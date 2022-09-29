Погранслужба Финляндии дала разъяснения по новым правилам въезда для россиян

Как отметили в ведомствах, границу Финляндии закроют в ночь на 30 сентября. Для российских туристов запретят въезд в саму страну, так и с целью транзита. Выполнение решения будет осуществляться в первую очередь на восточной границе, но оно затронет и россиян, которые приезжают в Финляндию через другие участки внешней границы.

Однако для ряда граждан сделают исключения. В этот список входят члены семей граждан Финляндии и других стран ЕС, граждане, въезжающие в страну для работы, деловые путешественники и персонал транспортной отрасли (моряки и люди, занятые в сфере логистики). Также к «специальным группам» относят тех, кто направляется в страну по учебным целям, кто приезжает на лечение, владельцев недвижимости и дипломатов.

«Другими особыми причинами могут быть, например, гуманитарные причины, веские личные причины, причины, связанные с наилучшими интересами ребёнка, или другие уважительные причины. Причины оцениваются в каждом конкретном случае во время пограничной проверки», — добавили в Погранслужбе.

Напомним, правительство Финляндии приняло решение ограничить въезд туристам из России по визам всех стран шенгенской зоны. Ограничение вступит в силу в ночь на пятницу, 30 сентября.