Исследование: спрос на отдых за рубежом на ноябрьские праздники вырос в 2,2 раза

Самыми востребованными направлениями стали Ереван, Стамбул и Худжанд. Такие данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет ТАСС.
«Доля зарубежных направлений за год выросла в 2,2 раза и составила 25%. По России на данный момент планируют перелеты в 75% случаев», – цитирует экспертов информагентство.
По данным аналитиков, среди внутрироссийских направлений самыми популярными стали Москва – 27% от всех бронирований авиабилетов по стране, Санкт-Петербург – 12% и Сочи – 10%.
Самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха на ноябрьских праздниках стали Ереван –15,2% от всех бронирований авиабилетов за границу, Стамбул – 8,2%, Худжанд – 5%, Астана – 4,6% и Баку – 4,2%.
Ранее стало известно, что новогодний отдых за рубежом может подорожать на 20%. Наибольшим спросом для поездок на новогодние каникулы пользуются ОАЭ, Египет и Таиланд.
По данным Ассоциации туроператоров, цены на отдых в Турции летом 2023 года вырастут на 15-20%. При этом в отдельных объектах рост стоимости проживания может быть и выше.
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