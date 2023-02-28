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Финляндия начала строительство забора на границе с Россией

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Тестовый участок ограждения составит 3 километра. Закончить возведение должны к концу июля. На ограждении планируют установить систему технического контроля.

Shutterstock.com

Как сообщает портал Yle, начались подготовительные работы к строительству: рабочие срубают деревья по обеим сторонам пограничного перехода в городе Иматра, Южная Карелия. Первый участок забора после возведения должен «пережить» морозы, тяжесть снега и «потенциальную массу людей, идущей с востока».

Строительство обойдется в 6 млн евро. Забор возводят на частных землях, поэтому местные власти ведут переговоры с землевладельцами, но пока что с этим проблем нет. Пограничная служба выплатит им единовременную компенсацию за постоянный ущерб и неудобства.

Напомним, в июне 2022 года Министерство внутренних дел Финляндии разработало поправки к закону о пограничной службе, согласно которым предполагается усилить контроль на границах страны. В частности, это необходимо для того, чтобы подготовиться, в том числе, к «гибридному влиянию, эксплуатирующему миграцию».

Ранее также стало известно, что на границе между Финляндией и Россией собирались построить заборы. Речь идет о более эффективных заграждениях, тогда как сейчас две страны разделяет лишь изгородь из колючей проволоки. По словам командующего пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунена, они могут быть построены в зонах повышенного риска, а также критичных зонах — таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.

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