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Путешествия

Новогодний отдых за рубежом может подорожать на 20%

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Наибольшим спросом для поездок на новогодние каникулы пользуются ОАЭ, Египет и Таиланд. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

По словам Ломидзе, традиционно цены на новогодний период вырастают на 20%. Исключением стал Таиланд — по сравнению с прошлым годом он подешевел на 10%.

Как пишет ТАСС, Ломидзе отметила, что стоимость путешествий по России держится в пределах нормы для этого периода. Цены на новогодние туры будут снижаться, если ажиотажа на отдых внутри страны не произойдет.

Наибольшим спросом среди зарубежных направлений на новогодние праздники пользуются ОАЭ, Египет и Таиланд. Среди внутрироссийских — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Карелия и Вологда.

Ранее Ассоциация туроператоров сообщала, что цены на отдых в Турции летом 2023 года вырастут на 15-20%. При этом в отдельных объектах рост стоимости проживания может быть и выше.

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