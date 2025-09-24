В Европе проходят протесты против туризма. На Бали ограничат строительство отелей. Почему путешественникам больше не рады?

«Уже есть инструкция для всех глав районов и мэров [городов] по всему Бали, с этого года [запрещающая перепрофилирование сельхозугодий под строительство отелей]», — такое заявление в середине сентября сделал губернатор Бали Ваян Костер.

Эти слова политик произнес на фоне разрушительного наводнения 10 сентября, в ходе которого погибли 18 человек и пострадали еще 659. Как отмечает издание South China Morning Post, одной из причин наводнения называют как раз вызванный массовым туризмом строительный бум на острове, в результате которого застраивались рисовые поля и элементы субак (традиционной ирригационной системы острова).

«Рисовые поля и их субак выполняют важные экологические функции. Один гектар сельскохозяйственных угодий глубиной 7 см может удерживать 3000 тонн воды», — рассказал китайским журналистам Кришна Дината, директор местной экологической организации Walhi.