Личный опыт: как мы всей семьей отправились на необитаемый остров на Ладоге на все лето жить и удаленно работать

Об идее поехать на необитаемый остров

Я из Карелии, моя семья давно знает и ездит на эти острова. Дед постоянно вывозил туда своих детей на лето отдыхать. Можно сказать, что четверть своего детства мама и дядя провели именно там. Когда родилась я, мама точно так же летом брала отпуск на лето и вывозила меня на острова — для меня это прекрасный период детства, который я очень люблю.

Потом я уехала в Питер, где познакомилась с мужем — это, кстати, произошло в походе. Мы много путешествовали на природе, изучали леса Ленобласти, приезжали в Карелию. В какой-то момент я показала ему ладожские острова, и он влюбился в этот мир. Сам он из Башкирии, у них там степь, но ему теперь больше нравится здесь, на севере.

Некоторое время назад мы оба перешли на фриланс и поняли, что в ближайшие годы настоящего, классического отпуска нам не видать. Стали думать, что делать, ведь в Карелию хотелось, а лето здесь короткое, и его очень не хотелось пропустить из-за работы. И тогда мы подумали, а почему бы не поработать на островах?