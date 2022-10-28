«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Каир

«Аэрофлот возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полёты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже. Каир станет третьим по счёту пунктом Египта, в которые Аэрофлот выполняет регулярные рейсы», – говорится в сообщении.

С октября «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы из Москвы в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх. «Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться из Терминала С аэропорта Шереметьево», — говорилось в сообщении.

Также авиакомпания возобновила рейсы в Коломбо и Бангкок. «С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября „Аэрофлот“ вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а с 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа», — ранее сообщила авиакомпания.