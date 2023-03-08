5 гастрономических бань в Петербурге и за городом

Старейшие общественные бани Петербурга (152 года!) после масштабной реставрации в 2021 году переживают новую эру. Ни намека на старорежимность при сохранении исторического изразцового камина и бронзового маскарона в мужском классе и мебели во вкусе времен Людовика XVI в женском. Недавно на свое место вернули буфет, располагавшийся во входной зоне с XIX века. По четвергам проводят чаепития с самоваром, делают настойки собственной рецептуры, а борщ и вареных раков теперь можно заказать не только в свою комнату отдыха.

Фонарный пер., 1