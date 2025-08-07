Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
Путешествия

Поделиться:

5 проверенных мест в Ленобласти и Карелии, куда можно поехать с палаткой

Мы уже рассказывали, куда можно поехать в небольшой поход недалеко от Петербурга. По просьбе Собака.ru инструктор-проводник пешеходного туризма и трекинга, автор телеграм-канала «Как выйти» Анастасия Головенченко рассказала еще о пяти проверенных местах для хайкинга в Ленобласти и Карелии: от мыса Киперорт до песчаного пляжа близ Видлицы.

MariaFedorova / Shutterstock

Национальный парк «Ладожские шхеры»

Архипелаг из 650 скалистых островов, разделенных проливами, бухтами, протоками — часто сравнивают с норвежскими фьордами. Похожие рельефы есть у берегов Финляндии, Исландии и Канады. На некоторые острова можно попасть с берега по мостам, но исследовать шхеры получится только на лодке. Практически на каждом есть обжитые стоянки, но перед поездкой лучше свериться с картой нацпарка — часть локаций может быть временно закрыта. На территории можно встретить краснокнижных животных: лесного северного оленя, росомаху, садовую соню, озерного лосося, кумжу и тритона гребенчатого.

Если идете в поход на лодке или байдарке, вот удобные бухты для старта. На причалах вас могут сориентировать по возможным местам стоянок:

  • Березово 61.16169 29.87510;
  • Вятиккя 61.29379 30.05783

Стоимость: 350 рублей с человека за сутки, за разрешение на использование судна — от 220 до 795 рублей
Предварительно необходимо оформить разрешение на посещений нацпарка и передвижения по нему на судне

Как доехать: из Петербурга до шхер можно доехать на автомобиле по трассе А-121, на электричке — с Финляндского вокзала до Приозерска и оттуда на такси. 

lindely / Shutterstock

Мыс Киперорт 

Самый крупный полуостров в Выборгском заливе, где можно встретить до 70 видов водоплавающих и околоводных птиц — гагар, поганок, лебедей, гусей, уток, куликов, чаек, крачек. Есть экотропа протяженностью 19 километров: маршрут проходит по западному каменистому берегу и восточному — песчаному, по сосновым, широколиственным и черноольховым лесам. Из достопримечательностей — остатки фортификационных сооружений времен Великой Отечественной войны, смотровые вышки. Место подойдет для велопутешествия, но можно и пешком. Добираться до мыса удобнее на своем автомобиле или от электрички на такси. В поход возьмите питьевую воду: на территории несколько пресных источников, многие стоянки расположены далеко от них. 

Координаты: 60.48020 28.54366

Стоимость: 150 рублей для граждан РФ, 300 — для нерезидентов

Как доехать: от Финляндского вокзала на электричке до станции Репино, затем на автобусе №211 до остановки Киперорт. На автомобиле — по трассе «Скандинавия» до съезда на дорогу к поселку Репино, затем следовать указателям на Киперорт

Karasev Viktor / Shutterstock

Тропа Южного берега

Маршрут между поселком Большая Ижора и Сосновый бор почти целиком проходит по южному берегу Финского залива — отличный вариант для велопутешествия. Для тех, кто идет в пеший поход, лучше начать у форта Красная горка. Из достопримечательностей на пути: Лоцманская деревня XIX века, деревянное зодчество в Черной Лахте, Шепелевский маяк начала XX века. На тропе можно наблюдать лебедя-шипуна и балтийскую нерпу. Встать с палаткой можно на полуострове Каравалдай.

Координаты: 59.98439 29.12505

Стоимость: бесплатно

Как доехать: на автомобиле или от станции метро «Автово» на автобусе №401 до Шепелево, далее — пешком два километра по широкой лесной дороге

Hivaka / Shutterstock

Вуокса

Это целая озерно-речная система, основное русло — самая крупная одноименная река Карельского перешейка. Имеет множество островов, один из них — Каменистый в Приозерске. На нем есть экотропа протяженностью 1,5 километра и муниципальный пляж.

Рядом с железнодорожной станцией Приозерск работает прокат лодок, где можно попросить довезти до других островов. Территория напоминает Ладожские шхеры, только теплее и спокойнее вода. Из преимуществ: у берегов множество стоянок, хорошая транспортная доступность.

Координаты лодочной станции: 61.03316 30.10977. На причале вас могут сориентировать по возможным местам стоянок.

Cтоимость: бесплатно

Как доехать: на автомобиле или на электричке с Финляндского вокзала до Приозерска

Evannovostro / Shutterstock

Побережье Ладоги рядом с Видлицей

Это песчаный пляж на берегу Ладожского озера в Видлицком сельском поселении Олонецкого района Республики Карелии. Место с идеальной доступностью для авто. Здесь можно встать с палаткой рядом с парковкой, поэтому в выходные место может быть достаточно людным. Примерно в двух часах езды расположены водопад Белые мосты и этнодеревня Кинерма, где сохранились памятники деревянного зодчества.

Координаты: 61.19230 32.32775

Стоимость: бесплатно

Как доехать: на автомобиле или на автобусе с автовокзала на Обводном канале

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: