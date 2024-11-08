Город-губка: как Китай борется с наводнениями и поможет ли концепция Петербургу? В Казани уже есть первый российский кейс!

Что такое «город-губка»?

Это метод городского планирования, который подразумевает создание в центрах мегаполиса зеленых зон. «Ливневую канализацию дополняют и заменяют парками, дождевыми садами, водно-болотными угодьями. Даже твердые покрытия дорог и тротуаров делают проницаемыми», — уточняет городской эколог, выпускница программы Архитекторы.рф Дарья Ерошенкова. Все эти решения позволяют предотвращать затопление жилых кварталов и собирать очищенную дождевую воду, используя ее для нужд города. Концепцию предложил китайский ландшафтный архитектор, основатель бюро Turenscape Юй Кунцзянь.

«Основная цель — смягчение экстремальных погодных условий и предотвращение связанных с ними стихийных бедствий. Зеленые территории впитывают и очищают дождевую воду, задерживая ее. Так период паводков растягивается и наводнения теряют разрушительную силу», — объясняет Дарья Ерошенкова.

«Основной же недостаток концепции — колоссальные затраты на создание работающей зеленой инфраструктуры. Высока как стоимость земли, выведенной из городского оборота ради парков, так и цена взрослого дерева по сравнению с юным саженцем. Однако затраты покрываются сполна полезными свойствами озеленения, которое улучшает микроклимат, качество воздуха, физическое и ментальное здоровье горожан. А взрослые деревья справляются с этой задачей в разы лучше маленьких», — рассказывает Дарья Ерошенкова.