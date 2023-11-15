Семь отелей и баз отдыха недалеко от Петербурга: от замка в Павловске до минималистичных домов

Пожить в восстановленном бастионе императора Павла I или в отеле по проекту бюро Rhizome, вдохновленном северной архитектурой (в этом году стал фаворитом премий АрхиWOOD, Архитектон и G8 Creative Awards!): «Собака.ru» выбрала семь отелей недалеко от Петербурга на любой вкус и кошелек: с акцентом на карельскую кухню, баней и бассейнами.
Замок Бип
Павловск, Мариинская 4
Стоимость: от 12 000 — 18 000 рублей
Бастион императора Павла I построен в 1795-1797 годах по проекту архитектора Винченцо Бренной на месте небольшого дворца «Мариенталь». Замок представлял из себя двухэтажный корпус с внутренним двором и двумя башнями. За все время в нем были военный гарнизон, училища, лазарет, канцелярии, в советское время — детдом, военкомат и разные склады. После пожара 1944 года от него остались лишь руины.
Восстановить Бип решился предприниматель Сергей Гутцайт. В 2011 году, после 9 лет реставрации, Сергей Эдидович открыл в нем бутик-отель с 22 номерами четырех ценовых категорий (в башне тоже можно жить!). Есть огород, откуда овощи и травы идут прямиком на кухню ресторана при отеле. В нем подают овощные котлеты с грибным соусом, дичь и конфеты на антикварной посуде. Настоящими гастрономическими достопримечательностями являются печь, воссозданная по архивным чертежам, и винный погреб.
Рядом с отелем расположен музеи-заповедники «Павловск» и «Царское Село», а также Мариентальский парк.
Б.О.Р. 812
п. Солнечное, Приморское ш., д. 385, лит. А
Стоимость: от 23 500 рублей
Большая ухоженная территория, аромат хвойных деревьев: бутик-отель расположен в 10 минутах пешком от Финского залива. Это 22 комфортабельных номера с отсылками к северному модерну, есть люксы с ванной и собственной террасой. В оформлении использованы натуральные материалы. За дополнительную плату можно сходить в баню, которой славится загородный клуб: с трехуровневой печкой, бочка с многоярусной парной и видовой террасой на крыше, а также дом, стилизованный под рыбацкую избу. Пармейстеры прогреют все тело, вернут тонус уставшим мышцам контрастным обливанием и сделают массаж пихтовым лапником, а идеальным завершением парения станет отдых в теплом одеяле на стоге сена с чашкой травяного чая.
Есть панорамный ресторан с винотекой. Подают чилийский сибас, котлеты из дикого марала, морепродукты, а на закуску — рыбу собственного посола. Завтрак — шведская линия. Вечером можно посидеть у очага с огнем в уличных креслах, сыграть на гитаре, попросить шахматы, нарды или игральные карты. Рядом расположен музей-усадьба имени Ильи Репина «Пенаты».
Золотой ручей
Заречная дорога, 19
Стоимость: от 13 234 рублей
Загородный комплекс премиум класса в Сестрорецке: 14 комфортабельных номеров с завтраком и посещением акваклуба с хаммамом и джакузи. Работает двухуровневый ресторан «Gostь» с панорамной верандой — готовят преимущественно блюда европейской кухни, отдавая предпочтение фермерским продуктам. В меню — бефстроганов с пюре, палтус с овощами и тайским соусом, тартар из лосося с чипсами из водорослей, ганаш из белого шоколада с лесными ягодами. Также есть кафе Organica с салатами из фермерских овощей, поке и пиццей.
Банный комплекс на берегу Ладожского озера в отеле «Дача Винтера»
Дача Винтера
п. Тарулинна, 19
Стоимость: от 10 200 рублей
Парк-отель создан в историческом месте — в начале XX века здесь построили дачу для хирурга и общественного деятеля доктора Густава Винтера по проекту финского архитектора Элиэля Сааринена (дом сохранился и работает как музей!). Гостиница решена в скандинавском стиле. Есть двухэтажные апартаменты и коттеджи. Работает панорамный ресторан «Густав Винтер» с акцентом на карельскую кухню: уха на сливках с красной икрой, моховики, валаамские сыры, сугудай из ладожской рыбы, котлеты из налима, калитки и сканцы. На территории расположен банный комплекс с открытой террасой: панорамные сауны, хаммам, массажный кабинет, всесезонный джакузи.
Лес и гора
д. Новожилово, Новодеревенская-2, 1
Стоимость: от 7000 рублей
В часе езды от центра города, прямо напротив курорта «Игора» расположена база отдыха. На территории всего два дома с панорамными окнами с видом на карельский лес. Оба оснащены собственной кухней, душевой и туалетом, теплыми полами, а также очистителем воздуха с фильтрацией от пыли и аллергенов. Есть собственные крытые террасы, костровые зоны с кострищем и креслами, мангал с навесом. Можно арендовать русскую баню на дровах с панорамными окнами, террасой и зоной для гриля. Приехать на отдых сюда можно с животными без доплат.
Игора. Времена года
Приозерский район, п. Платформа 69-й км, Всесезонная улица, 1
Стоимость: от 5900 рублей
Загородный отель в Приозерском районе Ленобласти с панорамными окнами и террасой в каждом номере — проект бюро Rhizome получил сразу три престижных премии АрхиWOOD, Архитектона и G8 Creative Awards. Архитекторы искривили планировки корпусов и расположили их так, чтобы из каждой комнаты был виден лес. Авторы проекта применили в концепции свое коронное решение: комплекс собрали модулей с конструктивом из клееной древесины. За счет чего отель возвели всего за 9 месяцев. На территории есть 100 номеров стандартных и студий с кухней, а также лобби-бар. В пяти минутах на автомобиле находится курорт «Игора», автодром «Игора Драйв», ресторан «Фаворит».
Лесная Рапсодия
Ленобласть, Выборгский район, п. Ильичево, Линтульская аллея, 3В, Южный берег озера Большое Симагинское
Стоимость: от 5140 рублей
Гостиница находится в сосновом бору на берегу озера. Подойдет, скорее, для семейного отдыха с детьми. Есть много вариантов размещения: коттеджи от 2 до 6 гостей, стандартные и люксовые номера. Заселяют только с собаками до пяти килограмм. Спа-кабинет, закрытый бассейн с панорамными окнами, тренажерный зал, финская сауна — заскучать сложно. Завтрак — шведский стол.
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