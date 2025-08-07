5 проверенных мест в Ленобласти и Карелии, куда можно поехать с палаткой

Национальный парк «Ладожские шхеры»

Архипелаг из 650 скалистых островов, разделенных проливами, бухтами, протоками — часто сравнивают с норвежскими фьордами. Похожие рельефы есть у берегов Финляндии, Исландии и Канады. На некоторые острова можно попасть с берега по мостам, но исследовать шхеры получится только на лодке. Практически на каждом есть обжитые стоянки, но перед поездкой лучше свериться с картой нацпарка — часть локаций может быть временно закрыта. На территории можно встретить краснокнижных животных: лесного северного оленя, росомаху, садовую соню, озерного лосося, кумжу и тритона гребенчатого.



Если идете в поход на лодке или байдарке, вот удобные бухты для старта. На причалах вас могут сориентировать по возможным местам стоянок:

Березово 61.16169 29.87510;

Вятиккя 61.29379 30.05783

Стоимость: 350 рублей с человека за сутки, за разрешение на использование судна — от 220 до 795 рублей

Предварительно необходимо оформить разрешение на посещений нацпарка и передвижения по нему на судне

Как доехать: из Петербурга до шхер можно доехать на автомобиле по трассе А-121, на электричке — с Финляндского вокзала до Приозерска и оттуда на такси.