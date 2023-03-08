5 гастрономических бань в Петербурге и за городом

«Пар костей не ломит», «Всяк несет уста, где вода чиста» и другие банные поговорки вспоминает гастрономический редактор «Собака.ru» Дарья Павлюкевич в поисках еды среди веников, ковшей и черпаков. Идите вы в баню!
«Камыши»
Общественная баня будущего открылась в деревне Энколово у реки Охта. Здесь пропагандируют ароматный пар, мойку тела вениками и парение с покрытой холодными ветками головой (во время персональных процедур можно быть нагими!). Сходите в чайную, освойте лежаки с панорамными окнами и видом на заснеженные деревья, утолите голод бульоном или хумусом — пока в кафе, но в феврале там появится полноценный ресторан. Аттеншн! Алкоголь полностью под запретом.
Энколово, Хуторская ул., 3
Ziwa Spa в загородном клубе We Lodge
Медное озеро превратилось в пантеон великого и расслабляющего досуга. К бару Roots и ресторану Hvoy добавили спа — передвигаться между точками можно на санях! Принять решение нужно лишь однажды — какой из четырех программ отдаться полностью. Тут тебе и обтирание льдом с травами, и водорослевое обертывание со звуковой медитацией, но самое главное — парение и холодное дыхание пихтой. В перерывах отправляйтесь на улицу рождаться заново в горячей купели, парящей над водной гладью.
Медное озеро
«Дзен» в «Охта Парке»
Комплекс с абсолютно невероятной мизансценой! Бани среди леса на разный лад: в одной, с вырезанной из речного камня ванной, много дерева и зелени, вторая — аллюзия на бани ацтеков, а стены другой слеплены из глины и сена. Если тибетский виброакустический массаж поющими чашами вам покажется тоскливым, выбирайте молодильный чан, подогреваемый живым пламенем огня. Проголодавшимся можно заказать снеки и квас прямо в спа, а сильно голодным — пройтись до ресторанов, расположенных на территории парка.
Мистолово, ул. Людмилы Кедриной
«Фонарные бани»
Старейшие общественные бани Петербурга (152 года!) после масштабной реставрации в 2021 году переживают новую эру. Ни намека на старорежимность при сохранении исторического изразцового камина и бронзового маскарона в мужском классе и мебели во вкусе времен Людовика XVI в женском. Недавно на свое место вернули буфет, располагавшийся во входной зоне с XIX века. По четвергам проводят чаепития с самоваром, делают настойки собственной рецептуры, а борщ и вареных раков теперь можно заказать не только в свою комнату отдыха.
Фонарный пер., 1
«Б.О.Р. 812»
Загородная резиденция, в которой закольцовано все, что мы любим: восемь бань, отель и ресторан (пробовать зеленые персики в трюфельном масле). Хочешь по-черному — сделают, а если по душе чувственный акт, то зовите пармейстеров. Они в четыре руки вас бережно отхлещут вениками, затянут синхронно песню, льдом оботрут, а после помогут землю под ногами удержать — укутают в простынь и уложат на кровать-качель.
Приморское ш., 385
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