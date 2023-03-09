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Путешествия

Туристы могут принести в казну Петербурга 400-500 млн рублей курортного сбора

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Это около 0,04-0,05% доходов городского бюджета, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

STEKLO / Shutterstock.com

«Мой прогноз по сумме собранных денег на 2023 год — 400-500 млн рублей. В то же время бюджет Санкт-Петербурга в 2023 году впервые превысит 1 трлн рублей. Сбор составит 0,04-0,05% доходов бюджета», — приводит ТАСС слова Ромашкина.

Эксперт считает, что введение курортного сбора не повлияет на турпоток, но есть вероятность, что это может привести к имиджевым потерям. Необходимость оплаты сбора затормаживает заселение в отель. Есть также опасение, что гостиницы будут в неравном положении с апартаментами, потому что последним взимать курортный сбор не нужно.

Напомним, курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа в качестве эксперимента. Взымать плату с туристов будут до 31 декабря 2024 года, но программу могут продлить. Сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице, отеле, хостеле и т.п.).

Ранее Владимир Путин в начале декабря 2022 года подписал закон, по которому Петербург включили в эксперимент по курортному сбору. Размер платежа устанавливают власти региона, но он не должен быть выше 100 рублей.

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