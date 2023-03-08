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Что Где Есть

5 гастрономических бань в Петербурге и за городом

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«Пар костей не ломит», «Всяк несет уста, где вода чиста» и другие банные поговорки вспоминает гастрономический редактор «Собака.ru» Дарья Павлюкевич в поисках еды среди веников, ковшей и черпаков. Идите вы в баню!

«Камыши»

Общественная баня будущего открылась в деревне Энколово у реки Охта. Здесь пропагандируют ароматный пар, мойку тела вениками и парение с покрытой холодными ветками головой (во время персональных процедур можно быть нагими!). Сходите в чайную, освойте лежаки с панорамными окнами и видом на заснеженные деревья, утолите голод бульоном или хумусом — пока в кафе, но в феврале там появится полноценный ресторан. Аттеншн! Алкоголь полностью под запретом.

Энколово, Хуторская ул., 3

Ziwa Spa в загородном клубе We Lodge

Медное озеро превратилось в пантеон великого и расслабляющего досуга. К бару Roots и ресторану Hvoy добавили спа — передвигаться между точками можно на санях! Принять решение нужно лишь однажды — какой из четырех программ отдаться полностью. Тут тебе и обтирание льдом с травами, и водорослевое обертывание со звуковой медитацией, но самое главное — парение и холодное дыхание пихтой. В перерывах отправляйтесь на улицу рождаться заново в горячей купели, парящей над водной гладью.

Медное озеро

«Дзен» в «Охта Парке»

Комплекс с абсолютно невероятной мизансценой! Бани среди леса на разный лад: в одной, с вырезанной из речного камня ванной, много дерева и зелени, вторая — аллюзия на бани ацтеков, а стены другой слеплены из глины и сена. Если тибетский виброакустический массаж поющими чашами вам покажется тоскливым, выбирайте молодильный чан, подогреваемый живым пламенем огня. Проголодавшимся можно заказать снеки и квас прямо в спа, а сильно голодным — пройтись до ресторанов, расположенных на территории парка.

Мистолово, ул. Людмилы Кедриной

«Фонарные бани»

Старейшие общественные бани Петербурга (152 года!) после масштабной реставрации в 2021 году переживают новую эру. Ни намека на старорежимность при сохранении исторического изразцового камина и бронзового маскарона в мужском классе и мебели во вкусе времен Людовика XVI в женском. Недавно на свое место вернули буфет, располагавшийся во входной зоне с XIX века. По четвергам проводят чаепития с самоваром, делают настойки собственной рецептуры, а борщ и вареных раков теперь можно заказать не только в свою комнату отдыха.

Фонарный пер., 1

«Б.О.Р. 812»

Мозговые косточки 

Загородная резиденция, в которой закольцовано все, что мы любим: восемь бань, отель и ресторан (пробовать зеленые персики в трюфельном масле). Хочешь по-черному — сделают, а если по душе чувственный акт, то зовите пармейстеров. Они в четыре руки вас бережно отхлещут вениками, затянут синхронно песню, льдом оботрут, а после помогут землю под ногами удержать — укутают в простынь и уложат на кровать-качель.

Приморское ш., 385

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Материал из номера:
Февраль

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