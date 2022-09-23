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«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Коломбо, Бангкок с октября

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«Аэрофлот» с октября возвращает рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), Бангкок (Таиланд), а в ноябре — в Гоа (Индия). Об этом сообщает ТАСС.

Shutterstock.com

«С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября „Аэрофлот“ вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а с 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа», — сказано в заявлении авиакомпании.

Полеты будут проходить на Airbus A330. Уже сейчас можно купить билеты в Коломбо и Бангкок, на Гоа продажа откроется в ближайшее время.

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