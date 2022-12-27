18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Китай упростит выдачу деловых, учебных и гостевых виз иностранцам

Поделиться:

Помимо этого, власти страны намерены восстановить трансграничный грузопоток до уровня 2019 года, а также планомерно увеличить международный поток китайских туристов.

Shutterstock.com

«Мы дополнительно облегчим процедуры для получения виз лицами с иностранным гражданством, которые собираются посетить Китай для продолжения работы и производственной деятельности, с деловой целью, для учебы, чтобы навестить родственников или воссоединиться с семьей», — говорится в уведомлении внешнеполитического ведомства Китая, выдержку из которого приводит ТАСС. 

В заявлении также уточняется, что одновременно с упрощением процедуры получения виз власти планируют оптимизировать контроль на пунктах пропуска через границу, обеспечить восстановление трансграничного грузопотока до уровня 2019 года, а также планомерно увеличить международный поток китайских туристов.

Напомним, в начале декабря в Китае ослабили ограничения по коронавирусу, что привело к повсеместному распространению заболевания. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны, в первые 20 дней декабря COVID-19 заразились 248 миллионов человек. Несмотря на рост случаев коронавируса, люди заражаются ослабленными штаммами и болезнь протекает в легкой форме — врачи отмечают, что вероятность летального исхода чрезвычайно низкая.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: