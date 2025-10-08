Проекты Захи Хадид и культурный центр в бывших зданиях зернохранилища: зачем ехать в Гуанчжоу в Китае

Виза

С 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года у России с Китаем действует безвизовый режим при посещении страны до 30 дней. Для поездки необходим только загранпаспорт.

Как доехать

Из Москвы до Гуанчжоу есть прямые авиарейсы. Время в полете — 9 часов 20 минут. Стоимость билетов — от 41 551 рубля.