18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

В России временно перестанут выдавать загранпаспорта нового образца на 10 лет

Поделиться:

Со 2 февраля прекращается прием заявлений на выпуск документов. В «Гознаке» объяснили это тем, что эта услуга стала пользоваться повышенным спросом у россиян, а чипов для паспортов перестало хватать.

Shutterstock.com

За последнее время потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк загранпаспорта, существенно увеличилась. По этой причине производитель микросхем, АО «Микрон», перенастраивает оборудование и оптимизирует технологические процессы.

«Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», — сообщили в «Гознаке».

Те люди, которые успели подать заявление на получение загранпаспорта на 10 лет через портал, рекомендовали дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе. А если заявление подавали не через «Госуслуги», а, например, МФЦ, следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: