Проекты Захи Хадид и культурный центр в бывших зданиях зернохранилища: зачем ехать в Гуанчжоу в Китае

Гуанчжоу — один из древнейших и стремительно развивающихся городов на юге Китая. Специально для Собака.ru участники программы «Архитекторы.рф» делятся архитектурными заметками из поездки: что обязательно стоит посмотреть в мегаполисе. Наши фавориты — парк водно-болотных угодий Daguan и комплекс Infinitus Plaza по проекту Захи Хадид.
Виза
С 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года у России с Китаем действует безвизовый режим при посещении страны до 30 дней. Для поездки необходим только загранпаспорт.
Как доехать
Из Москвы до Гуанчжоу есть прямые авиарейсы. Время в полете — 9 часов 20 минут. Стоимость билетов — от 41 551 рубля.
Чем интересен Гуанчжоу
Даниил Стахно
Сотрудник отдела энергетики и ТЭК Министерства финансов Российской Федерации, Москва:
«Уже в первые километры движения по Гуанчжоу замечаешь зеленые пространства под эстакадами, у переходов и даже разделительных полос. Это не только повышает визуальную опрятность среды, но и отвлекает от ощущения пребывания в каменных джунглях. Субтропический климат и выживаемость местной флоры способствуют появлению растений и цветов буквально везде. Однако на территориях со схожим климатом в России "лишние" пространства вдоль транспортных путей часто остаются оголенными. В первую очередь это характерно для черноморского побережья Кавказа, куда многие виды растений исторически были завезены как раз из Китая. Пример Гуанчжоу и в целом провинции Гуандун по работе с озеленением фоновых, "лишних" пространств — ровно тот опыт, который хотелось бы перенести в наши города с подходящим климатом, а точнее, оживить позабытые практики советского периода».
Ева Дановская
Директор АНО «Центр компетенций городской среды ТИГР», Боровск:
«Мой проектировочный ум привык к типизации элементов улицы как к хорошему тренду. Мы называем это дизайн-код: единый стиль остановок, ограждений, переходов, лавочек, урн, фонарей, решений по озеленению. Это способ упорядочить среду и создать для нее дизайн.
В Китае типизируются принципы, а не облик. Например, в Гуанчжоу принято даже временные решения делать с использованием вертикального озеленения со встроенными кадками. Но кадки и растения в них — разные. Широкие улицы разделяют зелеными островками, но композиции везде тоже разные. Пешеходные переходы оснащают навесным озеленением с цветущими лианами, которые поглощают выхлопные газы. Но архитектурные решения на каждом переходе свои.
В какой-то момент пребывания происходит инверсия восприятия: разнообразие становится фоном. На передний план выходят редкие стандартные элементы: разделяющий дорожный заборчик, фонарь-люстра, розовые цветы-бугенвиллеи».
Полина Кириенко
Руководитель проектов территориального развития FOX master plan, Москва:
«Европеец, приезжая в Россию, задается вопросом: зачем столько заборов? А русский, попадая в Китай, недоумевает: почему так много решеток на окнах. По рассказам гидов, лекторов и экскурсоводов, есть пять версий.
- Первая — историческая. До того, как Китай стал одной из самых камерофицированных стран в мире, в городах было множество воров-домушников. Они проникали в квартиры с крыш или перелезали с деревьев, поэтому решетки устанавливали на всех этажах.
- Вторая — так принято. Несмотря на то, что уровень преступности снизился, жильцы по привычке продолжают устанавливать решетки на окна, так как это было принято еще во времена их бабушек и дедушек.
- Третья — практичная. Средняя площадь квартиры в Китае — 36,5 квадратных метров. Каждый старается максимально использовать доступное пространство. Один из способов — установка выпуклых решеток, которые позволяют превращать окно в сушилку белья.
- Четвертая — заботливая. Из-за жаркого климата на юге Китая горожане редко закрывают окна. Решетки создают безопасное пространство для детей, предотвращая возможность их падения.
- Пятая — экологическая. Улицы южных городов утопают в зелени, к тому же китайцы любят выращивать дома цветы. Часто растения размещают на окнах, а решетки помогают их фиксировать».
Что обязательно стоит увидеть
Остров Шамянь
Анна Голованова
Начальник отдела стратегического планирования и территориального развития управления экономического развития Липецкой области, Липецк:
«Остров Шамянь — бывшая британская и французская концессия. Сегодня он является музеем европейской колониальной архитектуры под открытым небом. Здания в стиле неоклассицизма, барокко и готики охраняются государством. Историческая планировка с центральной осью и пятью поперечными улицами, ведущими к Жемчужной реке (Чжуцзян), сохраняет свою целостность. Важными доминантами остаются католическая часовня и англиканская церковь. В бывших дипломатических резиденциях и офисах международных компаний работают музеи, галереи, кафе и гостиницы, что делает остров популярным местом среди горожан и туристов».
Выставочный центр Jurong Bay City
Мария Яговкина
Архитектор, сооснователь архитектурного бюро Waben Architektur, Владимир:
«Здания зернохранилища были построены в 1950-х годах в промышленном районе Гуанчжоу на западном берегу Жемчужной реки (Чжуцзян). В 2021 году здесь открылся выставочный центр. Архитекторы из студии DOMANI объединили три складских корпуса и «накрыли» их огромной треугольной крышей, которая стала символом всего проекта.
Задача состояла в том, чтобы сохранить уже существующие объекты. Так, небольшая группа деревьев у берега была поставлена на своего рода пьедестал, чтобы подчеркнуть их ценность. Элементы благоустройства сделаны из материалов, что найдены на территории амбаров. Как в самом центре, так и в ландшафте вокруг него закодирована идентичность места. Злаки, растущие на набережной, и рисунки на подпорных стенках дают отсылку к истории зернохранилища. Прогуливаясь вдоль реки, можно заметить рельсы бывшей железной дороги, спрятанные прямо в новой тротуарной плитке».
Оперный театр Гуанчжоу
Елена Красноперова
Заместитель руководителя ГКУ СО «Региональный градостроительный центр Сахалинской области», Южно-Сахалинск:
«О концепции Оперного театра нам рассказала Гуейлинг Джанг — представительница Пекинского проектного института, которая лично знакома с Захой Хадид. Архитектурная идея объекта олицетворяет китайскую концепцию "Инь и Ян". Это проявляется в гармоничном сочетании объемов и окружающей среды: основной и малый залы, которые обычно сравнивают с двумя камешками гальки, окружены потоками воды и воздуха. В интерьере рисунок, стыки паркета и потолочных акустических панелей расположены в направлении реки, напоминая о связи с водой — источнике жизни и плодородия.
Зданию уже 14 лет, все его помещения сдают в аренду, что подчеркивает экономическую жизнеспособность объекта. Однако театр, очевидно, "устал": не имеет своей постоянной труппы, что создает ощущение сосуда без содержимого. Из-за этого ритейл захватывает каждый свободный метр. Выходит, что, Оперный театр Гуанчжоу — это не только архитектурный шедевр, но и пример выживания искусства за счет экономики».
Парк водно-болотных угодий Daguan в районе Тяньхэ
Екатерина Габбасова
Начальник отдела проектирования МКУ «Центр городского дизайна», Уфа:
«Парк возле водохранилища Синьтан реализован по проекту китайского бюро Turenscape, что основатель которого Юй Кунцзянь придумал концепцию "город-губка". Удивителен проект не только самим каскадным устройством озер без применения какой-либо механизации, но и инженерной продуманностью дна с лунками для оседания химических примесей, тактичным устройством троп и восстановлением флоры.
За время существования проекта удалось не только реанимировать рост редких деревьев и трав на некогда пустынной территории, но и восстановить популяцию птиц. Посетитель парка чувствует: бережное отношение к природе — часть культуры Китая, и что одновременно с развитием городской структуры можно сохранить потрясающие зеленые уголки шумного мегаполиса».
Комплекс Infinitus Plaza
«Комплекс возвели в 2021 году по заказу крупной пищевой компании Lee Kum Kee. Проект выполнило бюро Zaha Hadid Architects. В строительстве использовали более 25 тысяч тонн переработанных материалов, инновационные методы и разработки. Например, технологичная мембранная кровля реагирует на высокие температуры и самоохлаждается за счет распыления холодной воды. На крыше разбит зеленый сад и проложена беговая дорожка. По договору, в течение нескольких лет заказчики и проектировщики несут обоюдную ответственность за затраты на обслуживание объекта.
Infinitus Plaza — это не просто офисный комплекс. Новое здание стало смысловым и событийным ядром спального района. Магазины, кафе и уютные зеленые общественные пространства привлекают жителей близлежащих домов. Офисные работники имеют право приводить с собой друзей и родственников, туристы идут на имя Захи Хадид. Потоки постоянно сменяют друг друга, заставляя территорию жить 24/7».
Центр культуры и искусств ЧунЯнТай
Юлия Гудкова
Сооснователь бюро «Тепло», преподаватель на кафедре основ проектирования и архитектурной графики Воронежского государственного технического университета, Воронеж:
«Культурный центр расположен рядом с 600-летней китайской деревней и имеет внушительную площадь. При этом он остается сомасштабным окружающей застройке. Объект заглублен относительно уровня земли, что позволяет не превышать высотность близлежащих построек. Здание состоит из 10 секций. Все блоки связаны переходами, а между ними расположены внутренние дворики. Внутри — библиотека, кафе, выставочные пространства, зрительный зал.
Одна из особенностей объекта — водный ландшафт. Центр находится на месте бывшего пруда. Воду мы видим в отдельных частях по внешнему периметру здания, во внутренних двориках и даже на крышах корпусов, где были устроены водоемы с лотосами».
Детская площадка Red Dunes Playtopia
Александр Мирошник
Первый заместитель директора АНО «ЦРТ» Амурской области, Благовещенск:
«Площадка Red Dunes Playtopia выполнена по проекту Xisui Design и расположена в закрытом жилом комплексе. Создавая это необычное пространство, архитекторы вдохновлялись видами Красной планеты. Ключевой особенностью является параметрическое проектирование. Все формы этой удивительной конструкции созданы алгоритмом, что позволило не только эффективно организовать естественный дренаж, но и предусмотреть разнообразие сложностей для детей разных возрастов. Угол наклона участков позволяет малышам карабкаться наверх, развивая ловкость и координацию. Кроме того, авторам проекта удалось сэкономить до 70% материала по сравнению с традиционными конструкциями на бетонных опорах.
Площадка радует глаз приятными оттенками и напоминает карту высот: тренажеры, лазалки, открытая вода, батуты. Единственное, чего нет — это качелей, но таким было пожелание заказчика. Даже в 40-градусную жару дети с удовольствием могут играть на площадке: от палящего солнца спасают зелень и тенистые зоны».
