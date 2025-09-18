Россияне теперь могут попасть в КНР без виз? А какие-то документы нужны? Куда можно улететь? Сколько это стоит?

Что случилось?

В понедельник, 15 сентября, начал действовать введенный Китаем безвизовый режим для граждан России. Раньше граждане РФ могли без предварительно посещения консульства могли побывать только туристический остров Хайнань у южного побережья КНР.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) полагают, что это решение китайских властей повысит спрос на туры из России в Поднебесную на 50–100%. Оценки Ассоциации туроператоров (АТОР) чуть скромнее, но все равно впечатляют. «С введением безвизового режима поездки в Китай для россиян станут такими же доступными как в Турцию и на Ближний Восток. Это может привести к росту турпотока до 30-40%», — считает вице-президент АТОР Артур Мурадян.