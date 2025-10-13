ЕС изменил правила въезда в Шенгенскую зону! В чем нововведения? Как их нарушение может закрыть дорогу в Европу на годы?

Что случилось?

«Вниманию граждан России, направляющихся в Испанию! С сегодняшнего дня вступает в силу новая биометрическая система пересечения внешних границ ЕС EES (Entry/Exit System)», — такое сообщение появилось в официальном телеграм-канале российского МИДа вечером 12 октября.

Как сообщило дипломатическое ведомство, в Испании система уже внедрена в аэропорту Мадрида. В Германии EES для начала внедряется в аэропорту Дюссельдорфа.

Как отметили в МИДе, система будет поэтапно внедряться и на других пограничных пунктах Шенгенской зоны. «К 10 апреля 2026 года система должна быть полностью действующей во всех пунктах, а штампы в паспортах будут заменены электронными записями в базе данных. Рекомендуем учитывать эти изменения при планировании поездок и быть готовым к дополнительным процедурам проверки», — добавили в министерстве иностранных дел.