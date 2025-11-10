Личный опыт: как я поехал туристом в КНДР? Сколько это стоило? Где купить билеты? Есть ли обыски на границе? Чем расплачиваться?

С 2025 года российские туристы могут напрямую отправиться в КНДР на самолете из Москвы. До этого желающим посетить Страну Чучхе приходилось добираться рейсом из Владивостока. В целом, отмечают в Российском Союзе Туриндустрии, за последний год спрос на туры в Северную Корею вырос в 1,5 раза. Впрочем, пока это поездка остается крайней экзотикой — за год возможностью воспользовались порядка 700 граждан РФ. Так каково путешественнику в КНДР? Как выглядит морской курорт в этой стране? И есть ли шанс увидеть настоящую жизнь в Северной Корее? Обо всем этом Собака.ru рассказали три человека, которые там побывали.
Почему вы поехали в КНДР?
Дарья Зубкова (ветеринарный врач из Петербурга): Потому что очень интересно — закрытая страна, это очень необычно. Плюс российские туристы — единственные, кто может посещать эту страну. Раз нам туда можно поехать, то почему бы не расширить кругозор?
Дмитрий Шафров (фотограф, автор блога «Шафров»): Страна, вокруг которой скопилось множество мифов. Хотелось посмотреть на нее вживую и отчасти развеять часть мифов для самого себя. Большую роль, не скрою, сыграло то, что хотелось пофотографировать, но, думаю, я бы поехал и так, без такой возможности.
Где купить тур в Северную Корею?
Тимур Юсупов (путешественник, автор канала «Мир, Гамарджоба»): С точки зрения организации поездка в Северную Корею легка и проста. Никаких билетов, поиска гостиниц вас не ждет — весь туризм в КНДР сугубо организованный. Купить тур можно только у пары компаний, авторизованных принимающей стороной, все остальные просто перекупщики. Я летал с «Восток-Интур», у них куча предложений от 3 до 12 дней.
Дарья Зубкова: Мы списались с менеджерами «Восток-Интур» где-то за два с половиной месяца до поездки. Нам отвечали оперативно — попросили анкету с работы, спросили, есть ли у нас какие-то заболевания, психические особенности, какая у нас религия. Визу можно получить, отправив «СДЭКом» паспорт в Москву (это чуть дешевле), или за 50 долларов можно получить визу уже во Владивостоке за день до отправления непосредственно в КНДР. Мы выбрали первый вариант, все было готово за месяц до поездки.
Что следует взять с собой?
Дмитрий Шафров: Я собирался ровно так, как и в любую другую поездку. Доллары для сувениров и развлекательной программы, подходящая одежда. Однако туроператор дает четкие рекомендации для поездки. Например, взять лекарства, потому что организмы у многих туристов не понимают местную еду. Не ввозить с собой книги и публикации о КНДР. Не брать с собой рации. Если в программе присутствует посещение мавзолея, то с собой стоит взять комплект строгой одежды.
Тимур Юсупов: Я бы посоветовал взять пауэрбанки, телефоны с достаточным местом для фотографий. Берите лекарства, которые нужны лично вам, — в КНДР могут возникнуть сложности с их поиском, так как аптеки есть, но названия препаратов могут быть другими, да и с местными объясниться может оказаться проблематично. Что касается связи, надо понимать, что ее не будет, поэтому никаких пакетов роуминга подключать не надо — все равно бесполезно.
Как проходит перелет?
Дмитрий Шафров: Мы летели на самолете всего пару часов. Насколько я помню, самолетом был старенький Ту-154. Выглядит интересно, опыт полета уникальный. Но уж очень страшно, особенно если боишься летать. Самолет сильно потряхивает и выглядит он не самым надежным.
Как проходит перелет? Так же, как и везде. Проходишь самолетный контроль, садишься и летишь. По прилете почти все то же самое. Никаких сложностей и тотальных досмотров, все занимает 5–10 минут. К гостям здесь очень хорошо относятся. Вас просят включить технику и показать телефоны (их передаешь прямо в руки пограничнику), но никто в них не капался, просто посмотрели, что они работают. Осмотрели рюкзак, багаж через рентген-аппарат. У меня в чемодане были южнокорейские напитки, но никто не сделал замечание.
Как Северная Корея встречает туристов?
Тимур Юсупов: Мы брали самый простой, короткий тур по Пхеньяну. Из официальной программы: монумент Великим Вождям (с ним можно сфотографироваться, правда нельзя при этом прыгать или засовывать руки в карманы), Триумфальная арка, Музей подарков корейскому народу. Был еще Музей метро (я бы скорее назвал его Музеем того, как Великие Вожди помогали строить подземку). Еще был крафтовый бар, который находится в новом симпатичном районе. Такой симпатичный, но видно, что многие местные не могут себе позволить в него ходить. Цены там в долларах и, не сказать, чтобы очень низкие.
Еще у нас была поездка на ударное фермерское хозяйство, где мы пробовали огурцы. Достаточно любопытно и много говорит о том, как местные власти представляют себе интерес туристов. Сомневаюсь, что в какой-либо еще стране придет в голову вести вас на ферму и показывать, как растут огурцы.
Дарья Зубкова: У нас в тур было включено 7 дней — три в Пхеньяне, четыре на курорте «Вонсан-Кальма». Из аэропорта нас сразу забрали и повезли в Военный музей, а оттуда в Дом Вышивки — все красиво и аутентично. Все время в Пхеньяне было очень жарко, мы даже попросили в один день организовать купание в открытом бассейне (потому что в отеле у нас был только закрытый, хоть и очень хороший и чистый). Во время пребывания мы попали на день траура по Ким Ир Сену, видели, как местные возлагают цветы — очень красиво посмотреть.
Для туристов здесь отдельные магазины со всем известной валютой [имеются в виду доллары США, — прим. Собака.ru]. С местными мы могли общаться только на курорте (в Пхеньяне для этого возможности не было). Они нам махали, были очень дружелюбными. Они были на отдыхе, фотографировали нас. По территории курорта мы передвигались самостоятельно (в Пхеньяне — только в составе группы с сопровождением).
Было 2-3 раза, когда в Пхеньяне нам разрешали прогуляться по улицам — это были самые крутые моменты в поездке. Прогулка длится максимум минут 10, но ты ходишь и разглядываешь вывески, подмечаешь какие-то детали, разглядываешь витрины магазинов, стараешься подслушать местных, хотя и не понимаешь, о чем они говорят. В одиночку гулять нельзя, совсем никак. Вы всегда находитесь в группе, в сопровождении двух гидов. Иногда с вам ходят спецслужбы, например в метро. Часто с вами ходит оператор, который снимает ваше путешествие, в конце тура предлагается купить фильм.
Как работают отели, магазины, рестораны?
Дмитрий Шафров: Мы были в двух отелях: Янгакдо в Пхеньяне и Хянсан в горах. Янгакдо — старое большое здание, но в десятых годах был ремонт. На мой взгляд, это стандартный, недорогой номер. Можно, конечно, лучше, но ничего плохого не скажу. Разве что зимой было прохладно. В отеле имеется тысяча развлечений, которые я не посетил, даже казино есть. Отель в горах уже на голову лучше. Очень хороший номер с балконом и видом на горы. У нас такой номер стоил бы солидно. Автобусы новые и комфортные.
Оплата сувениров, развлечений, покупок и так далее производится в долларах нового образца. Но почти всегда можно договориться о других валютах, например юанях и даже рублях. Карточки, конечно, здесь не принимаются. Но гид сказал, что с этим работают и скоро будут вводить.
Кормят здесь много и очень разнообразно, в основном это местная кухня, которую вы мало где попробуете. Несмотря на количество потребляемой еды, я вообще не поправился. Еда очень здоровая. Она интересная, но мне не понравилась. Есть, конечно, можно — плохого не скажу, но попробовать нечто подобное дома желания не появилось. Это не для всех. Очень порадовало местное пиво. Цены в баре были высокие, но само пиво очень хорошего качества. Сигареты тоже хорошие, лучше и дешевле наших.
Дарья Зубкова: Отель в Пхеньяне у нас был хороший, но старенький. Селить стараются в лучшие номера (с красивым видом). Однако ковролин старенький, может пахнуть сыростью. Впрочем, тут ничего нового по сравнению с тем, что можно увидеть в Турции или Юго-Восточной Азии.
Кормили много и вкусно. На завтрак иногда выносили по 5–7 блюд: сразу и капусту, и мясо, и суп, какие-то запеченые вещи. Наши русские желудки к такому с утра не адаптированы. На курорте мы сказали, что с утра хотим кашу, нам ее приготовили — очень старались угодить, но было видно, что делали они ее впервые. Вообще все наши пожелания по еде старались учитывать. На обед и ужин нас возили в разные рестораны и все время старались чем-то удивить. Сам курорт очень классный, просто волшебный. Я таких не видела даже на Хайнане. Это красивые 4- и 5-звездный отели,а не как в Турции, где может быть, скажем так, своя звездность.
Как на самом деле живут местные?
Дмитрий Шафров: Как турист не могу оценивать уровень жизни людей в Пхеньяне, но какие-то выводы все-таки сделал. Есть четкий стереотип о том, что в КНДР нет личного транспорта. Это не так — машин довольно много. Конечно, их количество не сравнится, например с Россией, вряд ли здесь образуются пробки. Но пустых дорог здесь нет. И все же, кажется, из личного транспорта здесь преобладают велосипеды и всякие байки.
То же самое касается еды, техники, магазинов и любого другого аспекта быта. У многих есть смартфоны, наушники. Чувствуется расслоение в обществе. Какая-то бабушка тащит огромные баулы на велосипеде, а кто-то ходит в шубе по заведениям. За пределами Пхеньяна дела обстоят иначе. Я ехал всего часа три до точки назначения, но мог видеть со стороны местные села. Машин практически нет, как и специальной техники (трактора, комбайны). Видел, как люди работали на лошадях. То есть здесь преобладает ручной труд. Не думаю, что это связано с проблемой техники, скорее с бензином.
Тимур Юсупов: Здесь достаточно быстро рушатся все стереотипы, что в КНДР все ходят ровно по выправке, а за шаг влево сразу полагается расстрел. Здесь живут люди примерно такие же, как мы с вами — у них свои радости, заботы и горести. Они разглядывают какие-то штуки в магазинах, пьют пиво, устраивают пикники в парках. Ограничения здесь, безусловно, есть, но при этом люди вполне живут.
Я немного пообщался с местными по поводу их местного [изолированного от глобальной сети] интернета. Там есть заказ такси, доставки из продуктов питания и ресторанов. Существует несколько видов магазинов — одни для местных, другие для туристов (по типу советской «Березки»). В принципе туда может зайти и местный, если у него есть доллары, такие случаи я встречал. Там можно купить иностранную технику, французские духи, ведь даже если вы живете в идеологии Чучхе, вам тоже очень хочется французских духов.
Есть ли досмотры при выезде?
Дмитрий Шафров: Никаких проблем и досмотров не было, никто не проверял, что я там фотографировал, что вывожу. Все прошло очень быстро. В аэропорту с нами вылетало много мужчин, многие плакали и прощались с семьями. Пока ждешь самолета, как и везде, можно попить кофе, поесть, купить сувениры.
Дарья Зубкова: Сложностей с выездом никаких не было. В нашей группе осматривали одного мужчину. Мы взяли сувениры: ядерную боеголовку. У него она была мраморная, и его попросили показать. У нас — деревянная с металлической ножкой, меня просто спросили, что это. Я ответила и все — пошла дальше.
Сколько все это стоит?
Дмитрий Шафров: Где-то 135 тысяч на человека при удачном планировании. Сюда входит перелет во Владивосток, отель, тур, перелет в Пхеньян, срочная виза, какие-то траты на сувениры и развлечения, билеты обратно. Если подробно, билеты до Пхеньяна — 20 тысяч, срочная виза — 50 долларов, билеты во Владивосток и обратно — 30 тысяч, тур — 800 долларов.
Дарья Зубкова: Мы заплатили 35 тысяч рублей за билеты во Владивосток из Москвы и обратно. Дальше — еще 35 тысяч комиссия туристической компании, сама путевка — 1400 долларов (200 из них нам вернули, так как из-за закрытия аэропорта для прилета официальной делегации нас отправили на курорт поездом, а не самолетом).
Стоит ли ехать?
Тимур Юсупов: Советовать отдых в КНДР можно тем, кто много где был: насмотрелся на курорты Турции, ездил по России, бывал в Европе. Еще один вариант — будет интересно тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу. Мне лично страна понравилась, я бы с удовольствием съездил бы на морские курорты и посмотрел бы провинцию, уровень жизни в которой явно должен отличаться от Пхеньяна.
Я посоветовала бы такую поездку людям, которые хотят расширить свой кругозор. В первую очередь людям, которые видели много стран, которые хотят узнать что-то новое. Я бы не советовала бы тем, кто ждет чего-то сверхроскошного и тем, для кого это первый отдых. Если вам просто хочется на море, то лучше все же отправляться в проверенные места.
