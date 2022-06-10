Финляндия усилит пограничный контроль из-за возможных угроз гибридного характера

Согласно предложению, прием заявлений о предоставлении убежища предполагается централизовать в отдельно выделенных пунктах пересечения границы на финской стороне. «Правительство может принять решение о централизации, если это необходимо для борьбы с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения из-за исключительно большого количества иммигрантов в короткий период времени или инструментализации миграции», — отмечается на сайте МВД Финляндии.

Криста Микконен Министр внутренних дел Финляндии: Сейчас на границе с Финляндией спокойно, но ведутся приготовления к различным беспорядкам. Поправка к закону о пограничной охране является одной из нескольких мер правительства по укреплению безопасности наших границ. Ранее весной мы предоставили Пограничной службе Финляндии дополнительное финансирование для технического наблюдения, увеличения числа пограничников и приобретения новых разведывательных самолетов. […] Позднее правительство примет решение о пограничных заграждениях на критических участках восточной границы на основе отчета пограничной службы Финляндии.

Напомним, ранее также стало известно, что на границе между Финляндией и Россией могут появиться заборы. Речь идет о более эффективных заграждениях, тогда как сейчас две страны разделяет лишь изгородь из колючей проволоки. По словам командующего пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунена, они могут быть построены в зонах повышенного риска, а также критичных зонах — таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.