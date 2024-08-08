Личный опыт: как мы всей семьей отправились на необитаемый остров на Ладоге на все лето жить и удаленно работать

Со времен пандемии многие продолжают работать дистанционно или в гибридном формате. Петербурженка Евгения Аккускарова решила подойти к удаленке более радикально — вместе с мужем она отправилась на необитаемый остров на Ладожском озере, где почти месяц супруги жили и продолжали работу. Насколько успешным оказался этот эксперимент? Можно ли совмещать быт робинзона с деловыми звонками? И не мешали ли Zoom-конференциям визиты диких зверей? На все эти вопросы Евгения ответила в беседе с «Собака.ru».
Об идее поехать на необитаемый остров
Я из Карелии, моя семья давно знает и ездит на эти острова. Дед постоянно вывозил туда своих детей на лето отдыхать. Можно сказать, что четверть своего детства мама и дядя провели именно там. Когда родилась я, мама точно так же летом брала отпуск на лето и вывозила меня на острова — для меня это прекрасный период детства, который я очень люблю.
Потом я уехала в Питер, где познакомилась с мужем — это, кстати, произошло в походе. Мы много путешествовали на природе, изучали леса Ленобласти, приезжали в Карелию. В какой-то момент я показала ему ладожские острова, и он влюбился в этот мир. Сам он из Башкирии, у них там степь, но ему теперь больше нравится здесь, на севере.
Некоторое время назад мы оба перешли на фриланс и поняли, что в ближайшие годы настоящего, классического отпуска нам не видать. Стали думать, что делать, ведь в Карелию хотелось, а лето здесь короткое, и его очень не хотелось пропустить из-за работы. И тогда мы подумали, а почему бы не поработать на островах?
О том, как удалось договориться на работе
Мы оба работаем на дистанте: муж менеджер в Wildberries, а я занимаюсь организацией мероприятий. У нас у обоих график гибкий, то есть не надо сидеть 8 часов от звонка до звонка, а скорее работа по задачам — выполнил что-то и дальше свободен до появления чего-то нового. Поэтому особенно проблем не было.
Единственное, у меня все же не полная удаленка — где-то на 90–95%. К примеру, надо ходить и очно смотреть площадки для мероприятий. Но, к счастью, следующее мероприятие у меня только в сентябре, поэтому мы с коллегой договорились, что летом я этого делать не буду.
О подготовке
Мы оба много времени провели в походах, поэтому хорошо знаем, что необходимо для жизни на природе. У нас уже были палатка и матрас (они остались еще со времен, когда моя мама и дядя детьми отдыхали на острове). Из дома мы взяли постельное белье, чтобы все же жить с комфортом.
Бабушка в свое время, когда жила с детьми на островах, готовила на костре, как затем и моя мама. Мы же решили взять небольшую газовую плиту (она примерно размером с ноутбук) и баллоны. Еще купили кухонный шатер, внутри которого муж сделал высокий стол для готовки. Шатер — вещь обязательная, потому что в случае плохой погоды надо где-то укрыться. Иначе дождем может залить всю технику. Правда, здесь нам не повезло — шатер, что мы купили, оказался бракованным (у него не были проклеены швы, поэтому пару раз у нас на кухне был небольшой потоп).
Еще мы взяли походную баню. Для нее, по идее, нужно строить печку, но нам повезло — на острове, который мы выбрали, раньше уже кто-то останавливался, и печка из камней уже была сложена. Два раза в неделю мы ее протапливали, парились, а потом купались в холодной Ладоге — это отдельный вид удовольствия.
Чтобы обеспечить себя электричеством, мы купили специальный генератор, в котором нет скачков напряжения (так безопаснее для техники). Генератор работал на бензине, в неделю у нас уходило примерно 10 литров топлива, этого хватало, чтобы заряжать всю технику и даже иногда включать лампы.
Как выбирали остров?
Остров мы выбирали вблизи моего родного города Лахденпохья — там мы арендовали небольшую моторную лодку. При выборе главное было ориентироваться на связь. Многие думают, что на островах сеть не ловит, но это заблуждение. Если выбрать локацию, от которой видны вышки связи, установленные в городе, то можно рассчитывать даже на 4G.
Кроме того, мы специально выбирали острова, расположенные сравнительно близко к берегу. Мы впервые пытались работать на природе и не представляли, что нам срочно может понадобиться, за чем придется поехать в город.
Мы объехали три острова — первый был, к сожалению, занят. На втором тоже в стороне стоял какой-то домик. Мы так и не поняли, живет ли там кто-то или нет, но на всякий случай решили не нарушать чей-то уединенный отдых. Наконец, на третьем острове никого не было. Мы нашли место для стоянки и первым делом достали Wi-Fi-роутер на аккумуляторе. Подключились к нему и созвонились с мужем в Telegram, предварительно отойдя на большое расстояние. Когда поняли, что связь в порядке, решили, что остаемся.
О жизни на необитаемом острове
Честно говоря, я думала, что на острове, кроме работы, буду каждый день читать книги, играть на укулеле… но на это вообще не оставалось времени. В основном ты занимаешься бытом. Ведь когда ты живешь в квартире, то ты, скажем, можешь приготовить на несколько дней и убрать в холодильник. Тут такой возможности нет — готовишь три раза в день. Если хочется помыться, то сначала идешь за дровами — это целый процесс.
Будни у мня начинались с купания в озере — таким образом я умывалась. Выходила из палатки, надевала купальник и шла в воду. Потом я готовила, пока муж делал что-то по хозяйству. Садились завтракать, включали какой-то сериал, после чего расходились по углам работать: муж на свежем воздухе или в палатке, а я в шатре.
Потом наступал обед, снова работа и вечером опять разные доработки по хозяйству: принести дров, поставить скамейку, повесить веревку. Вечером думаешь, что хорошо бы книжку почитать, а смотришь на часы — уже пора спать. Поэтому в первое время настроение скакало — то хотелось назад в город, то, напротив, я была счастлива, что мы здесь. Потом стало проще.
Выходные проходили очень насыщенно — первый день всегда был банный, а на второй делали дела по хозяйству, гуляли по острову, загорали. Как раз в выходные у меня руки доходили до укулеле.
Чувствуешь ли ты при этом, что живешь на необитаемом острове, сложный вопрос. С одной стороны, чувствуешь, что у тебя не все под рукой. К покупкам приходится подходить тщательнее и все продумывать — раз в неделю я ездила на лодке в город. С другой стороны, все равно рядом иногда проплывали лодки, поэтому полного уединения не было.
С животными почти не встречались. Так, пару раз к нам приплывали ужи — они милые, тем более что мы не боимся змей. Как рассказывали люди, на нашем острове живет лось, мы его ночью даже слышали, но я ни разу не видела. Помню, как-то мы ходили к внутреннему озеру — думали, что, может, столкнемся с ним, но так и не случилось. Муж очень расстраивался, мне, если честно… было любопытно, но не так уж сильно хотелось сталкиваться с диким зверем.
О работе на необитаемом острове
Работать в принципе удобно, но только если хорошо подготовился. Мы увидели у себя сразу несколько недоработок. К примеру, тот же шатер с непроклеенными швами — чтобы под ним работать в дождь пришлось накрывать его еще одним тентом. Однако когда переставало лить, тент приходилось снимать, потому что под ним очень жарко. А потом снова ставить, когда наползала очередная туча. На это уходила уйма времени.
Мужу было нелегко из-за отсутствия собственного места для работы. Шатер он воспринимал как зону кухни, поэтому работал в палатке, это было не очень удобно. Потом, через пару недель, родственники подарили нам на годовщину новую, двухкомнатную палатку, где он смог обустроить себе кабинет, — стало много комфортнее.
В первую неделю работе сильно мешали бытовые дела. Мы буквально что-то делаем, а потом бежим работать, потом снова что-то надо исправлять по быту. Со временем привыкли, стали понимать, во сколько надо встать, чтобы все успеть, какие вещи надо делать срочно, а какие можно отложить. Когда пришло это понимание, все стало намного проще.
О стоимости поездки
В целом если у вас уже есть какое-то походное снаряжение, то это совсем недорогое предприятие. Мы, например, палатки, ковшики, походную посуду не покупали — это сильно все упростило в плане финансов.
Самой большой статьей расходов был генератор — около 35 тысяч рублей. Также пришлось покупать роутер и другие мелочи — все вместе вышло тысяч в 60. Но, конечно, если нужно покупать абсолютно все, то придется выложить больше 100 тысяч точно.
Ну, остальное… еда да дополнительные расходы на бензин для генератора (где-то 500 рублей в неделю).
Об итогах поездки
Вообще я очень рада, что мы смогли найти в себе силы это сделать — получился очень интересный опыт. Это лишний раз мне напомнило, что все возможно, главное — искать не отговорки (почему что-то сделать нельзя), а возможности (как это все же осуществить).
Для меня это была возможность вернуться к корням, к тому, что повлияло на меня, на мое взросление. Когда я только приехала в Питер, все очень удивлялись, что летом я подолгу жила на необитаемых островах, а для меня это было чем-то естественным. Я рада, что удалось поддержать традиции своей семьи. Я лишний раз осознала, насколько это прекрасно, что в жизни у меня есть ладожские острова.
Если же говорить о работе над ошибками, мы поняли, что август все же достаточно холодный месяц для Карелии, поэтому отдыхать на Ладоге нужно в июле (желательно поближе к июню, когда еще можно застать белые ночи). В целом мы хотим провести работу над ошибками и поехать так же в следующем году.
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