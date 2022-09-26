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«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с октября

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Первые самолеты отправятся с 1 октября, говорится на сайте авиаперевозчика.

Shutterstock.com

Полеты на обоих маршрутах будут проходить ежедневно на широкофюзеляжных Airbus A330.

«Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться из Терминала С аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении.

Напомним, «Аэрофлот» с октября возвращает рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), Бангкок (Таиланд), а в ноябре — в Гоа (Индия). А авиакомпания Nouvelair Tunisie запускает прямое авиасообщение между Петербургом и островом Джерба в Тунисе. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта «Пулково»).

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