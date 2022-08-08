Личный опыт: как я за 25 часов на велосипеде доехал из Петербурга в Москву

Петербуржец Никита Маска смог всего за сутки добраться на велосипеде из Петербурга в Москву. Рассказываем о том, почему он решился на такое путешествие, как боролся в дороге со сном, что было самым сложным в пути и каким образом ему все же удалось преодолеть 700 километров всего за 25 часов.
О себе
Я приехал в Петербург из Петрозаводска, вскоре после этого начал кататься на велосипеде. С того момента прошло уже восемь лет.
Раньше я работал менеджером в ресторане и параллельно катался, совмещал, так сказать, необходимое с приятным. Теперь я уже профессионально связан с любимым делом: занимаюсь настройкой посадки для спортсменов и простых велосипедистов, веду свой YouTube-канал про велогонки. Так что вся моя жизнь теперь крутится вокруг велосипедов.
Об идее поездки
Во время учебы в Питере я постоянно мотался в родной город разными способами и часто брал с собой велосипед, чтобы покататься там. В один момент мне пришла мысль, а почему просто не доехать Петрозаводска на велосипеде? Этот план я вынашивал долго, постоянно откладывал, находились другие дела — я все же не особо спортсмен. Но сама идея меня не оставляла.
И вот два года назад, в 2020 году, я решился и поехал. Это было 430 километров на фиксе (велосипед без тормозов). Я проехал без сна, без ночевок, и тогда это заняло у меня восемнадцать с половиной часов. Я финишировал в Петрозаводске и когда подъезжал к городу около часа ночи понял, что мой предел еще не достигнут. Практически в тот же момент я подумал, что можно было бы бахнуть и побольше километров. Ну а куда ехать, если побольше? На ум приходит только один маршрут с адекватной, прямой трассой: Петербург — Москва.
О подготовке
Проехать я собирался еще в прошлом году, но буквально за два дня до старта я заболел коронавирусом и две недели провалялся с температурой под 40 градусов. Вся набранная слезами и потом форма ушла в никуда — готовиться нужно было заново. Поскольку для поездки лучше всего подходит конец июня — июль, когда продолжительность светового дня максимальна, на мечте проехать в том году пришлось поставить крест.
Болел я тяжело, но восстановился довольно быстро. Уже через пару недель после выписки я участвовал в велогонке. Выступил неплохо, хотя осадок от болезни чувствовался. Избавится от него удалось месяца через полтора.
В этом же году все сложилось отлично. Готовится я начал за три месяца — это были длинные монотонные тренировки за городом, я адаптировал свой организм, чтобы он работал на определенном пульсе, следил за кучей показателей на своем велокомпьютере. Постоянно все анализировал и постепенно наращивал нагрузку. В итоге мне удалось набрать отличную форму.
О поездке
Стартовал я рано утром 24 июня с Боровой улицы, выехал на Витебский проспект, а с него на Московский. После этого на моем пути не было практически ни одного поворота. Перед стартом я всем говорил, что хочу проехать за 32 часа, хотя в голове держал немного другую цифру — 30 часов.
Я выехал один, никакой машины сопровождения или команды поддержки со мной не было. При себе у меня были только питательные батончики, небольшой запас воды, крем от натирания и пакет с порошком изотоника (смесь питательных веществ для поддержки организма).
В дороге я не спал, но периодически останавливался. Каждые три-четыре часа заезжал в придорожный магазин купить мороженку, пополнял запас воды. Каждые пять-шесть часов заскакивал куда-то покушать поплотнее: пообедать, поужинать.
О трудностях
За первые 11 часов я проехал половину дистанции — скажу честно, это было очень хорошо. Даже профессиональным спортсменам не всегда удается проехать 350 километров быстрее. Я решил, что смогу и дальше ехать в таком темпе, что чуть не стало роковой ошибкой. Уже в районе 420-го километра у меня случился кризис: начало сводить ноги, куда-то пропали все силы. Я остановился, перекусил, запустил трансляцию в соцсетях, поболтал с друзьями. Когда я снова сел на велосипед я снова был полон сил, может быть, конечно, подействовала еда, но я ставлю на влияние друзей.
Большую часть времени на дороге было спокойно, даже фуры меня объезжали, перестраиваясь в соседний ряд. Но под Тверью, в районе 500-го километра пришлось понервничать. Это была полночь — солнца не было, становилось темно, а меня как раз начал догонять поток машин, выехавший из Петербурга после конца рабочего дня. Но, к счастью, серьезных проблем не возникло.
Часов через 14 у меня сели наушники, в какой-то момент начинало клонить в сон. Это случалось после остановок на перекус. Пока ты едешь, поддерживаешь определенный пульс, проблем нет, но стоит остановиться начинаешь клевать носом. Однако как только садишься обратно на велосипед, начинаешь двигаться, даешь небольшое ускорение, как бодрость возвращается. В принципе каждый человек может продержаться 25 часов без сна.
Самым сложным были последние 100 километров, на подъездах к Москве. Там много горок, а велосипед у меня без тормозов и без свободного хода. Что это значит? Тебе надо крутить педали как в подъем, так и при съезде с горки. Это выбивало последние силы, которых и так уже не было. В тот момент остановилось все, даже пищеварение: я не мог есть, не мог пить, ехал буквально на морально-волевых. Поэтому запланированный финиш в Крылатском, мекке велосипедного спорта Москвы, не состоялся. Финишировал я у квартиры своего друга, где поел и лег спать. На дорогу ушло 25 часов.
О новых целях
Все это было сделано, чтобы понять свой предел, на что я способен. Пока могу сказать, что 700 км это как раз мой предел. Хотя в следующем году я могу решить иначе, но пока каких-то новых больших целей у меня нет. Возможно, просто слишком мало времени прошло с этой поездки.
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