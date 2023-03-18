Россия и Иран отменили визы для туристических групп

Список российских туроператоров, которые будут формировать туристические группы, уже согласован, в него вошли 260 компаний. Перечень передали иранским властям. Это также позволит привлечь в два раза больше туристов из Ирана, чем до пандемии.

В 2022 году туристический поток между Россией и Ираном практически вернулся к допандемийным показателям, сообщил Решетников. По данным министерства, за прошедший год Иран посетили более 22 тыс. россиян, а в Россию приехали почти столько же иранцев — более 20 тыс.

Сегодня также стало известно, что Власти Ирана хотят запустить прямые рейсы в Петербург и Казань. «У нас сейчас есть 11 авиарейсов между Тегераном и Москвой. Скоро будут рейсы в Казань и в Санкт-Петербург», — заявил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

Туристы могут принести в казну Петербурга 400-500 млн рублей курортного сбора, Это около 0,04-0,05% доходов городского бюджета.

Россия планирует сделать безвизовый режим с 11 странами. В их числе ряд стран Азии, Африки и Северной Америки.