ЕС изменил правила въезда в Шенгенскую зону! В чем нововведения? Как их нарушение может закрыть дорогу в Европу на годы?

На выходных СМИ сообщили: в ЕС начали действовать новые правила въезда для иностранцев. Именно так — нововведения уже (!) работают и затрагивают, в том числе россиян. В чем заключаются отличия? Как это повлияет на поездки в Европу? И почему эксперты называют изменения в порядке пересечения границ «знаковыми»? Разбираемся в материале Собака.ru.
Что случилось?
«Вниманию граждан России, направляющихся в Испанию! С сегодняшнего дня вступает в силу новая биометрическая система пересечения внешних границ ЕС EES (Entry/Exit System)», — такое сообщение появилось в официальном телеграм-канале российского МИДа вечером 12 октября.
Как сообщило дипломатическое ведомство, в Испании система уже внедрена в аэропорту Мадрида. В Германии EES для начала внедряется в аэропорту Дюссельдорфа.
Как отметили в МИДе, система будет поэтапно внедряться и на других пограничных пунктах Шенгенской зоны. «К 10 апреля 2026 года система должна быть полностью действующей во всех пунктах, а штампы в паспортах будут заменены электронными записями в базе данных. Рекомендуем учитывать эти изменения при планировании поездок и быть готовым к дополнительным процедурам проверки», — добавили в министерстве иностранных дел.
О чем вообще речь?
С 12 октября 2025 года страны ЕС вводят новый формат пересечения границы. Постепенно в Европе намерены отказаться от ручного проставления штампов в паспорте и заменить его «автоматизированной IT-системой», как говорится на официальном сайте ЕС. Теперь прямо на границе у путешественников будут брать биометрию, то есть фотографировать и проверять отпечатки пальцев.
«На границе сканируют паспорт, делают фото, дни по правилу 90/180 считаются автоматически (имеется в виду система соглашений, по которым граждане некоторых стран, не входящих в ЕС, но дружественных Европе, могут без визы находиться в шенгенской зоне 90 дней, — прим. ред.). Во многих пунктах появятся киоски предрегистрации», — объяснил Собака.ru Даниил Сергеев, Исполнительный директор компании «Визоход».
Как пишет РИА «Новости», привычные штампы в паспорта будут продолжать ставить только на протяжении полугодового переходного периода.
А что тут принципиально нового? Биометрию и раньше надо было сдавать в визовом центре
Если говорить о видимых изменениях, то теперь биометрию надо будет сдавать не только при подаче заявления на визу, но и при пересечении границы. «Поначалу, думаю, [собственно прохождение погранконтроля] будет чуть дольше, затем [станет] быстрее», — предполагает Даниил Сергеев из компании «Визоход».
Однако, настаивает Михаил Абасов, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) и гендиректор компании VCP Travel, внедрение EES предполагает куда более важные изменения. В Европе создается фактически единая система отслеживания пересечения границы.
Она предполагает, что данные из отдельных визовых центров (Визовая информационная система, или VIS) и Шенгенская информационная система (или SIS), по сути, сводятся в единую базу данных о тех, кто имеет право въезжать на территорию ЕС, и о том, кто и когда этим правом воспользовался.
Пресс-служба туроператора «Русский экспресс»
В ответ на запрос Собака.ru:
«Каждый раз при пересечении внешних границ одной из стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, система фиксирует переход. Необходимо будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев».
А что если отказаться лишний раз сдавать отпечатки на границе?
По новым правилам сдача биометрии является обязательной. То есть отказ от фотографирования и цифрового считывания отпечатков равносилен отказу предъявить документы при пограничном контроле.
«Контроль без этих данных не завершат, — поясняет Даниил Сергеев из компании "Визоход". — Ваша биометрия уже есть в пограничной базе, тут ее только сверят с ней».
Получается, изменения не такие и большие?
Опрошенные Собака.ru эксперты по-разному оценивают последствия внедрения EES. Эксперт РСТ Михаил Абасов настаивает, что новая система фундаментально меняет правила игры для всех, кто пересекает границу ЕС.
Так, отмечает он, биометрический паспорт (то есть 10-летний загранпаспорт нового образца с электронным чипом) становится «ключом к новой реальности». Возможности старых пятилетних чисто бумажных документов все больше сужаются. Но на этом еще не все.
«Эпоха человеческого фактора на границе закончилась, — настаивает Абасов. — Никакие потертые штампы, никакие оправдания по поводу лишнего дня пребывания больше не сработают. Система автоматически начинает отсчет с момента вашего въезда. Просрочили даже на сутки — и вы уже в общеевропейском реестре нежелательных лиц (SIS) с почти гарантированным запретом на будущие визы».
Михаил Абасов
Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) и гендиректор компании VCP Travel:
«Сегодня действуют два правила: во-первых, нужно радоваться, что визы вообще выдают, а во-вторых, нужно адаптироваться к новым реалиям. Ни о каких гарантированных сроках речи больше не идет. Главная задача — не получить отказ. Подготовка документов теперь напоминает вступительный экзамен в престижный вуз. Пора менять мышление: каждая визовая заявка — это тест на благонадежность в глазах европейской цифровой системы».
Даниил Сергеев из компании «Визоход», напротив, не склонен переоценивать значение EES. По его мнению, внедрение новой системы в первую голову затронет не российских туристов, а жителей стран, у которых действовало соглашение о безвизовом въезде в ЕС. «Я считаю, что на обычных российских туристах это не скажется вообще, — продолжает он. — В США действует такая система — кто нибудь заметил, что она вообще у них есть? Вот на гражданах Украины и Грузии, которые постоянно живут и работают в Европе по безвизу, — да, [внедрение EES] скажется».
Кстати, писали, что теперь россиянам выдают визы не на все страны Шенгенской зоны, это тоже нововведение?
Некоторые СМИ и телеграм-каналы публикуют информацию о том, что страны ЕС стали выдавать россиянам визы, которые позволяют путешествовать не по всей территории ЕС (в частности, по ним нельзя посетить Францию, Чехию, страны Балтии и ряд скандинавских государств). Однако это не связано с введением EES. Подобные сообщения стали появляться еще в конце сентября, задолго до обновления правил пересечения границ.
«Это — не нововведение, а механизм LTV (виза с ограниченной территорией), — говорит Даниил Сергеев из компании "Визоход". — Мы видим точечное применение, когда маршрут затрагивает страны, где въезд и так ограничен, — чтобы не вводить людей в заблуждение. Ограниченные визы также ставят в паспорта старого образца. Некоторые страны Европы не разрешают въезд по паспортам без биометрии».
Об этом же говорит и Михаил Абасов из РСТ. «Да, некоторые консульства — Испании, Италии, Греции — еще ставят визы в пятилетние паспорта, но это почти что фикция, — говорит эксперт. — С такой визой вас не пустят во Францию, Чехию, Эстонию и другие страны, требующие исключительно биометрический документ. Да и в самой визе будут стоять пометки, ограничивающие передвижение».
Пресс-служба туроператора «Русский экспресс»
В ответ на запрос Собака.ru:
«[В складывающихся условиях] можно увеличить вероятность получения визы, оформив биометрический паспорт, принимающийся во всех странах Шенгена, а также соблюдая правила въезда, норм, законодательства стран пребывания. И, конечно, при формировании комплекта документов максимально детально отвечать на вопросы: кто, с какой целью, куда, на сколько едет, подтвердить платежеспособность и связь с родиной (в случае с гражданами РФ – с Россией)».
