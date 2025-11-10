Личный опыт: как я поехал туристом в КНДР? Сколько это стоило? Где купить билеты? Есть ли обыски на границе? Чем расплачиваться?

Как работают отели, магазины, рестораны?

Дмитрий Шафров: Мы были в двух отелях: Янгакдо в Пхеньяне и Хянсан в горах. Янгакдо — старое большое здание, но в десятых годах был ремонт. На мой взгляд, это стандартный, недорогой номер. Можно, конечно, лучше, но ничего плохого не скажу. Разве что зимой было прохладно. В отеле имеется тысяча развлечений, которые я не посетил, даже казино есть. Отель в горах уже на голову лучше. Очень хороший номер с балконом и видом на горы. У нас такой номер стоил бы солидно. Автобусы новые и комфортные.

Оплата сувениров, развлечений, покупок и так далее производится в долларах нового образца. Но почти всегда можно договориться о других валютах, например юанях и даже рублях. Карточки, конечно, здесь не принимаются. Но гид сказал, что с этим работают и скоро будут вводить.

Кормят здесь много и очень разнообразно, в основном это местная кухня, которую вы мало где попробуете. Несмотря на количество потребляемой еды, я вообще не поправился. Еда очень здоровая. Она интересная, но мне не понравилась. Есть, конечно, можно — плохого не скажу, но попробовать нечто подобное дома желания не появилось. Это не для всех. Очень порадовало местное пиво. Цены в баре были высокие, но само пиво очень хорошего качества. Сигареты тоже хорошие, лучше и дешевле наших.

Дарья Зубкова: Отель в Пхеньяне у нас был хороший, но старенький. Селить стараются в лучшие номера (с красивым видом). Однако ковролин старенький, может пахнуть сыростью. Впрочем, тут ничего нового по сравнению с тем, что можно увидеть в Турции или Юго-Восточной Азии.

Кормили много и вкусно. На завтрак иногда выносили по 5–7 блюд: сразу и капусту, и мясо, и суп, какие-то запеченые вещи. Наши русские желудки к такому с утра не адаптированы. На курорте мы сказали, что с утра хотим кашу, нам ее приготовили — очень старались угодить, но было видно, что делали они ее впервые. Вообще все наши пожелания по еде старались учитывать. На обед и ужин нас возили в разные рестораны и все время старались чем-то удивить. Сам курорт очень классный, просто волшебный. Я таких не видела даже на Хайнане. Это красивые 4- и 5-звездный отели,а не как в Турции, где может быть, скажем так, своя звездность.