«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Коломбо, Бангкок с октября

«С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября „Аэрофлот“ вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а с 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа», — сказано в заявлении авиакомпании.

Полеты будут проходить на Airbus A330. Уже сейчас можно купить билеты в Коломбо и Бангкок, на Гоа продажа откроется в ближайшее время.