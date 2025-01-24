Пишут, что колбасу или сыр из Европы теперь могут отобрать прямо в аэропорту — это правда? Объясняем!

Что происходит?

Еще в первой половине января в Германии была выявлена масштабная вспышка вируса ящура (первая за 40 лет). На этом фоне, порядка 10 стран от Южной Кореи до Аргентины запретили ввоз немецких мясных и молочных продуктов. На этом фоне 17 января Россельхознадзор объявил, что «приостановке сертификацию» всей молочной и мясной продукции причем не только из Германии, а из ЕС в целом.

«Россельхознадзор, оценивая результаты Национальной референс-лаборатории и референс-лаборатории ЕС по ящуру в Германии, считает недостаточными меры, принятые Европейской комиссией в части введенных ограничений на перемещение животноводческой продукции», — так в ведомстве пояснили свое решение, запретить ввоз в страну всей животноводческой продукции из ЕС. А уже 20-го числа последовал официальный запрет на ввоз такой продукции на территорию страны.

Далее, 23 января (то есть уже после публикации на Tourdom) в крупных СМИ появилось разъяснение Россельхознадзора. В них говорится, что ограничения распространяются не только на сырое мясо и молоко, но касаются «также колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей продукции животноводства». Отдельно в ведомстве подчеркнули, что ввозить в страну нельзя не только крупные партии продажу, но и отдельные товары «в личных целях».

Исключение делается только для продукции из курицы, индейки и другой домашней птицы, так как пернатые не восприимчивы к ящуру.