Личный опыт: как я за 25 часов на велосипеде доехал из Петербурга в Москву

О трудностях

За первые 11 часов я проехал половину дистанции — скажу честно, это было очень хорошо. Даже профессиональным спортсменам не всегда удается проехать 350 километров быстрее. Я решил, что смогу и дальше ехать в таком темпе, что чуть не стало роковой ошибкой. Уже в районе 420-го километра у меня случился кризис: начало сводить ноги, куда-то пропали все силы. Я остановился, перекусил, запустил трансляцию в соцсетях, поболтал с друзьями. Когда я снова сел на велосипед я снова был полон сил, может быть, конечно, подействовала еда, но я ставлю на влияние друзей.

Большую часть времени на дороге было спокойно, даже фуры меня объезжали, перестраиваясь в соседний ряд. Но под Тверью, в районе 500-го километра пришлось понервничать. Это была полночь — солнца не было, становилось темно, а меня как раз начал догонять поток машин, выехавший из Петербурга после конца рабочего дня. Но, к счастью, серьезных проблем не возникло.

Часов через 14 у меня сели наушники, в какой-то момент начинало клонить в сон. Это случалось после остановок на перекус. Пока ты едешь, поддерживаешь определенный пульс, проблем нет, но стоит остановиться начинаешь клевать носом. Однако как только садишься обратно на велосипед, начинаешь двигаться, даешь небольшое ускорение, как бодрость возвращается. В принципе каждый человек может продержаться 25 часов без сна.

Самым сложным были последние 100 километров, на подъездах к Москве. Там много горок, а велосипед у меня без тормозов и без свободного хода. Что это значит? Тебе надо крутить педали как в подъем, так и при съезде с горки. Это выбивало последние силы, которых и так уже не было. В тот момент остановилось все, даже пищеварение: я не мог есть, не мог пить, ехал буквально на морально-волевых. Поэтому запланированный финиш в Крылатском, мекке велосипедного спорта Москвы, не состоялся. Финишировал я у квартиры своего друга, где поел и лег спать. На дорогу ушло 25 часов.