Китай упростит выдачу деловых, учебных и гостевых виз иностранцам

«Мы дополнительно облегчим процедуры для получения виз лицами с иностранным гражданством, которые собираются посетить Китай для продолжения работы и производственной деятельности, с деловой целью, для учебы, чтобы навестить родственников или воссоединиться с семьей», — говорится в уведомлении внешнеполитического ведомства Китая, выдержку из которого приводит ТАСС.

В заявлении также уточняется, что одновременно с упрощением процедуры получения виз власти планируют оптимизировать контроль на пунктах пропуска через границу, обеспечить восстановление трансграничного грузопотока до уровня 2019 года, а также планомерно увеличить международный поток китайских туристов.

Напомним, в начале декабря в Китае ослабили ограничения по коронавирусу, что привело к повсеместному распространению заболевания. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны, в первые 20 дней декабря COVID-19 заразились 248 миллионов человек. Несмотря на рост случаев коронавируса, люди заражаются ослабленными штаммами и болезнь протекает в легкой форме — врачи отмечают, что вероятность летального исхода чрезвычайно низкая.