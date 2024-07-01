Личный опыт: как я с семьей (включая маленького ребенка!) поехал в отпуск на машине из Петербурга в Стамбул

Традиционно поездка в Турцию для российских туристов ассоциируется с полетом на самолете. Однако на самом деле из Петербурга можно добраться до Стамбула и по земле, правда для этого потребуется проехать несколько тысяч километров на машине. Блогер Markentius этим летом решил предпринять это путешествие, причем не один, а с женой и маленьким ребенком. Насколько трудной оказалась дорога, во сколько обошлось все предприятие и чем оно похоже на классические американские роуд-муви: Markentius ответил на все эти вопросы «Собака.ru».
Как родилась идея?
Мы с семьей какое-то время жили в Турции, и если не влюбились в эту страну, то, по крайней мере, очень к ней привыкли. Я даже начал вести блог, посвященный Турции.
На самом деле мы ездили туда на машине дважды — первый раз примерно полгода назад, а теперь решили повторить этот путь, но уже в летнее время.
Как шла подготовка?
Самое основное перед таким путешествием — максимально подготовить машину: пройти все техосмотры, поменять резину, поменять тормозные колодки. Словом, полностью убедиться в том, что в нужный момент «железный конь» тебя не подведет. В чужой стране это может вызвать некоторые проблемы, особенно если встанешь где-нибудь посередине турецкого автобана, где рядом нет никакого автосервиса.
Также нужно помнить, что путь в Турцию пролегает через Грузию, а там нужна отдельная автомобильная страховка. Ее можно оформить удаленно, к примеру здесь. Оформляется она на 15, 30, 90 или 180 дней. Если она нужна только для транзита, то хватит минимальной на полмесяца.
Ну и главное — подготовиться морально, особенно учитывая, что мы ехали с маленьким ребенком. В такой ситуации нужно понимать, что в долгой дороге неизбежны капризы, поэтому с собой необходимо взять игрушки, какие-то развлекалки, планшет, чтобы ребенку было чем заняться.
Ну и подумать о комфорте для себя: термос — это необходимая вещь, термокружка, удобная подушечка.
Как прошла поездка по России?
Скажу сразу: дорога в России была отличная, без преувеличения. Платные трассы в России идеальны — отличное полотно невероятные виды. Поля золотистой пшеницы вдоль дороги — это едва ли не самое красивое, что мне довелось увидеть в этой поездке. Это завораживающее зрелище!
Вот по бесплатным дорогам ехать в России не советую, если жизнь тебе дорога, то не стоит лететь навстречу фуре. На большинстве бесплатных дорог всего две полосы. С одной летят фуры, с другой ты едешь. Так что лучше переплатить, но ехать комфортно и без ям.
Правда, обойдется это немножко дороговато. Если в Турции платная дорога стоит копейки — примерно 60 рублей за участок, — то у нас он может стоить 1500. К примеру, от Петербурга до Москвы в выходной день проезд может выйти в 4600 рублей. Еще 4000-5000 мы отдали за поездку от Москвы до границы с Грузией.
В дороге нас пару раз останавливали сотрудники ГАИ — они на самом деле очень добрые и понимающие люди: проверили документы, спросили куда еду и пожелали доброго пути. Если нет конфликта с твоей стороны, то и с их тоже не будет. Если останавливают, надо говорить с ними по-доброму, не спрашивать, почему тебя остановили, просто вежливо дать документы. Они все проверят, вернут и пожелают хорошей дороги.
Мы останавливались под Воронежем, потом в Армавире, а потом доехали до родственников в Минеральных водах — у меня жена оттуда. Гостиницы выбирали по отзывам, и ни разу не было проблем — в России вполне есть хорошие придорожные отели.
Как прошла поездка по Грузии?
Переход границы занял всего полчаса. Мы проехали через Верхний Ларс — с российской стороны все было профессионально, с грузинской… чуть-чуть менее. Некоторые пограничники были чуть грубоваты, но это такой темперамент. В целом проблем не было.
По дороге мы остановились в Казбегах — это наша семейная традиция, — потом в Тбилиси, потом в Батуми. В Грузии все дороги тоже хорошие (и при этом бесплатные!), а от Тбилиси до Батуми сейчас строится новая крутая трасса.
В Казбеги очень красивы горы, Тбилиси — красивый и старинный город. Очень милый. Батуми — это такой грузинский Лас-Вегас. У них там строится небоскреб на небоскребе, все они довольно своеобразные, при этом рядом есть старинные кварталы, в общем, полный постмодерн, но красивый городок — стоит посетить.
А что в Турции?
Граница Грузии и Турции — мой самый нелюбимый участок, обычно там много машин. Однако в этот раз нам повезло — несмотря на сезон, не было никого. Мы приехали около 9 утра и уже через 5 минут прошли грузинскую границу, доехали до въезда в Турцию — там тоже никаких проблем.
Важно помнить, что в Турции тоже нужна отдельная автомобильная страховка и там она продается минимум на месяц (хотя можно оформить и на более долгий срок: на 3 месяца, на 6, на 9). Страховка на три месяца стоит 1600 лир — чуть больше 4000 рублей на наши деньги. В отличие от грузинской, турецкую страховку онлайн я бы оформлять не советовал — есть риск нарваться на подделку. Зато все можно оформить прямо на границе, едва ли не в соседнем окне с паспортным контролем. Единственное, нужно помнить, что если нет зарубежной карточки, то платить надо наличными, поэтому лирами стоит обзавестись заранее.
Первая половина дороги до Стамбула очень красивая. Ты едешь по черноморскому побережью, по дороге встречаются крупные города, как тот же Трабзон или Орду. Потом после Самсуна сворачиваешь в центральную часть Турции — там тоже красиво, но пейзаж все же уже однообразный. Да и крупных городов по дороге не встречается.
Самое важное, чтобы здесь (впрочем, как и во время всего путешествия!) не подводил интернет. Нет интернета — нет навигатора, нет денег, нет возможности забронировать отель.
Сколько заняло путешествие?
Мы ехали не спеша (останавливались в Минеральных Водах), поэтому на дорогу у нас ушло около 10 дней. По деньгам вышло около 130–140 тысяч рублей — такая сумма необходима, чтобы комфортно доехать с ребенком от Питера до Стамбула — с отелями, с платными дорогами, с бензином, с едой.
Потенциально, если бы я ехал один, то уложился бы в два–три дня. По деньгам — наверное, потратил бы в два раза меньше денег. Но меньше чем в 60 тысяч это путешествие уложить вряд ли получится — только в России на дороги и бензин уйдет ну минимум 25 тысяч.
В целом такой способ добраться до Стамбула немного сложноват, но дорога абсолютно незабываема. Если вы в детстве смотрели американские роуд-муви, где люди гонят на машине через всю страну... то ощущения очень похожи. Завтраки на заправках, еда в барбекю-зонах, кофе на заправках — в общем, такой вайб крутого путешествия.
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