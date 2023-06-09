5 проверенных мест в Ленобласти, куда стоит пойти в поход с палаткой

Озеро Ястребиное

Место подходит для тех, кто готов идти весь день — подъехать на машине к нему нельзя (но это того стоит!). Хвойный лес раскинулся на скалистых берегах озера с чистейшей водой, замшелые валуны и скалы. В начале маршрут проходит рядом с работающим карьером — это впечатляющее зрелище. Через леса и болотистую местность тропа выводит к заказнику.

Вокруг озера Ястребиное есть множество оборудованных стоянок, большая часть из которых принадлежит альпклубам. Если там пусто, можно остановиться, соблюдая правила туристической этики: после себя оставить чистую стоянку с дровами, если они были до вашего прихода.

Территория пользуется популярностью у альпинистов и скалолазов. Здесь расположена 50-метровая гора Парнас, являющаяся самой высокой горой скального массива Большие скалы.

Ехать сюда стоит на несколько дней и в будние, поскольку в выходные много людей. Теоретически в быстром темпе без рюкзаков маршрут можно пройти за день, но это проблематично с точки зрения логистики. Трудно подобрать подходящий транспорт на старте и финише. Лучше ехать с палаткой на несколько дней, тем более природа тут очень красивая, что наверняка захотите остаться. Осилить тропу можно в любом направлении: часто ходят от Кузнечного до скалы Парнас и обратно.

Старт и финиш маршрута.