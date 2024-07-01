Личный опыт: как я с семьей (включая маленького ребенка!) поехал в отпуск на машине из Петербурга в Стамбул

Как прошла поездка по России?

Скажу сразу: дорога в России была отличная, без преувеличения. Платные трассы в России идеальны — отличное полотно невероятные виды. Поля золотистой пшеницы вдоль дороги — это едва ли не самое красивое, что мне довелось увидеть в этой поездке. Это завораживающее зрелище!

Вот по бесплатным дорогам ехать в России не советую, если жизнь тебе дорога, то не стоит лететь навстречу фуре. На большинстве бесплатных дорог всего две полосы. С одной летят фуры, с другой ты едешь. Так что лучше переплатить, но ехать комфортно и без ям.

Правда, обойдется это немножко дороговато. Если в Турции платная дорога стоит копейки — примерно 60 рублей за участок, — то у нас он может стоить 1500. К примеру, от Петербурга до Москвы в выходной день проезд может выйти в 4600 рублей. Еще 4000-5000 мы отдали за поездку от Москвы до границы с Грузией.

В дороге нас пару раз останавливали сотрудники ГАИ — они на самом деле очень добрые и понимающие люди: проверили документы, спросили куда еду и пожелали доброго пути. Если нет конфликта с твоей стороны, то и с их тоже не будет. Если останавливают, надо говорить с ними по-доброму, не спрашивать, почему тебя остановили, просто вежливо дать документы. Они все проверят, вернут и пожелают хорошей дороги.

Мы останавливались под Воронежем, потом в Армавире, а потом доехали до родственников в Минеральных водах — у меня жена оттуда. Гостиницы выбирали по отзывам, и ни разу не было проблем — в России вполне есть хорошие придорожные отели.