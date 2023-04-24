Финляндия изменила правила въезда автомобилей из России

Раньше «Зеленую карту» можно было купить на 15 дне и это обходилось в 35-40 евро, то сейчас меньше, чем на месяц полисы не продают. И стоимость их, соответственно, тоже выросла до 180 евро, говорится на сайте Финского центра автострахования.

Полис для грузовиков на месяц обойдется в 605 евро, для автобусов — 760 евро. Купить страховку можно на границах финская таможня, максимальный срок действия страховки — 1 год, продлить его можно в таможенных органах (Tulli) или Финском центре автострахования (Liikennevakuutuskeskus).

Приобрести страховой полис можно за наличные евро или расплатившись действительной в Финляндии банковской картой. Действовать в стране также будут пограничные страховки стран ЕС, в том числе приобретенные у латвийских и польских компаний. Финский полис также будут принимать во всех странах Европейской экономической зоны и Швейцарии.

Напомним, правительство Финляндии приняло решение ограничить въезд туристам из России по визам всех стран шенгенской зоны. Ограничения действуют с 30 сентября. Позже пограничники опубликовали разъяснения по поводу ограничений на границе для российских туристов и транзитников. Вот, когда и для кого они будут действовать.