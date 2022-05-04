«Это важное решение — начать строительство заборов на восточной [российской] границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», — заявил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

По словам Турунена, новые, более эффективные пограничные заграждения могут быть построены в зонах повышенного риска, а также критичных зонах — таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.

Общая граница Финляндии и России имеет протяженность 1 340 километров. На сегодняшний день граница между двумя странами разделена лишь изгородью из колючей проволоки. «Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель — помешать домашним животным убежать через границу», — объяснил заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Прокомментировала планы по установке нового забора на российской границе также министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. По ее словам, возведение пограничных барьеров является частью оперативной подготовки Финляндии в рамках нового отчета по безопасности страны.

Напомним, в конце марта было прекращено движение поездов Allegro между Петербургом и Хельсинки. До этого момента оно осуществлялось просьбе руководства государства — чтобы проживающие в России финны смогли вернуться в Финляндию.