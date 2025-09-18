Россияне теперь могут попасть в КНР без виз? А какие-то документы нужны? Куда можно улететь? Сколько это стоит?

С середины сентября граждане России могут попасть в Китай по упрощенной схеме. С 15 числа начал действовать безвизовый режим, который позволяет туристам (и не только!) поехать в КНР без выстаивания очередей в посольствах и уплаты консульского сбора. Как теперь устроен туризм в Поднебесную? На всей ли территории страны действуют послабления? Нужен ли загранпаспорт или прививка от коронавируса? Отвечаем в материале Собака.ru.
Что случилось?
В понедельник, 15 сентября, начал действовать введенный Китаем безвизовый режим для граждан России. Раньше граждане РФ могли без предварительно посещения консульства могли побывать только туристический остров Хайнань у южного побережья КНР.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) полагают, что это решение китайских властей повысит спрос на туры из России в Поднебесную на 50–100%. Оценки Ассоциации туроператоров (АТОР) чуть скромнее, но все равно впечатляют. «С введением безвизового режима поездки в Китай для россиян станут такими же доступными как в Турцию и на Ближний Восток. Это может привести к росту турпотока до 30-40%», — считает вице-президент АТОР Артур Мурадян.
То есть теперь в Китай можно поехать вообще без визы?
Согласно новым правилам, виза не нужна россиянам, если они едут в КНР на срок до 30 дней. При этом, оговаривается Наталья Волкова, руководитель корпоративного отдела компании «Визаход», упрощенный режим действует как на индивидуальных туристов, так и на участников организованных групп. Также визу могут не оформлять посетители культурных мероприятий и транзитные пассажиры.
Единственное ограничение, добавляет Ирина Юрина, руководитель группы стран Юго-Восточной Азии компании «Русский Экспресс», для поездки в Тибет отдельный документ все же потребуется. Для посещения Тибетского автономного района существуют свои отдельные правила, предполагающие оформление отдельного пропуска.
А заграничный паспорт нужен?
Безвизовый режим действует на всех пограничных пунктах: на автодорогах, железнодорожных перегонах, в аэропортах и морских терминалах. Для прохода границы нужно показать заграничный паспорт. Причем срок его действия должен истекать не ранее чем через полгода после пересечения границы.
Никаких дополнительных документов оформлять не надо. Впрочем, оговаривается Юрина Ирина из «Русского Экспресса», с собой следует иметь:
- обратный авиабилет или билет в третью страну;
- полис медицинской страховки;
- ваучер на отель (если бронирования отеля нет, а россиянин намерен остановиться, к примеру, у друзей, то ему надо будет в течение суток зарегистрироваться в местной полиции).
Как уточняет Наталья Волкова из компании «Визаход», «документы, подтверждающие срок пребывания в стране, вроде билетов и брони гостиницы, спрашивают не всегда». Тем не менее, эксперт рекомендует брать эти документы с собой для «более комфортного ощущения при пересечении границы».
Как выглядит пересечение границы?
Безвизовый режим не означает отсутствие необходимости проходить границу вообще. Как отмечает Ирина Юрина из компании «Русский Экспресс», россияне проходят пограничный контроль в общей очереди для иностранцев.
«Пограничник проверяет паспорт и миграционную карточку (ее для заполнения выдают в самолете, либо в аэропорту прибытия), — говорит собеседница редакции. — Выборочно могут проверить остальные документы (билеты, ваучеры, полис страховки)».
Также, добавляет Юрина, туристам на въезде в Китай необходимо будет пройти процедуру сдачи отпечатков пальцев (для этого используется электронный прибор наподобие тех, что стоят в европейских консульствах). Предъявлять отдельный тест на ковид, справку о вакцинации не нужно.
А куда вообще можно поехать в Китае?
Как подсчитало издание «Комсомольская Правда», между городами России и Китая каждую неделю выполняется 220 прямых рейсов. Их обслуживают 15 авиакомпаний.
Почти половина всего авиационного сообщения — 102 рейса в неделю — выполняется через Москву. Среди наиболее популярных направлений: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, на остров Хайнань, Санья, Чэнду. Из Петербурга можно без пересадок отправиться в Пекин, Санья, Чэнду, Шанхай. О возможностях доступных на сентябрь 2025 года из других российских городов можно узнать по ссылке.
Рейс Москва — Пекин займет почти 8 часов, Москва — Шанхай затянется на 9,5. Перелет из Петербурга в Пекин также потребует почти 8 часов; путешествие до Шанхая займет ориентировочно 9 часов 15 минут.
Сколько все это будет стоить?
Как писал в начале сентября профильный канал «Пристегните ремни», стоимость билетов из Москвы в Пекин и обратно стартовала от 31 тысячи рублей. Впрочем, как отмечают в РСТ, отмена визового режима привела к росту цен на перелеты.
Сейчас, по данным портала Aviasales, 17 сентября билеты из Москвы в Пекин и обратно на конец октября стартуют от 65 тысяч (45 тысяч, если оба раза лететь с пересадкой). Из Петербурга прямых рейсов намного меньше, если лететь с пересадкой в столице, то цены стартуют от 56 тысяч.
Как отмечает Ирина Юрина из «Русского Экспресса», пляжный тур на Хайнань для двоих на неделю может обойтись в 110-120 тысяч рублей. Согласно данным интернет-магазина туристических путевок Travelata, туры из Петербурга на туристический остров стартуют от 160 тысяч рублей при двухместном двухнеltльном размещении.
Экскурсионные туры, которые бы предполагали посещение Пекина, Шанхая и других крупных городов страны, могут стоить более 300 тысяч рублей.
Как долго будет длиться безвизовый режим?
Подчеркивается, что пока новый режим посещения страны действует в экспериментальном режиме в течение года. То есть пока срок действия безвиза — до 14 сентября 2026 года. После этого режим может быть продлен, отменен или модифицирован.
«Так, для некоторых стран срок безвизового пребывания в Китае составляет 15 дней, — отмечает Наталья Волкова из компании "Визаход", — также не исключено что новый режим может быть со временем сделан бессрочным».
Комментарии (0)