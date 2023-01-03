18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Большинство петербуржцев ждут изменений в карьере

Поделиться:

74% опрошенных горожан рассчитывают что-то поменять в своей профессии. Респонденты не только поделились планами по изменениям в карьере, но и рассказали, как именно они собираются осуществлять свои намерения.

Marie Maerz/shutterstock

Выяснилось, что наиболее распространенным способом добиться позитивных изменений на работе является обучение новым навыкам в своей текущей профессии. Такой вариант предпочли 59% участников опроса. В основном представителями этой группы являются начинающие специалисты, административные работники и работники сферы IT. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса HeadHunter

Еще одним способом добиться изменений в профессии —углубления уже имеющихся навыков и компетенций. Такую возможность рассматривает 46% опрошенных. В основном это работники сферы PR и рекламы, а также инженеры и представители производственных и сельскохозяйственных профессий.

Открыть свой бизнес хотят 15% респондентов. Основные представители данной группы — маркетологи, начинающие специалисты, а также представители сферы продаж и бухгалтера. Лишь каждый десятый опрошенный заявил об отсутствии планов что-либо менять в своей карьере, а еще 17% находятся в неведении относительного того, что делать в будущем.

Реальная зарплата петербуржцев в 2022 году упала на 2,7%. Такие показатели зафиксированы за 9 месяцев текущего года. Сокращение произошло впервые с 2015 года (тогда падение составило 7,5%).

Власти заявили о росте средней зарплаты в Петербурге до 81 тысячи. Почему не все это ощутили?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: