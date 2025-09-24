В Европе проходят протесты против туризма. На Бали ограничат строительство отелей. Почему путешественникам больше не рады?

Этим летом по Южной Европе прокатилась серия акций против массового туризма. А уже в середине сентября губернатор тропического острова Бали объявил о запрете строительства новых отелей и ресторанов на сельскохозяйственных землях. В медиа южных российских регионов стали обсуждать то, как управляемо снизить число гостей на курортах. Кажется, туристические города и острова в разных странах разлюбили путешественников. Это правда? Почему это происходит? И может ли уйти в прошлое эпоха массовых и относительно доступных поездок по всему миру.
«Уже есть инструкция для всех глав районов и мэров [городов] по всему Бали, с этого года [запрещающая перепрофилирование сельхозугодий под строительство отелей]», — такое заявление в середине сентября сделал губернатор Бали Ваян Костер.
Эти слова политик произнес на фоне разрушительного наводнения 10 сентября, в ходе которого погибли 18 человек и пострадали еще 659. Как отмечает издание South China Morning Post, одной из причин наводнения называют как раз вызванный массовым туризмом строительный бум на острове, в результате которого застраивались рисовые поля и элементы субак (традиционной ирригационной системы острова).
«Рисовые поля и их субак выполняют важные экологические функции. Один гектар сельскохозяйственных угодий глубиной 7 см может удерживать 3000 тонн воды», — рассказал китайским журналистам Кришна Дината, директор местной экологической организации Walhi.
«Возникло даже такое понятие, как "овертуризм"»
Меры по ограничению туризма принимают не только на Бали, но и в других туристических центрах планеты (даже тех, которым наводнения вроде бы не грозят). Так, летом 2024 года протестующие против массового туризма в Барселоне «расстреляли» посетителей дорогого ресторана из водяных пистолетов.
Этим летом протесты в столице Каталонии продолжились. «Вполне вероятно, водяные пистолеты вернутся», — приводит издание The Independent слова одного из организаторов акции Даниэля Пардо. Как сообщал телеканал SkyNews, акции протеста против слишком большого количества путешественников прошли в 2025 году в испанских Гранаде, Пильме, Ибице, португальском Лиссабоне, итальянских Венеции, Генуе, Палермо, Милане и Неаполе.
Кармен Наранхо
Участница протестов в Барселоне (цитата по SkyNews):
«Приезжающие сюда люди видят в нашем городе парк развлечений. Дошло до того, что из-за толп приходится закрывать для посещения некоторые достопримечательности, которые любили посещать местные жители. Несправедливо, что барселонцам приходится терпеть мизерную зарплату в сфере гостеприимства, чтобы обслуживать массу туристов, которая вытесняет их из районов, в которых они выросли. Ведь мы больше не можем позволить себе жилье [в родном городе]».
«В настоящее время некоторые города Европы (особенно те, которые обладают уникальным характером) испытывают перегруз по туристическим потокам: Амстердам, Барселона, Париж, Венеция, — объясняет в беседе с Собака.ru Людмила Аникина, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Возникло даже такое понятие, как "овертуризм", означающее перенасыщение возможностей туристических объектов».
Плакат против массового туризма, Барселона (2024 год)
«Центр города оказывается абсолютно пустым»
Сходные проблемы, хоть и проявляющиеся не так остро, уже заметны и в России. Не первый год в стране публикуются научные статьи экономистов и социологов, посвященные проблеме «сверхтуризма» и того, как снизить нагрузку на отдельные города, принимающие большое число путешественников. Так, социолог бюро «Гражданская инженерия» Петр Иванов рассказывает Собака.ru, что еще в первой половине 2010-х годов проводил исследование того, как жители Москвы оценивают безопасность отдельных районов столицы.
«В качестве модельных районов были взяты Хамовники и Южное Бутово, — вспоминает он. — Гипотеза была, что в Бутово довольно стремно в силу нахождения там легендарных бутовских гопников, а в элитных Хамовниках все благополучно. Но выяснилось ровно обратное. Южное Бутово считывалось местными жителями как абсолютно комфортное место, а жители района Хамовники говорили, что у них небезопасно, ведь там постоянно толкутся чужаки (то есть туристы). Ситуация, когда в своем районе ты постоянно сталкиваешься с чужими, приносит много стресса».
Знакомы россиянам и другие проблемы массового туризма, продолжает собеседник издания. «Мы работали с городом Елец, куда регулярно привозят туристов из Москвы, Воронежа и других мегаполисов, — продолжает Иванов. — В результате в Ельце нельзя найти кафе, которое было бы по карману местному жителю. Весь общепит ориентирован на туриста. В итоге центр города оказывается абсолютно пустым, разве что немного молодежи по вечерам выбирается туда, чтобы поесть в местном KFC».
Петр Иванов
Социолог бюро «Гражданская инженерия»:
«Еще один яркий пример — Светлогорск в Калининградской области. Город застраивается апартаментами, которые используются москвичами и петербуржцами как курортная "дача" или объект бетонных инвестиций. Ни у кого из местных нет денег покупать эту недвижимость почти по миллиону рублей за "квадрат" (вообще мало у кого в России есть такая возможность). Другого предложения на рынке жилья в городе нет. Получается, что светлогорцы, которые тоже женятся, заводят детей, вынуждены уезжать из города, потому что там просто нет подходящей для них недвижимости».
Впрочем, полагает Людмила Аникина из Финансового университета при Правительстве РФ, говорить о проблеме овертуризма в России преждевременно — наоборот, отмечает она, власти сейчас заинтересованы в наращивании туристического потока. «Единственное, что хотелось бы скорректировать, это перераспределить потоки между разными регионами России, — оговаривается эксперт. — Так, на Москву и Санкт-Петербург приходится львиная доля туристов, и большинство иностранных туристов совсем не наслышаны про другие города. Достаточно большие туристские потоки сконцентрированы также в Казани. Даже сами жители России с трудом зачастую находят информацию про туристские программы и активности на территории страны».
Плакат против массового туризма, Мальта (2024 г.)
«Мне кажется, что это дело ближайших лет пятидесяти»
«Означает ли все это, что золотой век туризма подошел к концу?», — таким вопросом на страницах британской Guardian прямо задается журналистка Лия Паттем. Сама она дает на него отрицательный ответ. По ее мнению, туристам необходимо быть более чуткими к интересам локальных сообществ, а властям — искать решения для жилищного кризиса и концентрации инвестиций в основном в дорогие отели (в ущерб более дешевым местам для размещения туристов). Последнее создает спрос на посуточную аренду квартир, что взвинчивает цены на жилищном рынке и вызывает недовольство местных жителей.
Эксперты, опрошенные Собака.ru, разделились во мнениях. Так, Петр Иванов из «Гражданской инженерии» полагает, что под воздействием экоповестки, критикующей авиаперелеты, и введения разного рода ограничительных мер вроде туристических сборов в крупнейших туристических городах мира массовый туризм может заметно сократиться.
«Постоянные поездки вновь станут уделом состоятельных людей, — говорит он. — Мне кажется, что это дело ближайших лет пятидесяти. Я думаю, что уже мы застанем реальность, в которой европейские, да и любые другие пенсионеры и студенты не будут свободно кататься по всему миру, как это было в девяностые, нулевые и десятые».
В свою очередь Людмила Аникина из Финансового университета при Правительстве РФ полагает, что массовый туризм в прошлое не уйдет. Она отмечает, что для большинства развитых стран туризм — одна из ведущих строчек в списке экспорта. «Совокупный вклад туризма в мировой валовой продукт оценивается на уровне 10,4% — 8,3 трлн. долларов США (3,2 процента — оценка прямого вклада туризма без учета косвенных и индуцированных эффектов на экономику), при этом 1 из 10 рабочих мест в мире создается в туристском секторе», — говорит она.
Более того, уверена Аникина, туристский сектор, к примеру России, «сохраняет значительный потенциал для ускорения темпов роста и усиления роли в развитии экономики».
Людмила Аникина
Доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ:
«По некоторым аналитическим данным, в 2024 году вклад туризма в ВВП составил 2,5%. В 2025 году, по предварительным данным, он составит 2,9%. Но одним из ориентиров России есть желание довести вклад туризма в ВВП до 5% к 2030 году. С этой целью в последние годы реализуется Национальный проект "Развитие туризма и гостеприимства", одним из показателей которого увеличить турпотоки до 140 млн. человек».
