Китай снова пускает туристов! Что там можно посмотреть? Как получить визу? Откуда летают самолеты?

Как получить китайскую визу?

Несмотря на то, что Китай с 15 марта открыл для россиян прием документов на все типы виз, получить разрешение на въезд пока непросто. За время, пока страна была закрыта для туристов из-за пандемии коронавируса, китайские власти ужесточили требования к пакету документов, необходимому для получения визы.

«Если до пандемии все было достаточно просто, анкета на визу была всего на 4 листах, то с августа прошлого года анкета увеличилась до 20 страниц, — рассказывает член Российского союза туриндустрии, гендиректор компании China Travel Сергей Назаров. — Так что теперь китайская виза стала по сложности своего получения напоминать американскую».

Тем, кто все же твердо решил отправиться в Китай, необходимо скачать анкету, заполнить ее и загрузить на сайт консульства вместе с копиями всех необходимых документов (их список можно найти на сайте посольства КНР). После этого потенциальному туристу присваивается 19-значный код, который дает право на получение места в электронной очереди на подачу документов. Которая, однако, пока переполнена.

«На сегодняшний день электронная очередь растягивается на два месяца, причем как в Москве, так и в Петербурге, в Екатеринбурге или в Иркутске. Так что сегодня заполнить, а завтра подать документы пока не получится», — констатирует Сергей Назаров.