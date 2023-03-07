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Курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа в качестве эксперимента

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Взымать плату с туристов будут до 31 декабря 2024 года, но программу могут продлить. Сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице, отеле, хостеле и т.п.).

Shutterstock.com

Как сказано в проекте закона, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы, платить курортный сбор будут все люди, старше 18 лет, проживающие в отелях, гостиницах, хостелах и прочих объектах размещения более 24 часов.

Собирать плату будут у тех, кто остановился в официальных гостиницах, так и других жилых помещениях, пригодных для временного проживания. В документе также указано, что цель нововведения — «сохранение, восстановление и развитие курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге», говорится в документе.

Напомним, Владимир Путин в начале декабря 2022 года подписал закон, по которому Петербург включили в эксперимент по курортному сбору. Размер платежа устанавливают власти региона, но он не должен быть выше 100 рублей.

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