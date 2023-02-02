В России временно перестанут выдавать загранпаспорта нового образца на 10 лет

За последнее время потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк загранпаспорта, существенно увеличилась. По этой причине производитель микросхем, АО «Микрон», перенастраивает оборудование и оптимизирует технологические процессы.

«Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», — сообщили в «Гознаке».

Те люди, которые успели подать заявление на получение загранпаспорта на 10 лет через портал, рекомендовали дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе. А если заявление подавали не через «Госуслуги», а, например, МФЦ, следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.