Каким будет очередной туристический сезон в Петербурге? Изменятся ли цены на туры? Ждать ли полных гостиниц?

Каким будет туристический сезон 2023 в Петербурге?

Андрей Петенков, член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга: Можно сказать, что на туристическом рынке города идет оживление. Мы ожидаем, что грядущий сезон будет как минимум не хуже прошлого. То есть продолжится растущий тренд, который наметился в прошлом году. Однако это касается только российского сегмента.

По сравнению с 2022 годом, количество гостей из числа наших соотечественником может увеличиться на 15—20%. Может быть, по внутреннему туризму удастся даже выйти на уровень 2019 года. Однако пока не вернется интурист, аншлага в гостиницах ждать не стоит. Возможно, будет занято все в самом-самом центре города: на Невском и прилегающих улицах, но в остальном городе места, скорее всего, будут даже в высокий сезон.

Если говорить о том, какой турист приедет в город, то в Петербург обычно люди с доходами сильно ниже среднего не ехали. Билеты достаточно дорогие, особенно из таких регионов, как, к примеру, Хабаровск. Там самолет выходит в разы дороже, чем собственно проживание в городе. Возможно, в этом году будет чуть больше туристов с возможностями выше среднего, но не принципиально. Все же за обеспеченного туриста Петербург конкурирует с Азией, Латинской Америкой и все той же Европой.