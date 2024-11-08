Город-губка: как Китай борется с наводнениями и поможет ли концепция Петербургу? В Казани уже есть первый российский кейс!

Ландшафтный архитектор, основатель бюро Turenscape Юй Кунцзянь придумал «город-губку». Концепция позволяет предотвращать затопление жилых кварталов и собирать очищенную дождевую воду, используя ее для нужд жителей. К 2030 году 70% китайских городов планируют реализовать эту программу. Собака.ru поговорила с экологом, выпускницей программы Архитекторы.рф Дарьей Ерошенковой о преимуществах и недостатках «города-губки», первом удачном российском кейсе в Казани и возможно ли реализовать эту концепцию в Петербурге.
Что такое «город-губка»?
Это метод городского планирования, который подразумевает создание в центрах мегаполиса зеленых зон. «Ливневую канализацию дополняют и заменяют парками, дождевыми садами, водно-болотными угодьями. Даже твердые покрытия дорог и тротуаров делают проницаемыми», — уточняет городской эколог, выпускница программы Архитекторы.рф Дарья Ерошенкова. Все эти решения позволяют предотвращать затопление жилых кварталов и собирать очищенную дождевую воду, используя ее для нужд города. Концепцию предложил китайский ландшафтный архитектор, основатель бюро Turenscape Юй Кунцзянь.
«Основная цель — смягчение экстремальных погодных условий и предотвращение связанных с ними стихийных бедствий. Зеленые территории впитывают и очищают дождевую воду, задерживая ее. Так период паводков растягивается и наводнения теряют разрушительную силу», — объясняет Дарья Ерошенкова.
«Основной же недостаток концепции — колоссальные затраты на создание работающей зеленой инфраструктуры. Высока как стоимость земли, выведенной из городского оборота ради парков, так и цена взрослого дерева по сравнению с юным саженцем. Однако затраты покрываются сполна полезными свойствами озеленения, которое улучшает микроклимат, качество воздуха, физическое и ментальное здоровье горожан. А взрослые деревья справляются с этой задачей в разы лучше маленьких», — рассказывает Дарья Ерошенкова.
Опыт Китая
Китай довольно часто подвержен наводнениями — в 2012 году в Пекине произошло самое крупное за 60 лет. Что, вероятно, убедило властей рассмотреть концепцию «город-губка» всерьез. В 2015 году власти запустили пилотные проекты на защиту от паводков, сбор и повторное использование 70% дождевой воды в 30 городах. Для снижения риска наводнений и улучшения качества поверхностных вод рекомендовали использовать естественный дренаж везде, где это возможно. Так Китай стал первой в мире страной, кто внедрил концепцию «город-губка» в градостроительную политику. Эксперты полагают, что «города-губки» выдерживают не более 200 миллиметров (7,9 дюйма) осадков в день. Пока реализовано около 10%, но к 2030 году 70% китайских городов планируют реализовать эту программу, уточняет Дарья Ерошенкова.
«Цели концепции расширяются с каждым годом: кроме сохранения воды, Китай планирует экологическое развитие городов и смягчение всех последствий изменения климата. Есть также исследования об эффективности очистки вод с помощью растений. Например, в парке Хоутан в Шанхае, благоустроенном на месте промышленных территорий к Экспо-2010, вода из реки Хуанпу протекает через водоемы с растениями и очищается на три класса (от опасной до приемлемой для полива). Все эти мероприятия — это дополнение к инженерной защите городов. Однако зеленая инфраструктура снижает нагрузку на нее и во многих случаях экономически себя оправдывает», — отмечает эксперт.
Пытались ли применить концепцию «город-губка» в России?
«У нас концепция города-губки имеет большую популярность в узких кругах архитекторов и урбанистов. Однако нет государственной политики, направленной на решения природными способами проблем затоплений или загрязнений вод», — подчеркивает Дарья Ерошенкова. При этом Россию регулярно охватывают разрушительные половодья и паводки — только за апрель 2024 года в России были подтоплены более 15 тысяч жилых домов и более 29 тысяч приусадебных участков в 33 регионах, эвакуированы свыше 18 тысяч человек.
Тем не менее есть один уникальный пример «города-губки» в Казани. Это набережная с фитоочистными сооружениями на озере Нижний Кабан. Авторами проекта стало то самое китайское бюро Turenscape, что придумало «город-губку». «Озеро расположено в центре города и долгое время находилось в сердце промышленного района, подвергаясь загрязнениям долгие годы. Во время благоустройства на набережной соорудили очистные сооружения, где вода очищается с помощью растений, естественных для озера — камыша, дербенника, аира, ирисов. Фитоочистные сооружения расположены на нескольких ярусах, вода в сооружения подается по 15-метровому каналу и возвращается в Кабан очищенной», — объясняет Дарья Ерошенкова.
«Специалисты расходятся в мнении, насколько такая небольшая степень очистки эффективна в высокоурбанизированной среде. Однако проект познакомил нашу страну с зеленой инфраструктурой и стал примером для вдохновения отечественных архитекторов. Со времен благоустройства набережной в Казани не появилось настолько же крупных российских проектов зеленой инфраструктуры. В основном такие локальные проекты реализуют девелоперы в качестве рекламы или публичного блага. Например, восстанавливают озеро, или создают дождевой сад, где скапливаются осадки в периоды ливней. Фитоочистка земель и вод с каждым днем совершенствуется, в том числе в нашей стране, поэтому есть много предпосылок для применения таких технологий в благоустройстве в будущем», — считает эксперт.
Может ли Петербург стать «городом-губкой»?
Эколог, выпускница программы Архитекторы.рф:
«Петербург известен гранитными набережными Невы. В ближайший век их точно не заменят на природные. Не так популярны тростниковые болота в устье речки Красненькой или в Стрельне, которые работают по тому же принципу, что и дорогие парки в Китае, только еще эффективнее, прямо сейчас и бесплатно. Изменение климата ведет к повышению уровня моря. Разворот города к заливу, строительство на намыве на фоне этих изменений может привести к возвращению наводнений в жизнь горожан. Люди не очень любят болота, но это исконная петербургская природа, а также самый эффективный помощник в борьбе с последствиями изменения климата и урбанизации. Если сохранить эти заболоченные участки, они помогут адаптироваться и смягчить наступление воды.
Кроме Невы, в Петербурге много других рек и озер. Прямо сейчас застраивают берега реки Охты и других, поменьше. Пусть для них нехарактерны проблемы подтоплений, они все равно могут быть благоустроены согласно принципам зеленой инфраструктуры».
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