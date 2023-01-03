Большинство петербуржцев ждут изменений в карьере

Выяснилось, что наиболее распространенным способом добиться позитивных изменений на работе является обучение новым навыкам в своей текущей профессии. Такой вариант предпочли 59% участников опроса. В основном представителями этой группы являются начинающие специалисты, административные работники и работники сферы IT. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса HeadHunter

Еще одним способом добиться изменений в профессии —углубления уже имеющихся навыков и компетенций. Такую возможность рассматривает 46% опрошенных. В основном это работники сферы PR и рекламы, а также инженеры и представители производственных и сельскохозяйственных профессий.

Открыть свой бизнес хотят 15% респондентов. Основные представители данной группы — маркетологи, начинающие специалисты, а также представители сферы продаж и бухгалтера. Лишь каждый десятый опрошенный заявил об отсутствии планов что-либо менять в своей карьере, а еще 17% находятся в неведении относительного того, что делать в будущем.

Реальная зарплата петербуржцев в 2022 году упала на 2,7%. Такие показатели зафиксированы за 9 месяцев текущего года. Сокращение произошло впервые с 2015 года (тогда падение составило 7,5%).