Исследование: спрос на отдых за рубежом на ноябрьские праздники вырос в 2,2 раза

«Доля зарубежных направлений за год выросла в 2,2 раза и составила 25%. По России на данный момент планируют перелеты в 75% случаев», – цитирует экспертов информагентство.

По данным аналитиков, среди внутрироссийских направлений самыми популярными стали Москва – 27% от всех бронирований авиабилетов по стране, Санкт-Петербург – 12% и Сочи – 10%.

Самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха на ноябрьских праздниках стали Ереван –15,2% от всех бронирований авиабилетов за границу, Стамбул – 8,2%, Худжанд – 5%, Астана – 4,6% и Баку – 4,2%.

Ранее стало известно, что новогодний отдых за рубежом может подорожать на 20%. Наибольшим спросом для поездок на новогодние каникулы пользуются ОАЭ, Египет и Таиланд.

По данным Ассоциации туроператоров, цены на отдых в Турции летом 2023 года вырастут на 15-20%. При этом в отдельных объектах рост стоимости проживания может быть и выше.