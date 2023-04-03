Китай снова пускает туристов! Что там можно посмотреть? Как получить визу? Откуда летают самолеты?

С 15 марта Китай возобновил прием документов на туристические визы после почти трехлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19. Это известие вызвало ажиотаж, в консульства КНР выстроились очереди. Специально для тех, кто также хотел бы увидеть Поднебесную, рассказываем, как оформить разрешение на въезд, можно ли попасть в страну без визы, в какие города летают самолеты и куда нужно отправиться, чтобы увидеть родину панд или Великую Китайскую стену?
Как получить китайскую визу?
Несмотря на то, что Китай с 15 марта открыл для россиян прием документов на все типы виз, получить разрешение на въезд пока непросто. За время, пока страна была закрыта для туристов из-за пандемии коронавируса, китайские власти ужесточили требования к пакету документов, необходимому для получения визы.
«Если до пандемии все было достаточно просто, анкета на визу была всего на 4 листах, то с августа прошлого года анкета увеличилась до 20 страниц, — рассказывает член Российского союза туриндустрии, гендиректор компании China Travel Сергей Назаров. — Так что теперь китайская виза стала по сложности своего получения напоминать американскую».
Тем, кто все же твердо решил отправиться в Китай, необходимо скачать анкету, заполнить ее и загрузить на сайт консульства вместе с копиями всех необходимых документов (их список можно найти на сайте посольства КНР). После этого потенциальному туристу присваивается 19-значный код, который дает право на получение места в электронной очереди на подачу документов. Которая, однако, пока переполнена.
«На сегодняшний день электронная очередь растягивается на два месяца, причем как в Москве, так и в Петербурге, в Екатеринбурге или в Иркутске. Так что сегодня заполнить, а завтра подать документы пока не получится», — констатирует Сергей Назаров.
Можно ли оформить визу через турфирму?
Да, некоторые российские турфирмы начали оформлять для своих клиентов туристические визы. Это может упростить саму процедуру, но не сделает ее существенно быстрее. «Мы сейчас начали записывать на туристические визы минимум на месяц вперед», — отметил Сергей Назаров.
С 2000 года между Китаем и Россией действовало соглашение, по которому организованным туристическим группам от пяти человек вообще не надо было оформлять виз. Однако на время пандемии его действие было приостановлено. В феврале было объявлено, что соглашение снова вступает в силу, однако пока разрешение на въезд необязательно лишь для китайских туристов. Российским группам пока все еще нужно подавать документы на визу.
Именно поэтому организованные группы в Китай турфирмы пока фактически не отправляют. Однако некоторые компании предлагают организацию индивидуальных туров.
Куда и зачем лететь?
Гуанчжоу
Как добраться: прямые рейсы в этот город из Москвы выполняет «Аэрофлот». Стоимость билетов на начало мая составляет около 30 тысяч в один конец. Те, кто готовы к пересадкам, могут несколько сэкономить. В начале мая путь в оба конца может им обойтись всего в 45 тысяч рублей.
Что посмотреть: Гуанчжоу (ранее известный как Кантон) входит в число 24 исторических городов Китая. Его история насчитывает практически 2000 лет. При этом в его архитектуре переплетается китайская старина и западная архитектура колониальной эпохи.
«В Гуанчжоу есть намеки на британскую цивилизацию, — рассказывает Сергей Назаров. — В XIX веке там обосновались англичане, под руководством которых велось активное строительство. Его наследие до сих пор украшает город. При этом город также очень современный, в некоторых отношениях он может соперничать с Шанхаем, которому он лишь немного уступает в размерах».
Также город иногда называют «кулинарной столицей Китая». Здесь сформировалась своя особая кантонская кухня, в которой изобилуют морепродукты. Впрочем, как утверждают некоторые источники, здесь можно попробовать и куда более экзотичные блюда — от закуски из муравьев до жаркого из крокодила.
Харбин
Как добраться: до Харбина можно добраться прямым рейсом из Хабаровска. Поэтому жителям Европейской части России и Сибири сначала надо добраться до этого дальневосточного города. Зато оттуда билеты стоят всего 16 тысяч в оба конца.
Что посмотреть: пожалуй, самый русский город Китая — он был основан в конце XIX века строителями Китайско-Восточной железной дороги (принадлежала Российской Империи). После Октябрьской революции здесь осели многие эмигранты: дворяне, офицеры и интеллектуалы. Они сыграли большую роль в возвышении города в XX веке, что до сих пор чувствуется в архитектуре, планировке города и обилии православных церквей.
«Каждый, кто туда попадает, видит, насколько это “русский город”— застройка 30-х похожа на нашу, Собор Святой Софии, другие православные церкви, — рассказывает Сергей Назаров. — Что тут скажешь? "Там русский дух, там Русью пахнет!" В Харбине до сих пор сохранились летние дачи инженеров, которые работали на КВЖД».
Впрочем, Харбин известен не только русским следом в своей истории. Это динамично развивающийся город с почти десятимиллионным населением. Здесь шедевры современной архитектуры — к примеру, Харбинский большой театр, спроектированный одним из известнейших китайских архитекторов Ма Янсуном. В 2015 году он стал единственным проектом из Поднебесной, получившим награду известного архитектурного сайта ArchDaily.
Чэнду
Как добраться: на сегодняшний день это единственный китайский город, с которым у Петербурга есть прямое авиасообщение. Билет в одну сторону на майские праздники стоит около 30 тысяч рублей.
Что посмотреть: Столица провинции Сычуань, которая носит неофициальный титул родины больших панд. В городе огромное количество институций, связанных с этими животными, — большой природный заповедник, Центр изучения китайских панд. Поэтому город обязателен к посещению для всех, кто без ума от этих добрых и неуклюжих пятнистых медведей.
«Чэнду равняется панда, — шутит Сергей Назаров, — это родина китайских панд. Однако город интересен не только этим. Это центр южного Китая, рядом с которым огромное количество исторических достопримечательностей. Если Пекин — это северная столица, то здесь расположены древние центры китайской государственности».
Сочетание природы, древней архитектуры и многообразия культуры сделали провинцию Сычуань и ее столицу лидерами китайского туризма. Так, сразу после ослабления коронавирусных ограничений в начале 2023 года эта территория стала лидером страны по притоку туристов на время празднования Китайского Нового года.
Шанхай
Как добраться: доехать из России в крупнейший город Китая пока не так просто. Прямые рейсы осуществляются только из Москвы, и билеты на них стоят чуть больше 30 тысяч рублей в одну сторону. Можно долететь и дешевле — примерно за 45 тысяч в оба конца, — но для этого придется делать длительную пересадку в Пекине.
Что посмотреть: Шанхай давно стал символом технологического развития Китая — здесь работают заводы Tesla, Boeing, LG. Этот же город является лидером страны по числу небоскребов, обгоняя даже Гонконг. В центре города стоит самое высокое здание в стране — 128-этажная Башня Шанхая, на строительство которой ушло 7 лет.
Нанкинская улица в Шанхае — одна из самых оживленных торговых магистралей мира. В отличие от пекинской Ванфуцзин здесь делают ставку не на традиционные лавки и национальный колорит, а на современные торговые центры и модные бренды. В Шанхае же расположен один из ТОП-50 лучших ресторанов мира (по версии The World’s 50 Best Restaurants 2019 года). Это Ultraviolet, основанный в 2012 году французским шефом Полем Пэре.
Но Шанхай известен не только небоскребами и магазинами. Здесь расположена масса исторических достопримечательностей. В том числе Лунхуасы — буддийский храм с более чем тысячелетней историей.
Пекин
Как добраться: регулярные рейсы в столицу Китая летают из Москвы. Их осуществляют как китайские авиакомпании, так и «Аэрофлот». Стоимость билетов в два конца на май составляет порядка 50 тысяч рублей за пассажира.
В этом году было объявлено о возобновлении авиасообщения между Петербургом и Пекином. Рейсы должна была выполнять компания Hainan Airlines. Однако пока ни на сайте аэропорта Пулково, ни на странице авиакомпании информации о регулярных прямых рейсах нет.
Что посмотреть: столица Китая является одним из главных туристических центров страны. Здесь находится множество древних памятников, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый известный из них — Запретный город, считающийся самым большим дворцовым ансамблем в мире. В Пекине же расположена «первая улица Китая» — Ванфуцзин, где бойкая торговля ведется, по некоторым данным, уже почти полтысячи лет.
Из города также лежит туристический маршрут до Великой Китайской стены, участки которой расположены в нескольких десятках километров. «Пекин в переводе означает "Северная столица", — объясняет Сергей Назаров. — Когда-то здесь проходила северная граница Китая, которую как раз и прикрывала от кочевников Великая Китайская стена».
Есть в Пекине и свой «русский квартал» Ябаолу. Здесь сосредоточена русская диаспора, есть множество магазинов с вывесками на русском языке и ориентированных на клиентов из России. Иногда это место даже называют Russiatown.
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