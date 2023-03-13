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Путешествия

Петербург вошел в пятерку самых популярных направлений для летних путешествий у россиян

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Самым популярным форматом отпуска летом стали поездки по России. Около 21% опрошенных подтвердили свои планы. А самыми желанными направления стали: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Петербург.

Shutterstock.com

Такими данными опроса поделились в сервисе SuperJob. В нем поучаствовали 3 000 человек из всех округов страны. Из них 17% собираются провести летний отдых дома или на даче. И только 4% планируют путешествие за границу. Чаще всего назывались Турция и Тунис.

Среди людей до 34 лет в планах на летний отпуск называют поездки по стране и за рубеж (23 и 10% соответственно). Среди россиян старше 45 лет — сторонников отдыха на даче или в деревне около 20%. Опрошенные с зарплатой свыше 80 тысяч рублей в месяц хотят отправиться в путешествие по стране или за рубеж чаще тех, кто зарабатывает меньше (23 и 5% соответственно).

Напомним, курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа в качестве эксперимента. Взымать плату с туристов будут до 31 декабря 2024 года, но программу могут продлить. Сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице, отеле, хостеле и т.п.).Туристы могут принести в казну Петербурга 400-500 млн рублей курортного сбора. Это около 0,04-0,05% доходов городского бюджета, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

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