Для покупки авиабилетов в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию ребенку понадобится загранпаспорт (сейчас для перелётов в эти страны детям до 14 лет достаточно предъявить свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве)», — сообщает «РИА Новости».

Дети, которые выехали за границу по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по тому же документу.

С указанной даты российские консульства в странах ближнего зарубежья не смогут оформлять свидетельства на въезд или возвращение, если у ребёнка утерян или испорчен документ, либо если ему исполнилось 14 лет во время пребывания за границей.

Ранее МИД России рекомендовал гражданам своевременно оформлять 10-летние биометрические загранпаспорта, поскольку ряд стран Евросоюза перестал признавать документы старого образца. Отказ от пятилетних загранпаспортов ранее объявили Литва и Латвия, вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией.

В Главном управлении по вопросам миграции МВД России напомнили, что гражданин может иметь два загранпаспорта, один из которых обязан быть биометрическим. Такой паспорт содержит встроенный электронный чип с фотографией владельца и его отпечатками пальцев. Снятие биометрических данных для оформления документа проводится с 12 лет.