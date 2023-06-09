5 проверенных мест в Ленобласти, куда стоит пойти в поход с палаткой

Специально для «Собака.ru» инструктор-проводник, преподаватель Школы походов и хозяйка кемпинга СосныЕлиШишки Настя Головенченко делится проверенными местами и маршрутами для хайкинга в Ленобласти и рассказывает, что взять с собой в поход.
Большая Ладожская тропа
Маркированный туристический маршрут проходит по живописному скалистому берегу Ладожского озера среди сосен и мхов. Формально территория не относится к заповеднику Ладожские шхеры, но реально тропа идет по шхерам — каменным глыбам в озере. Та самая уникальная природа Карелии: сосны, скалы, мхи и бескрайняя Ладога. Вдоль тропы много стоянок с выходом к воде. На прохождение всего маршрута нужно минимум два дня, но для похода выходного дня можно выбрать часть тропы — сходить на гору с каменоломнями и видом на залив Лехмалахти. Карту этого варианта путешествия посмотреть можно тут.
Гряда Вярямянселькя
Эта гряда — классический пример деятельности ледника более 10 тысяч лет назад. По территории проходит три экомаршрута: к озерам Берестовое и Светлое, железнодорожной станции Петяярви с бывшей финской ГЭС 1928 года. Все подходят для пеших и велосипедных прогулок. Живописный ландшафт Карельского перешейка, краснокнижные растения и птицы, специально отведенные места для разведения огня — хорошее место для однодневных выездов и ночевок, если уйти подальше, к примеру, к озеру Окуневое (60.59706 29.91638).
Заказник разделен новой трассой Сортавала, поэтому к его восточной части можно доехать как на машине, так и на электричке до Петяярви, а далее перемещаться по треку одноименного экомаршрута. К западной — только на машине либо со стороны поселка Петриченко, либо с севера со стороны Вуоксы.
Бухта Моторная
Место на побережье Ладожского озера с сосновым лесом и чистой водой. Есть действующий 12-метровый маяк Вуохенсало — его построили по просьбе местных рыбаков, жителей некогда финской деревни Вуохенсало, что означает «козья глушь». Сегодня он находится на базе отдыха, поэтому если через ее территорию пройти не разрешат, можно обойти слева вдоль забора. Найти его удобнее по координатам 60.97588, 30.30557.
Локация довольно популярна у любителей пикников. Здесь часто проходят фестивали, занятия по йоге. Для умиротворенного отдыха тут лучше всего выбрать будний день. Немного севернее и южнее бухты есть менее людные пляжи, куда легко дойти по берегу. Добраться можно на машине или на такси от Приозерска по координатам 60.98347 30.28016.
Заказник «Гладышевский»
Непопулярное место в южной части Карельского перешейка в бассейне реки Гладышевки. Здесь обитают и нерестятся ценные виды лососевых рыб и жемчужницы — пресноводный моллюска численность которого катастрофических сокращается в Европе. По заказнику проходит экомаршрут с информационными стендами: можно прогуляться вдоль берега реки вверх по течению, осмотреть старую мельницу.
Здесь мало людей, удобно ехать как с ночевкой, так и на день. Старт 60.241949° 29.426192°.
Озеро Ястребиное
Место подходит для тех, кто готов идти весь день — подъехать на машине к нему нельзя (но это того стоит!). Хвойный лес раскинулся на скалистых берегах озера с чистейшей водой, замшелые валуны и скалы. В начале маршрут проходит рядом с работающим карьером — это впечатляющее зрелище. Через леса и болотистую местность тропа выводит к заказнику.
Вокруг озера Ястребиное есть множество оборудованных стоянок, большая часть из которых принадлежит альпклубам. Если там пусто, можно остановиться, соблюдая правила туристической этики: после себя оставить чистую стоянку с дровами, если они были до вашего прихода.
Территория пользуется популярностью у альпинистов и скалолазов. Здесь расположена 50-метровая гора Парнас, являющаяся самой высокой горой скального массива Большие скалы.
Ехать сюда стоит на несколько дней и в будние, поскольку в выходные много людей. Теоретически в быстром темпе без рюкзаков маршрут можно пройти за день, но это проблематично с точки зрения логистики. Трудно подобрать подходящий транспорт на старте и финише. Лучше ехать с палаткой на несколько дней, тем более природа тут очень красивая, что наверняка захотите остаться. Осилить тропу можно в любом направлении: часто ходят от Кузнечного до скалы Парнас и обратно.
Что взять в поход по Ленобласти на 2-3 дня? Вот список вещей:
- Палатка. Любая, чем легче, тем лучше. Это может быть летняя, но двухслойная палатка.
- Рюкзак на 50-70 литров и непромокаемая накидка для него. Главное, чтобы у рюкзака был поясной ремень и жесткая спинка и вам было удобно его нести.
- Маленькая сумка на пояс с паспортом, деньгами и полисом.
- Туристический коврик. Подойдет обычная пенка толщиной 8 мм и более.
- Спальник.
- Треккинговые ботинки + легкая обувь (кроссовки, кроксы). Если идете в поход под рюкзаком впервые, то ботинки лучше иметь достаточно высокие, чтобы они защищали голеностоп.
- Складные треккинговые палки.
- Сидушка.
- Кружка, ложка, миска, небольшой складной нож, фляга 0,5 или больше для пития.
- Зажигалка.
- Фонарик. Отдельный налобный, не стоит рассчитывать на фонарик в телефоне. Если идете в поход в белые ночи, может не пригодиться.
- Телефон с установленным приложением Organic Maps и скаченной картой региона. Если умеете пользоваться GPS треками, подойдет любой навигатор.
- Паувербанк.
- Полотенце.
- Зубная щетка, паста, мыло и шампунь маленькую баночку или сухой.
- Туалетная бумага или бумажные салфетки.
- Средства личной гигиены.
- Средства от комаров и клещей.
- Солнцезащитный крем SPF 50.
- Личная аптечка: обезболивающее, медикаменты, которые употребляете регулярно, два бинта, хлоргексидин, пластырь бактерицидный и рулонный.
- Одежда: штаны ходовые, 2 комплекта термобелья (с длинным рукавом), футболка, флисовая кофта, дождевик, теплая куртка, головной убор от солнца, бафф, треккинговые, теплые носки, нижнее белье.
В «Сообществе» на Новой Голландии запустили Школы походов. Куратор Настя Головенченко проведет лекции по теории и научит правильно планировать поездки за город, составлять маршруты, где искать готовые треки, какими ресурсами и приложениями удобно пользоваться при планировании прогулки. Ближайшая — 14 июня. Занятия по практике будут в кемпинге СосныЕлиШишки.
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