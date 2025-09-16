Пишут, что некоторые страны ЕС ужесточили выдачу виз россиянам и даже полностью остановили. Это правда? Что вообще происходит с шенгеном?

В середине сентября стало появляться множество противоречивых новостей о выдаче россиянам шенгенских виз. С одной стороны, СМИ писали о том, что получить разрешение на въезд в ЕС от Германии и Испании станет сложнее, с другой — можно было прочитать о послаблениях со стороны Словакии. Более того, по информации журналистов, некоторые страны Европейского Союза лоббируют полный запрет на пересечение российскими туристами границы Шенгенской зоны. Что вообще происходит?
Что случилось?
Германия ужесточила правила выдачи виз россиянам, а генконсульство Испании в Москве приостановило прием документов на шенген — такие новости появились 13 сентября.
Последнее сообщение звучало наиболее тревожно на фоне того, что в 2024 году Испания была в лидерах по количеству выданных россиянам виз — страна разрешила въезд в ЕС более чем 111 тысячам гражданам РФ (больше шенгенов в России выдали только Италия и Франция).
Также в середине сентября звучали сообщения, что Германия намерена добиться дополнительного ужесточения на въезд россиян в ЕС в рамках очередного пакета санкций в отношении РФ. Журналисты сообщали: правительство ФРГ недовольно тем, что введенные еще в 2022 году ограничения (в частности, отмена упрощенного порядка получения визы и рост консульского сбора) не привели к существенному падению турпотока из России.
Наконец, 15 сентября бельгийское издание Euractiv написало, что «некоторые из наиболее ястребиных столиц настаивают на полном запрете на въезд российских туристов». Дискуссия по этому вопросу, отмечают бельгийские журналисты, усилилась на фоне ожидания новых правил въезда в ЕС, которые должны быть вскоре представлены Еврокомиссией. Этот документ хоть и не является обязательным, влияет на политику отдельных стран в смысле выдачи виз. При этом пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что количество выданных россиянам шенгенских виз резко снизилось.
При этом Словакия еще в конце августа, напротив, возобновила приостановленный еще в 2022 году прием документов на туристические визы (причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге).
Так что, поездки в Европу становятся еще тяжелее?
Истории о немецких и испанских визах быстро получили продолжения. Так, в диппредставительстве Германии уже 14 сентября сообщили, что никаких новых ограничений осенью 2025 года не вводилось. «[Когда журналистам говорят об ужесточении правил выдачи виз для россиян], речь идет об ограничениях 2022 года», — заявили дипломаты в беседе с ТАСС.
Генконсульство Испании в России также возобновило прием документов на шенген. Об этом стало известно вечером 15 сентября. Таким образом, каких-то серьезных изменений, несмотря на все тревожные сообщения, к настоящему моменту не произошло.
Снижение же числа выданных виз, о котором говорил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, заметно в сравнении с доковидным 2019 годом, а не с 2024-м или даже 2023-м.
Михаил Абасов
Генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии:
«Изначально речь шла о санкциях и потенциальных ограничениях для россиян. Затем Германия синхронно объявила о новых мерах, которые, впрочем, уже давно работают, — с 2022 года они требуют иностранные банковские счета, страховки и демонстрируют рекордные 60% отказов, даже при соблюдении условий. Фактически Берлин просто легализовал существующую практику, а не ввел что-то принципиально новое. Испания, напротив, стала примером того, как технические сбои ошибочно интерпретируются как политика. В Петербурге визовый центр работает штатно, а проблемы с идентификацией лица при записи — часть общеевропейского тренда на цифровизацию, стартовавшего задолго до санкций».
То есть все осталось как прежде?
«Все 19 консульств [тех стран] ЕС, [которые до сих пор выдают визы россиянам], работают, пусть и с ограничениями: нехватка записей, задержки, бюрократия, — говорится в комментарии Михаила Абасова из РТС. — Но это не "санкционный апокалипсис", а новая реальность, к которой придется адаптироваться».
Документы на визу по-прежнему принимают представительства Италии, Франции, Испании, Венгрии, Греции, Португалии, Словении, Словакии, Швеции, Швейцарии, Хорватии, Болгарии и Румынии. Хотя шанс на получение визы (тем более долгосрочной) разный.
«Германия и Австрия (77,21% отказов в 2024 году) исторически скептичны к российским туристам, но даже они не закрывают консульства, — отмечает Абасов. — А вот Франция, Испания и Греция демонстрируют иные цифры: менее 8% отказов в 2024-м, и тенденция сохранится в 2025-м. Это не предвзятость, а вопрос качества документов — 82% отказов связаны с ошибками в анкетах или недостаточным финансовым обеспечением».
При этом, как отмечает Елизавета Тимошенко, PR-аналитик туроператора «Русский Экспресс», туроператоры могут подавать документы своих клиентов только в греческие и венгерские диппредставительства. «По решениям Италии, Франции и Испании аккредитация туроператоров приостановлена, поэтому туристам необходимо подавать документы самостоятельно», — напоминает она.
Наталья Волкова
Руководитель корпоративного отдела компании «Визаход»:
«Если не брать небольшое замешательство, которое произошло с визовым центром Испании в Москве на выходные 13–14 сентября, то можно сказать, что ситуация кардинально не изменилась. Самые популярные посольства, как и были, — Испания, Италия и Франция, потому что разрешают сдавать документы без оплаченной гостиницы и билетов, и турист после получения визы может немного скорректировать свои планы».
А что там с новым пакетом ограничений, может ли быть запрет на визы там?
Несмотря на то, что, по информации журналистов, ряд стран лоббируют полное закрытие ЕС для туристов из РФ, такое решение вряд ли будет принято. Во всяком случае, в ближайшее время. Так, 15 сентября греческое издание Pronews сообщило, что Греция, Испания, Венгрия, Италия и Франция блокируют введение таких ограничений.
Как отмечают греческие журналисты, запрет на визы для граждан РФ стал бы «катастрофой для туризма в тех регионах, где еще есть туристический поток из России, таких как Ионические острова». Издание добавляет, что российские туристы «тратят [в Греции] в среднем 1 300 евро в день, в то время как среднестатистический турист тратит 567».
Более того, уже днем 16 сентября стало известно, что очередной, 19-й по счету, пакет ограничений в отношении России не будет презентован в ближайшее время (его должны были представить в среду, 17 сентября). Говорится о том, что введение новых ограничений отложено на неопределенный срок.
Наталья Волкова
Руководитель корпоративного отдела компании «Визаход»:
«Нам кажется, что [общие] правила [выдачи шенгенских виз] дальше ужесточать уже нельзя. Единственное, некоторые страны по примеру Польши, Прибалтики или Чехии могут просто перестать выдавать визы. Либо просто перестать выдавать туристические визы, как это, например, сделали Нидерланды и Бельгия… С другой стороны, [для стран туристических вроде Италии, Испании или Греции] мы не предполагаем, что это будет [актуально]. [Для них] возможно ужесточение требований, как сейчас в Венгрии, которая требует [при подаче документов иметь] выкупленный билет и выкупленную гостиницу».
