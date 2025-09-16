Пишут, что некоторые страны ЕС ужесточили выдачу виз россиянам и даже полностью остановили. Это правда? Что вообще происходит с шенгеном?

Что случилось?

Германия ужесточила правила выдачи виз россиянам, а генконсульство Испании в Москве приостановило прием документов на шенген — такие новости появились 13 сентября.

Последнее сообщение звучало наиболее тревожно на фоне того, что в 2024 году Испания была в лидерах по количеству выданных россиянам виз — страна разрешила въезд в ЕС более чем 111 тысячам гражданам РФ (больше шенгенов в России выдали только Италия и Франция).

Также в середине сентября звучали сообщения, что Германия намерена добиться дополнительного ужесточения на въезд россиян в ЕС в рамках очередного пакета санкций в отношении РФ. Журналисты сообщали: правительство ФРГ недовольно тем, что введенные еще в 2022 году ограничения (в частности, отмена упрощенного порядка получения визы и рост консульского сбора) не привели к существенному падению турпотока из России.

Наконец, 15 сентября бельгийское издание Euractiv написало, что «некоторые из наиболее ястребиных столиц настаивают на полном запрете на въезд российских туристов». Дискуссия по этому вопросу, отмечают бельгийские журналисты, усилилась на фоне ожидания новых правил въезда в ЕС, которые должны быть вскоре представлены Еврокомиссией. Этот документ хоть и не является обязательным, влияет на политику отдельных стран в смысле выдачи виз. При этом пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что количество выданных россиянам шенгенских виз резко снизилось.

При этом Словакия еще в конце августа, напротив, возобновила приостановленный еще в 2022 году прием документов на туристические визы (причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге).