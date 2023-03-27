Каким будет очередной туристический сезон в Петербурге? Изменятся ли цены на туры? Ждать ли полных гостиниц?

В середине марта стало известно, что электронные визы для иностранных путешественников могут заработать в России уже в этом году. Также в департаменте развития туризма Минэкономразвития анонсировали специальную «Карту туриста», для того чтобы граждане других стран при поездках в Россию могли спокойно расплачиваться, бронировать билеты и отели, несмотря на уход из РФ MasterCard и Visa. Повысят ли эти меры поток иностранных гостей в Петербург? Каким в целом ожидается туристический сезон в городе? И стоит ли уже сейчас бронировать билеты на лето? Спросили об этом представителей туристической индустрии
Каким будет туристический сезон 2023 в Петербурге?
Андрей Петенков, член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга: Можно сказать, что на туристическом рынке города идет оживление. Мы ожидаем, что грядущий сезон будет как минимум не хуже прошлого. То есть продолжится растущий тренд, который наметился в прошлом году. Однако это касается только российского сегмента.
По сравнению с 2022 годом, количество гостей из числа наших соотечественником может увеличиться на 15—20%. Может быть, по внутреннему туризму удастся даже выйти на уровень 2019 года. Однако пока не вернется интурист, аншлага в гостиницах ждать не стоит. Возможно, будет занято все в самом-самом центре города: на Невском и прилегающих улицах, но в остальном городе места, скорее всего, будут даже в высокий сезон.
Если говорить о том, какой турист приедет в город, то в Петербург обычно люди с доходами сильно ниже среднего не ехали. Билеты достаточно дорогие, особенно из таких регионов, как, к примеру, Хабаровск. Там самолет выходит в разы дороже, чем собственно проживание в городе. Возможно, в этом году будет чуть больше туристов с возможностями выше среднего, но не принципиально. Все же за обеспеченного туриста Петербург конкурирует с Азией, Латинской Америкой и все той же Европой.
Екатерина Шадская, директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе: Ожидания от сезона 2023 года на туристическом рынке Санкт-Петербурга достаточно сдержанные. С одной стороны, наблюдается рост числа прибытий наших соотечественников и особенно семейных туристов. В этом отношении прошлый год был прорывным, но и он позволил понять, что без восстановления иностранных турпотоков индустрия туризма Северной столицы вряд ли сможет вернуться на допандемийные показатели — как по количеству гостей, так и по доходности.
Все-таки иностранные туристы тратили за время пребывания в городе существенно большие деньги, чем россияне. Поэтому значительные прогнозы по сезону можно строить только исходя из динамики восстановления международного въездного туризма.
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга: В 2022 году город принял более 8 млн туристов, что почти на 33% выше показателя 2021 года. В то время как в среднем по России этот показатель оценивается на уровне 10%. По сравнению с допандемийным 2019 годом петербургский турпоток по количеству гостей в прошлом году восстановился на 77%.
Мы создаем условия для дальнейшего роста интереса к нашему городу. В зависимости от внешних факторов и эффективности действий участников индустрии туризма Северной столицы мы рассматриваем несколько сценариев развития событий. Минимальное количество гостей, необходимое для сохранения туристской инфраструктуры нашего города, составляет 5 млн человек. Базовым является объем турпотока не менее 7 млн гостей. Оптимальным для петербургского туризма мы считаем сценарий, при котором наш город посетит более 8 млн путешественников – это позволит уверенно сохранять и развивать кадровый потенциал и инфраструктуру отрасли.
Так, новогодние каникулы прошли для Петербурга под знаком культурно-познавательного и семейного туризма, при этом Северная столица вошла в топ-3 направлений туристского спроса. Недавние февральские и мартовские праздники также показали, что Петербург оказался в числе наиболее популярных отечественных направлений – в пиковые дни загрузка отелей города категории 3-5 звезд достигала 81%. По информации сервисов бронирования, Петербург вошел и в пятерку самых популярных направлений предстоящих летних путешествий у россиян. Как мы и рассчитывали, Северная столица становится центром семейного туризма, местом, куда российские семьи стремятся привезти своих детей, а также точкой притяжения для путешественников, которые уже рассматривают культурно-познавательную или событийную поездку в Петербург как непременную часть образа жизни.
Андрей Петенков
Член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга:
Санкт-Петербург сам по себе туристический бренд. Особенно это важно сейчас, когда зарубежные поездки для многих недоступны. Петербург оказывается в прямом смысле окном в Европу. Люди из Сибири, с Дальнего Востока едут в Петербург, поскольку для них недоступны другие европейские города. Здесь у многих россиян просто нет альтернатив.
Если ты не можешь сейчас поехать в Париж, то тебе дорога в Санкт-Петербург. Другое дело, что доходность у нашего населения не очень большая. Поэтому, если в допандемийное время люди отдыхали два раза в год — летом на юг, а в межсезонье в Петербург и Москву, то сейчас многие могут позволить себе поехать куда-то только один раз и многие выбирают пляж. Поэтому рост потока идет не так быстро, как хотелось бы.
Поможет ли введение электронных виз?
Андрей Петенков, член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга: По моим личным впечатлениям, даже несмотря на электронные визы, взрывного роста иностранных туристов в этом сезоне ждать не стоит.
Екатерина Шадская, директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе: Здесь, к сожалению, все непредсказуемо. Взять восстановление туристического обмена с Китаем. Хотя политическое решение было принято, но фактическое восстановление происходит совсем не так быстро, как хотелось бы. Это связано с необходимостью перезапуска системы оформления виз по групповым спискам. Другой важный фактор — доступность авиаперевозок.
Положительной новостью можно назвать готовность федеральных властей к запуску до конца текущего года электронных виз. Но в каком виде они будут работать и какие страны попадут в перечень, на данный момент неизвестно. Поэтому вряд ли в грядущем сезоне мы столкнемся с аншлагом на туристических объектах.
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга: Внедрение электронных виз будет способствовать увеличению числа иностранных туристов в Санкт-Петербурге. Положительный опыт применения этого инструмента мы увидели в допандемийном году. Сейчас на уровне федеральных органов власти и с учетом позитивного опыта регионов обсуждаем возможность возобновления действия электронных виз в новых условиях. В целом упрощение визовых формальностей при активной информационной кампании может дать увеличение въездного потока из соответствующих стран на 10-20%. После пандемии накоплен высокий отложенный спрос на путешествия, и такая мера в том числе может повернуть зарубежные турпотоки в сторону Петербурга.
Как изменятся цены на туристические услуги?
Екатерина Шадская, директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе: Стоимость туруслуг в Санкт-Петербурге если и растёт, то темпами, не превышающими общую инфляцию. Поэтому будем надеяться на дальнейший рост числа российских гостей. И надеемся, что иностранные туристы также начнут прибывать в наш город в том количестве, чтобы это стало для туристической отрасли заметным.
Андрей Петенков, член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга: Часть цен на услуги выросла достаточно заметно. К примеру, за последние три года из-за пандемии и последних событий достаточно сильно сократился парк туристического автотранспорта. Естественно, это не могло не вызвать дефицит и, как следствие, рост стоимости проката автобусов. Подорожали и гостиницы, которые на протяжении последних лет довольно сильно сдерживали рост цен.
Приведет ли это к росту цены туров? Сложный вопрос, смотря с чем сравнивать. Если с 2022 годом — то, наверное, не очень заметно, если с 2019 как с последним спокойным сезоном — то подорожание составило 30—40% в зависимости от сегмента. При этом на рентабельности туристического бизнеса это сказывается не очень сильно, все же в Петербурге очень большая конкуренция, поэтому бизнес не может себе позволить делать слишком большие наценки.
Растет ли привлекательность соседних регионов?
Екатерина Шадская, директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе: Касаемо других субъектов Северо-Западного Федерального округа следует сказать, что ситуация разнится от региона к региону. [Там] также наблюдается бум внутреннего туризма. Другое дело, что не всегда и не везде местная инфраструктура справляется с наплывом российских туристов.
Андрей Петенков, член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга: В целом участники туристического рынка стараются расширять географию, продвигая Ленинградскую область, Карелию. Для нас это выгодно. Если все группы в высокий сезон одновременно едут по одному маршруту Эрмитаж — Петропавловка — Петергоф, то начинаются сложности с очередями в музеи и прочие проблемы. Поэтому чем шире география, тем нам удобнее логистически, а зачастую и выгоднее по деньгам.
Однако пока прорыва в интересе к другим регионам мы не видим. Такого, какой был в Карелии в 2017—2019 годах или в Выборге в эпоху пандемии. Когда за несколько лет поток туристов вырос в разы. Однако процесс идет. Так, многие люди даже из Сибири заезжают в Рускеалу. Это, кстати, способствует возвратному туризму в Петербург. Люди хотят посмотреть не только классические достопримечательности, но и те, что расположены на некотором удалении от Петербурга. Не могу сказать, что это определяющий фактор, но немного помогает росту потока в город.
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
О сотрудничестве с другими региона:
Санкт-Петербург и Москва продолжают сотрудничество в рамках туристской программы «Два города – миллион впечатлений», которая предлагает путешественникам не выбирать между двумя крупнейшими туристскими столицами России, а совершить поездку в оба мегаполиса по единому маршруту. Вместе с Нижним Новгородом запущено комплексное предложение «От рассвета до заката»: можно увидеть рассвет в Москве, провести белые ночи в Петербурге и насладиться закатами в их символической столице – Нижнем Новгороде. В рамках проектов для путешественников разработаны и развиваются программы лояльности, составляются единые календари событий.
Санкт-Петербург выступает туристским и транспортным хабом, где начинаются и заканчиваются уникальные маршруты «Серебряного ожерелья России» – культурно-исторического проекта, объединяющего все 11 регионов Северо-запада России. В том числе благодаря этому наш город сможет развиваться как центр всесезонного и возвратного туризма. Культурно-познавательные поездки в Северную столицу, а затем далее – по сети интереснейших направлений Северо-Запада – представляют собой бесконечный конструктор путешествий.
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