Новогодний отдых за рубежом может подорожать на 20%

По словам Ломидзе, традиционно цены на новогодний период вырастают на 20%. Исключением стал Таиланд — по сравнению с прошлым годом он подешевел на 10%.

Как пишет ТАСС, Ломидзе отметила, что стоимость путешествий по России держится в пределах нормы для этого периода. Цены на новогодние туры будут снижаться, если ажиотажа на отдых внутри страны не произойдет.

Наибольшим спросом среди зарубежных направлений на новогодние праздники пользуются ОАЭ, Египет и Таиланд. Среди внутрироссийских — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Карелия и Вологда.

Ранее Ассоциация туроператоров сообщала, что цены на отдых в Турции летом 2023 года вырастут на 15-20%. При этом в отдельных объектах рост стоимости проживания может быть и выше.