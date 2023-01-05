Петербуржцы назвали главные причины для отъезда из города и страны

Треть петербуржцев недовольна числом компаний, в которых хотелось бы работать. Недостаток привлекательных компаний для трудоустройства отметили 31% респондентов из Петербурга. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на результаты опроса аналитиков HeadHunter. Еще одним важным фактором для возможного переезда горожан является некомфортный климат и плохая экология — так считают 27% опрошенных.

Пятую строчку замыкает неблагоприятная городская среда, на которую пожаловались 17% петербуржцев. Еще 13% петербуржцев заявили об отсутствии возможности работать по профессии. Плохое здравоохранение как причину возможного переезда назвали 18%.

Из интересного, мужчины на 3% чаще, чем женщины, задумываются об отъезде из города или страны из-за низкой зарплаты. Мужчины также на 3% чаще получают приглашение о работе с возможностью релокации. Аналитики также отметили, что петербуржцы часто называли в качестве причины релокации отъезд компании. Чаще всего приглашение на другую работу с возможностью переезда получают представители транспортных и логистических компаний, работники сферы недвижимости, топ-менеджмент и IT-специалисты.

Большинство петербуржцев ждут изменений в карьере. 74% опрошенных горожан рассчитывают что-то поменять в своей профессии.

Реальная зарплата петербуржцев в 2022 году упала на 2,7%. Такие показатели зафиксированы за 9 месяцев текущего года. Сокращение произошло впервые с 2015 года (тогда падение составило 7,5%).