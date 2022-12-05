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В Петербурге разрешили собирать курортный сбор

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Президент Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента еще на два года, а в список регионов пополнил, где эта программа работает, Петербург. Теперь городские власти смогут на законных основаниях ввести подобный сбор.

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Как говорится в документе, в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях эксперимент с курортным сбором будет действовать до конца 2024 года. Помимо Петербурга в список внесли федеральную территорию «Сириус», на которой проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

Закон о курортном сборе приняли летом 2017 года, а работать он начал с 2018 года. Сейчас размер сбора не превышает 50 рублей в сутки. В Крыму пока введен мораторий на курортный сбор.

Напомним, в конце ноября в Госдуме одобрили введение курортного сбора в Петербурге. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении этот закон.

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