Семь отелей и баз отдыха недалеко от Петербурга: от замка в Павловске до минималистичных домов

Замок Бип

Павловск, Мариинская 4

Стоимость: от 12 000 — 18 000 рублей

Бастион императора Павла I построен в 1795-1797 годах по проекту архитектора Винченцо Бренной на месте небольшого дворца «Мариенталь». Замок представлял из себя двухэтажный корпус с внутренним двором и двумя башнями. За все время в нем были военный гарнизон, училища, лазарет, канцелярии, в советское время — детдом, военкомат и разные склады. После пожара 1944 года от него остались лишь руины.

Восстановить Бип решился предприниматель Сергей Гутцайт. В 2011 году, после 9 лет реставрации, Сергей Эдидович открыл в нем бутик-отель с 22 номерами четырех ценовых категорий (в башне тоже можно жить!). Есть огород, откуда овощи и травы идут прямиком на кухню ресторана при отеле. В нем подают овощные котлеты с грибным соусом, дичь и конфеты на антикварной посуде. Настоящими гастрономическими достопримечательностями являются печь, воссозданная по архивным чертежам, и винный погреб.

Рядом с отелем расположен музеи-заповедники «Павловск» и «Царское Село», а также Мариентальский парк.