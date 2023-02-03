В России изменятся шенгенские визы

Законопроект об инновациях поддержали депутаты Европарламента, пишет АТОР. В некоторых странах уже действует похожая процедура: прямо на сайте формируется анкета, оплачивается консульский сбор, а документы передаются в консульство.

Создатели проекта предлагают, что единая платформа ЕС будет автоматически определять, какая страна Шенгенской зоны подходит для заявки, а после поможет пройти каждый пункт получения шенгенской визы.

При этом предполагается, что заявителю не потребуется посещать визовый центр. Это потребуют только от тех, кто давно не сдавал биометрию, сменил паспорт или путешествует с детьми. Инновация коснется граждан более чем 100 стран мира, которым сейчас требуется краткосрочная виза для поездки в страны ЕС, в том числе россиян.

По планам цифровую платформу должны запустить в январе 2026 года в тестовом режиме, одновременно с обычными визами будут выдавать цифровые. А через пять лет, к 2031 году, бумажные вклейки заменят на цифровые штрих-коды.

Напомним, в России временно перестали выдавать загранпаспорта нового образца на 10 лет. Со 2 февраля прекращается прием заявлений на выпуск документов. В «Гознаке» объяснили это тем, что эта услуга стала пользоваться повышенным спросом у россиян, а чипов для паспортов перестало хватать.