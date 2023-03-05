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Россия планирует сделать безвизовый режим с 11 странами

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В их числе ряд стран Азии, Африки и Северной Америки. О работе над межправительственными соглашениями в этой сфере рассказал замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

stockphoto mania/shutterstock

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки»,— сообщил чиновник. Он также добавил, что зависит не только от российской стороны. Так как процесс согласования договоров является «улицей с двусторонним движением».

В России изменятся шенгенские визы. Заявление на получение документа будет отправляться онлайн, а вместо наклейки в паспорте появится цифровой штрих-код. Изменения коснутся европейских стран, в том числе и России.

В России временно перестали выдавать загранпаспорта нового образца на 10 лет. В «Гознаке» объяснили это тем, что эта услуга стала пользоваться повышенным спросом у россиян, а чипов для паспортов перестало хватать.

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