Пишут, что колбасу или сыр из Европы теперь могут отобрать прямо в аэропорту — это правда? Объясняем!

«У российских туристов, побывавших в Европе, изымают сыр и мясо», — такие сообщения стали появляться в российских СМИ и социальных сетях. Пишут, что в России ввели запрет на ввоз любой животноводческой продукции из ЕС, даже если это кусок хамона, купленный в Duty Free не на продажу, а для личного потребления. Все это правда? В чем причина? Могут ли пограничники обыскать туриста в поисках «запрещенки»? И положена ли компенсация в случае ее изъятия? Объясняем!
Что случилось?
Днем 23 января на сайте о туризме Tourdom появился материал. В нем говорилось о том, что у российских туристов, вернувшихся домой, конфискуют купленные в ЕС хамон, сыр и колбасы.
«Вчера на рейсе Стамбул – Санкт-Петербург проверяли всех поголовно, изымали продукты у тех, кто летел через турецкий город из Европы», — приводились в тексте слова одного из подписчиков Tourdom. Также в материале описывались случаи изъятия сыров и колбас на сухопутной границе.
Что происходит?
Еще в первой половине января в Германии была выявлена масштабная вспышка вируса ящура (первая за 40 лет). На этом фоне, порядка 10 стран от Южной Кореи до Аргентины запретили ввоз немецких мясных и молочных продуктов. На этом фоне 17 января Россельхознадзор объявил, что «приостановке сертификацию» всей молочной и мясной продукции причем не только из Германии, а из ЕС в целом.
«Россельхознадзор, оценивая результаты Национальной референс-лаборатории и референс-лаборатории ЕС по ящуру в Германии, считает недостаточными меры, принятые Европейской комиссией в части введенных ограничений на перемещение животноводческой продукции», — так в ведомстве пояснили свое решение, запретить ввоз в страну всей животноводческой продукции из ЕС. А уже 20-го числа последовал официальный запрет на ввоз такой продукции на территорию страны.
Далее, 23 января (то есть уже после публикации на Tourdom) в крупных СМИ появилось разъяснение Россельхознадзора. В них говорится, что ограничения распространяются не только на сырое мясо и молоко, но касаются «также колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей продукции животноводства». Отдельно в ведомстве подчеркнули, что ввозить в страну нельзя не только крупные партии продажу, но и отдельные товары «в личных целях».
Исключение делается только для продукции из курицы, индейки и другой домашней птицы, так как пернатые не восприимчивы к ящуру.
То есть, теперь у меня из правда могут забрать европейский сыр или колбасу?
Именно решение Россельхознадзора и стало поводом для изъятия продуктов у возвращающихся туристов.
При этом, объясняет Собака.ru адвокат ННО ЛОКА филиал «Паритет» Наталья Рожкова, пограничники, согласно закону, имеют право досматривать багаж прибывающих пассажиров. «Досмотр личного багажа граждан сотрудниками таможенной службы с целью недопущения ввоза запрещенной продукции является абсолютно легитимным в данном случае», — констатирует собеседница редакции.
При этом она отдельно подчеркнула, что обыск возможен только «в результате личного досмотра при наличии достаточных оснований предполагать ввоз запрещенной продукции или веществ». «Не уверена, что колбаса является достаточным основанием для обыска», — сказала Рожкова, еще раз отметив, что «досмотр багажа вполне законен».
Даже если сыр не из Германии?
Как уже отмечалось, Россельхознадзор настаивает, что в ЕС предпринимаются недостаточные меры для того, чтобы немецкие колбаса или молоко не попали в другие страны Европы.
В тексте распоряжения ведомства говорится, что другие страны Евросоюза, по его мнению, не создали «зоны сдерживания» для того, чтобы не допустить распространение ящура. Именно поэтому запрет касается чего угодно: испанского хамона, литовского творожного сырка или бельгийской колбасы.
Но ведь в Россию нельзя напрямую прилететь из Европы?
В разъяснении Россельхознадзора говорится, что запрет на ввоз продуктов касается, в том числе, «продукция ввезена через третьи страны». То есть не важно, где именно был куплен французский сыр, главное, что он произведен именно во Франции.
«Так как у нас нет прямых рейсов, значит, досматриваются рейсы через другие страны: через Дубай, через Стамбул, через Ереван, через Тбилиси и так далее», — объяснил в интервью радиостанции Business FM Алексан Мкртчян член президиума Альянса туристических агентств.
При этом он отдельно подчеркнул, что на продукцию европейских стран, не входящих в ЕС, запрет Россельхознадзора не распространяется. «Условно из Сербии можно привозить сыр [и] колбасу», — сказал он.
А что будет если я откажусь отдавать колбасу?
Поскольку требования таможенников с точки зрения закона обоснованы, то неподчинение им может грозить административной ответственностью и, соответственно, штрафом. Впрочем, говорит адвокат Наталья Рожкова, про такие случаи пока не сообщалось.
Если же турист попытается защищать ввезенные продукты силой, то это может грозить даже уголовным преследованием.
А компенсация-то за изъятое хоть положена?
Поскольку ввоз европейских колбас и молочной продукции из Европы официально запрещен, то получить потраченные на нее деньги, назад не получится.
«Компенсация [в этом случае] не положена, так как формально это признается либо добровольной выдачей, либо конфискацией, и в этом случае уже составляется протокол [об административном нарушении] по статье 16.3 КоАП (Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ, — прим. Собака.ru)», — говорит адвокат Наталья Рожкова.
А когда это закончится?
Как указывает в беседе с редакцией Собака.ru адвокат Наталья Рожкова, в тексте распоряжения Россельхознадзора нет срока действия ограничений. «Скорее всего [ограничения будут действовать вплоть] до момента снижения уровня заболеваемости в Германии», — предполагает она.
Таким образом, точных сроков назвать пока никто не может. «Как долго это будет продолжаться, никто не знает, потому что Россельхознадзор не дал никаких временных рамок. Назвал эти ограничения временными», — заключил в беседе с Business FM член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
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